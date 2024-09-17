Новий французький комісар міг би контролювати частину торгівлі, досліджень та інновацій, економіку та фінансові послуги та союз ринків капіталу.

Президент Франції Еммануель Макрон веде переговори щодо потужного, широкомасштабного портфеля конкурентоспроможності в Європейській комісії для свого нового призначеного комісара Стефана Сежурне напередодні оголошення Урсулою фон дер Ляєн.

Про це пише медіо організація Politico.

Французький уповноважений виконуватиме роль виконавчого віце-президента, який буде контролювати так званий кластер з кількома іншими уповноваженими в його компетенції.

За словами кількох чиновників, знайомих із розмовами, це дасть Франції провідну роль у частині політики ЄС щодо торгівлі, досліджень та інновацій, економіки та фінансових послуг і союзу ринків капіталу.

Дехто бачить підвищення ролі як нагороду для Франції після того, як колишній єврокомісар Тьєррі Бретон пішов у відставку в понеділок.

У Бретона та президента Комісії фон дер Ляєн були складні та напружені стосунки, останніми місяцями Бретон публічно критикував свого боса.

"Я не можу цього сказати, тому що це певна таємниця, але так, у якийсь момент стало ясно, що ім’я [Тьєррі Бретона] було частиною переговорів", — сказав французький чиновник, обізнаний з переговорами, за умови, що вони залишаться анонімними. .

Чутки про те, що Макрон зрештою відмовиться від Бретона, циркулювали тижнями, якщо не місяцями, у брюссельських колах. Розмови між Макроном і фон дер Ляєн посилилися минулого тижня на тлі побоювань у Парижі, що портфель Франції розмивається, перш ніж Сежурне був замінений на Бретона, за словами трьох французьких чиновників, яким надали анонімність, оскільки їм не дозволили коментувати справа.

Двоє французьких чиновників заявили, що в обмін на голову Бретона Париж домагався контролю над ключовими європейськими політичними департаментами, також відомими як "Генеральні дирекції", як комісари користуються своїми повноваженнями.

До них належать адміністративні повноваження, пов’язані з конкуренцією, дослідженнями та інноваціями, торгівлею, економікою та фінансами.

Бретон, перш ніж залишити посаду, був комісаром внутрішнього ринку. У своїй заяві про відставку в понеділок Бретон звинуватив президента Комісії в тому, що він усунув його в політичній торгівлі за нібито більш впливовий портфель.

Очікується, що у вівторок фон дер Ляєн представить свою колегію уповноважених, до складу якої входить сама президентка та 26 уповноважених. Одного разу вона вже була відкладена, щоб забезпечити більший гендерний баланс у команді.