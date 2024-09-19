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Чим більше у Києва зброї, тим більша ймовірність закінчення війни – завершальна заява Столтенберга

19 вересня 2024, 20:05
Чим більше у Києва зброї, тим більша ймовірність закінчення війни – завершальна заява Столтенберга
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Він вважає, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі.

Ймовірність досягнення миру між Україною і росією прямо залежить від збільшення постачання зброї українським військовим, тоді російський диктатор Володимир путін усвідомить, що неотримає бажане силою.

Про це під час прощальної промови сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед виходом у відставку.

Столтенберг сказав, що військова міць є необхідною умовою для діалогу, оскільки він працює лише тоді, коли підкріплений сильною обороною.

За словами Стлтенберга, найшвидший спосіб закінчити війну в Україні - програти її, але у такому разі буде не мир, а окупація. У свою чергу путін вірить, що досягне своєї мети у війні і "перечекає" Захід і тому він продовжує вести війну.

"Я не вірю, що ми можемо змінити думку путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки. Надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити путіна зрозуміти, що він не зможе отримати бажане силою... Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру та припинити війну", - заявив генереальний секретар.

За його словами, чим найбільш надійною буде довгострокова підтримка Києва з боку НАТО, тим швидше може завершитися війна.

Він додав, що будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України і надійними гарантіями безпеки, щоб забезпечити міцний мир.

"Без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається", - резюмував Єнс Столтенберг.

 
війна в УкраїніЄнс Столтенбергпромова

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