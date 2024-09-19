Євросоюз введе додаткові санкції проти сірих торговців російською нафтою

росія скупила сотні танкерів, які перевантажують нафту беспосередньо в морі через підставні компанії.

Вже наступного тижня Європейський Союз розгляне питання санкційного листа проти сірих торговців нафтою з рф.

Про це повідомив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О’Салліванна прес-конференції у Центрі європейської політики в Брюсселі.

"Відносно фінансових махінацій — це питання визначення організацій, що, ймовірно, могли б оплачувати перевалку. Ми почали збирати інформацію. Наступного тижня у нас буде знов зустріч на рівні G7 у Брюсселі. Постійно обмінюємося даними та думками. Це новий механізм, що, сподіваюся, буде дуже ефективним", - заявив О’Салліванн.

На думку європейського представника, уряди країн самі зацікавлені у виявленні таких схем тому, що державам не подобається, коли їхні території використовують для нелегальної торгівлі.

Він нагадав про підвищенні ризики для екології під час перевантаження нафти у морі тіньовим танкерним флотом рф і тому ЄС запроваджує санкції проти конкретних суден, що ускладнює функціонування шахрайської системи поставки нафти з росії.

О'Салліван згадав позитивний досвід США, які накладають санкції на всі фірми за певною адресою реєстрації, якщо порушення виявили хоча б в одній з них.

росія скупила сотні танкерів, що перевантажують нафту беспосередньо в морі через підставі фірми. Зазвичай, їхні назви зміюють, але засновники залишаються тими самим.

В ЗМІ вже згадували власників фірми Coral Energy, що задіяна у торгівлі російською нафтою – Тахіра Гараєва та його партнерів: Талата Сафарова, Ахмеда Керімова та Анара Мадатлі.

До травня минулого року він володів 100% "CORAL" через офшорні компанії. У травні 2023 року він передав 60% ключової компанії, яка контролювало керівництво "CORAL" – ТалатСафаров (45%), Ахмед Керімов (35%) і Анар Мадатлі(20%). Останній є шурином Гараєва Тахіра.

Крім "CORAL", до вказаної схеми залучена компанія "MATTERHORN GROUP FZE", що у свою чергу, володіє "APEIRON ENERGY DMCC". Директором "APEIRON ENERGY DMCC" є громадянин Великобританії Тімоті Марк Піт, бізнес-партнер Гараєва Тахіра. Тімоті Марк Піт також раніше був зареєстрований як номінальний власник "CORAL".

Ще влітку ми повідомляли, що Європа домовилася про нову боротьбу з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів.