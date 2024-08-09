Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян

Відставний генерал-майор австралійської армії, дослідник війни Мік Раян звісно не міг оминути тему курського наступу України. Він оцінює стратегічні, оперативні й тактичні цілі та виклики такої операції. Мік Раян відзначив несподіванку, яка стала лейтмотивом курського наступу і застала росіян зненацька. Чи буде ця операція частиною більш широкого стратегічного задуму чи просто ширшим рейдом на російську територію?

Коротка (але системна – iPress) оцінка того, що ми знаємо про несподівану атаку України на росію, і які можуть бути стратегічні та оперативні цілі України.

У своїй лекції 1973 року сер Майкл Говард описав вплив несподіванки і необхідність підготовки військових інституцій до сприйняття несподіванок на полі бою та за його межами, а також адаптації до них. Він зазначив, що "це аспект військової науки, який необхідно вивчати збройним силам понад усе: здатність адаптуватися до абсолютно непередбачуваного, абсолютно невідомого".

Сер Лоуренс Фрідман писав, що "несподіваний напад, задуманий з хитрістю, підготовлений з лукавством і виконаний з безжальністю, забезпечує міжнародній історії її найдраматичніші моменти". Несподіванка – це важлива спадкоємність у людській конкуренції та війні. Бажання здивувати супротивника займає центральне місце у східних і західних традиціях війни.

Мета полягає в тому, щоб шокувати супротивника і приголомшити його, коли він найслабший або коли він найменше цього очікує. Цей шок, а також порушення згуртованості противника і його здатності ефективно реагувати, можна потім використати для захоплення великих територій і знищення значних ворожих формувань.

Схоже, що за останні кілька днів українці знову здивували росію та спостерігачів на Заході своєю операцією.

Протягом останніх днів ми спостерігали, як Україна розпочала значний транскордонний наступ на Курську область росії. Спочатку ця операція розглядалася як ще один рейд в росію, подібний до попередніх українських операцій в травні 2023 року і березні 2024 року, але стало зрозуміло, що це дещо інше, зокрема й у використанні звичайних українських сухопутних військ.

Наскільки ця нова українська операція відрізняється від попередніх рейдів, ще належить з'ясувати. Нижче наведена моя коротка оцінка, що базується на тому, що ми бачили до цього часу. По-перше, я визнаю, що на даний момент ми бачимо лише невелику частину цієї операції.

Курська битва ХХІ століття розпочалася. Багатобригадна, високомобільна операція з протиповітряною обороною

Незважаючи на те, що ми можемо бачити лише невелику частину того, що відбувається в Курську, є кілька аспектів цієї нової української операції, які є очевидними.

По-перше, це багатобригадна операція. На сьогодні ідентифіковано щонайменше дві українські бригади: 22-га механізована та 82-га десантно-штурмова. Обидві є якісними формуваннями. Схоже, що на відміну від південного контрнаступу 2023 року, де були задіяні свіжі бригади, українці виділили для цієї атаки досвідчені з'єднання. Це вже приносить дивіденди з огляду на глибину українського проникнення. Але, якщо ми бачимо дві бригади, то, можливо, для операції виділено ще більше, які готові взяти на себе ініціативу у просуванні вглиб росії. Однак це залежатиме від цілей операції і від того, як довго, на думку України, вона зможе підтримувати свій наступ до того, як російська оборона зможе ефективно відповісти.

По-друге, українці атакували високомобільними, механізованими силами. Це відрізняється від російських десантних атак на Харківщину в останні місяці. Високий рівень мобільності необхідний для створення або використання прогалин у ворожій обороні. Швидкість і ударні дії є життєво важливими. Але механізовані операції створюють більшу логістичну відповідальність, ніж десантні, а броньовану техніку важче приховати у відкритій війні. Після кількох днів безперервних операцій вони також потребують технічного обслуговування. Це посилює потребу в силах другого ешелону для проведення операцій з прориву лінії фронту, щоб взяти на себе наступ. Ви можете прочитати про це дуже складне завдання у попередній статті про проходження лінії фронту.

По-третє, ЗСУ, схоже, розгорнули значну кількість засобів протиповітряної оборони. Як стверджується, щонайменше один російський винищувач і два гелікоптери були збиті українцями. Станом на цей момент надходили обмежені повідомлення про те, що росія може використовувати планерні бомби або навіть велику кількість безпілотників для протидії українському нападу. Це свідчить про більш ефективну протиповітряну оборону ЗСУ, ніж та, що була створена для контрнаступів у 2023 році. Це також, ймовірно, ще один результат несподіванки і шоку, викликаного українськими діями в російській мережі командування і управління.

Мапа української транскордонної атаки.

По-четверте, українці проникли на значну відстань вглиб росії. На наведеній вище карті від Black Bird Group показано нинішню оцінку проникнення українських сил в росію щонайменше на двох напрямках. Основні та допоміжні зусилля незрозумілі. Однак ситуація залишається дуже невизначеною, і українські війська можуть бути набагато глибше в росії, ніж показано на мапі. Ситуація залишатиметься динамічною ще деякий час. Тим не менш, це, ймовірно, є найбільшим просуванням будь-якої сторони у цій війні з кінця 2022 року. Для порівняння, російський наступ на Харківщину цього року просунувся вглиб України приблизно на 8 кілометрів.

По-п'яте, Україна досягла несподіванки. Це важлива тема, на яку варто звернути увагу, зважаючи на одержимість декого описувати цю війну як "прозоре поле бою". Це знову ж таки показує, що сучасне поле бою далеко не прозоре, і що обман, хороша розвідка і несподіванка є вирішальними елементами сучасної війни. Що ще важливіше, український транскордонний напад демонструє, що несподіванка все ще можлива, і що наступальні операції також можливі, незважаючи на те, що торік переважала оборона. Найближчими днями я напишу окрему статтю про несподіванку.

Цілі України. Поки що на рівні здогадок

Як і у випадку з усіма великими операціями на війні, ми повинні враховувати стратегічний контекст і стратегічні/політичні наміри таких операцій. Український контрнаступ 2023 року мав як політичні, так і стратегічні цілі. Цей останній український наступ на Курськ також матиме такі цілі. Якими вони можуть бути? Наведений нижче розділ є спекулятивним, оскільки Україна ще не зробила жодного суттєвого офіційного коментаря щодо цього наступу.

На найпростішому тактичному рівні ця операція буде спрямована на захоплення території та знищення російських наземних і повітряних сил. Це центральна роль сухопутних військ у війні. Але це тактичні завдання – цікавими є оперативні та стратегічні цілі проведення операцій із захоплення території та знищення противника.

Існує кілька можливих оперативних цілей цієї української атаки. По-перше, Україна, можливо, прагне відволікти російські війська від атак на Нью-Йорк і просування на Торецьк і Покровськ. Така можливість існує, але, враховуючи перевагу росії в живій силі, слід визнати, що цей результат є малоймовірним.

Інша оперативна мета, яка, найімовірніше, буде реалізована, – змусити росіян переглянути дислокацію своїх сил на інших ділянках фронту. росіянам доведеться реагувати, і навіть вони не мають бездонних запасів ресурсів для цього. Щоб відповісти на українську атаку в Курську, їм доведеться припинити оборону в іншому місці. Українські системи спостереження стежитимуть за такими діями росії і, можливо, будуть готові скористатися можливостями, які вони створюють.

Нарешті, Україна може мати на увазі деякі конкретні оперативні цілі, пов'язані із самою територією. Однією з таких цілей може бути Курська атомна електростанція, але таке припущення є спекулятивним: вона все ще знаходиться за 60 кілометрів від кордону з Україною, далеко за межами того місця, де, як вважається, зараз працюють ЗСУ. Ключові автомобільні та залізничні шляхи також можуть бути перервані. Зрештою, загроза самому місту Курськ може бути метою операції, але це буде "розтягнута мета".

Стратегічні цілі цієї атаки на цьому ранньому етапі можна лише спробувати оцінити. По-перше, атака може бути спробою сповільнити або зупинити російські наступальні операції, які триватимуть протягом 2024 року. Українські планувальники розуміють, що навіть росія не може залишатися в наступі вічно. Можливо, вони намагатимуться використати цю транскордонну атаку, щоб змусити росіян переоцінити дислокацію своїх військ по всій Україні.

Другою стратегічною метою може бути зміна наративу про війну на більш позитивний для Києва та протидія російській дезінформації про їхню "неминучу перемогу" в Україні. Наступ на Харківщині 2022 року не лише приголомшив світ, але й змінив наратив про здатність України вести війну та призвів до значних змін у підходах Заходу до надання допомоги. Україна може сподіватися на щось подібне і тут, хоча, як я вже неодноразово писав, НАТО також має змінити свою стратегію на таку, що передбачає перемогу України над росією в Україні.

Третьою стратегічною метою може бути підвищення морального духу українського населення. Враховуючи останні 8 місяців оборонних операцій, постійні повітряні атаки на інфраструктуру і постійний дефіцит електроенергії, моральний дух народу буде на першому плані в міркуваннях українського уряду щодо траєкторії війни. Проведення успішного наступу на росію, який зніме тиск на інших напрямках, може розглядатися урядом як такий, що виправдовує ризик використання досвідчених бригад у цій операції, а не в обороні на сході України.

Четверта стратегічна мета може полягати в тому, щоб зробити те, що росіяни зараз роблять на сході України – захопити якомога більше території на випадок, якщо Україна буде змушена піти на якесь переговорне врегулювання наприкінці 2024-го або на початку 2025 року. Вести перемовини з частиною території твого ворога набагато краще, ніж без неї. І хоча існує багато питань, пов'язаних із будь-яким припиненням вогню або врегулюванням шляхом переговорів (наприклад, хто буде забезпечувати його дотримання), українські стратеги можуть вважати, що володіння російською територією надасть їм кращі важелі впливу, якщо вони будуть змушені сісти за стіл переговорів у короткостроковій або середньостроковій перспективі.

Відповідь росії. Що буде, коли вона відійде від шоку та чи втримається Гєрасімов – поки відповіді на ці питання немає

Наразі російська система, схоже, все ще переживає "шок", спричинений українським транскордонним нападом. Основна маса російських військ і, ймовірно, їхні резерви оперативного рівня, а також тактична авіація та вогневі засоби зосереджені далі на південь. Хоча росія майже напевно матиме стратегічні резерви і сили у Курській і Харківській областях, які вона може використати, щоб спробувати зупинити український наступ, це займе певний час на організацію.

Здається, що путін зреагував на цю українську атаку швидше, ніж на інші несподіванки у цій війні. Під час повстання Прігожина він на деякий час зник. Цього разу путін швидко провів засідання Ради національної безпеки, частина якого була показана по російському телебаченню, де він назвав українську Курську операцію "черговою масштабною провокацією". Тому що, звичайно, ніщо з того, що росія зробила за останні 30 місяців у своєму брутальному вторгненні в Україну, не є провокацією. путін посилатиме повідомлення адміністрації США, щоб вони впливали на Україну.

російські атаки на сході України, зокрема, на Торецькому і Покровському напрямках, схоже, ще не вплинули на ситуацію в Україні. росіяни все ще зосереджені на захопленні більшої території в цьому регіоні. Однак будь-який пропагандистський переворот від таких успіхів, ймовірно, вже затьмарився значним захопленням Україною російської території в Курській битві.

Ми повинні очікувати прискорення реакції росії на українську транскордонну атаку. росія, ймовірно, має достатню кількість людей для реагування, але швидкість буде ключовим фактором ефективності їхньої реакції. Централізований характер російської системи командування і управління перешкоджає їхній швидкості та адаптивності під час таких криз, як ця.

Вірогідно, Україна відповідатиме на дії росії за принципом військової гри і вже виділила підрозділи для нанесення ударів по російських підрозділах, що рухаються на напрямку Харківщини (якщо це можливо). Найімовірніше, це буде багатоетапна українська операція, і планування ймовірних дій росії протягом наступних днів і тижнів буде центральним у загальному плануванні цієї операції з боку України.

Реакція росії на вторгнення, включаючи перекидання військ, повітряні удари по Україні, а також дипломатичні кроки, стане більш зрозумілою найближчими днями.

Останнє питання щодо реакції росії. Чи стане це останньою краплею для Гєрасімова?

Я вже писав раніше про його недоліки до війни і під час війни. Він постійно зазнавав невдач у стратегії, формуванні сил і в низці інших стратегічних сфер керівництва у цій війні. На засіданні Ради національної безпеки, присвяченому обговоренню ситуації в Курській області, Гєрасімов повідомив путіну по відеозв'язку, що їхнє (українців) "просування на курському напрямку зупинено". Хоча він лояльний до путіна, а це має велике значення, чи вирішить очільник кремля остаточно відмовитися від нього після цієї катастрофи в Курську?

Виклики на шляху до просування вперед. Тактичні, оперативні, стратегічні та політичні

Україна стикається з цілою низкою проблем, коли просувається вперед у цій операції (якщо вона продовжить її більше, ніж на кілька днів). До них належать тактичні, оперативні, стратегічні та політичні виклики.

Тактичні виклики. Найголовнішим тактичним викликом буде збереження динаміки. Україна захоче рухатися вперед доти, доки не досягне своїх цілей. Водночас вона намагатиметься вивести росіян з рівноваги і забезпечити, щоб російська армія завжди була на кілька кроків позаду у відповіді на дії України.

Україна хоче бути впевненою, що може тримати пролом відкритим для просування вперед і для будь-якого відступу. Такі проникнення на територію противника створюють можливості, але вони також створюють і вразливості. Я вже писав раніше про складність створення переломних моментів на території противника. Однією з ключових вразливостей є фланги українських військ, що наступають. Як я писав у цій статті, важливим тактичним завданням буде виділення сил безпеки для утримання відкритим коридору в росію, який зараз створила Україна. Чим далі просуватимуться українці, тим більша кількість сил їм знадобиться для виконання цієї місії.

Основні моменти створюють можливості та проблеми.

Забезпечити українців паливом, продовольством, боєприпасами та всім необхідним для армії, що наступає, буде непросто. У глибині ворожої території необхідно не лише забезпечити надійні маршрути, але й захистити конвої з матеріально-технічним забезпеченням від наземних і повітряних атак.

Оперативні виклики. Оскільки Україна перехопила ініціативу в цьому транскордонному наступі, вони можуть розглядати подальші операції. Це може бути посилення їхніх нинішніх осей наступу з метою розширення утримуваної території, або ж це можуть бути операції в зовсім іншій місцевості з метою використання і відволікання російських військ, що обороняються. Але це буде залежати від кількості сил, які українці тримають в резерві для цього наступу, що підводить мене до наступного важливого виклику.

Українцям також доведеться ретельно збалансувати розподіл повітряної підтримки, боєприпасів, забезпечення та інших оперативних засобів між небезпечною ситуацією на сході України і новим наступом в Курській області. Ці регіони досить далеко один від одного, тому вони не можуть підтримувати один одного, що ускладнить цю проблему.

Це, своєю чергою, вплине на іншу оперативну проблему: якою є тривалість транскордонного нападу і як довго може тривати наступ? Це визначатиметься практичними міркуваннями, такими як логістика і наявність військ. Але це також визначатиметься політичним впливом щодо того, як довго український уряд бажає окупувати російську територію.

Стратегічні питання. Чисельність війська є стратегічним питанням. Не секрет, що з кінця 2023 року Україна має дуже серйозні проблеми з утриманням чисельності своїх фронтових формувань. І хоча Україні вдається утримувати позитивне співвідношення між українськими та російськими втратами, вона все ще має набагато менший резерв військ, ніж росія. Мобілізація ще не повністю компенсувала українські втрати минулого року. Крім того, залишається нагальна потреба в тому, щоб українські війська принаймні сповільнили просування росії на сході України.

Балансування між стратегічною нестачею військ і потребою у великій кількості військ для цієї операції і на сході України вимагатиме якісної розвідки і вправного прийняття рішень протягом наступних днів і тижнів. На додаток до цього, якщо Україна має намір залишитися на захопленій території (це моє припущення), це додасть серйозних кадрових проблем, які Україна вже має.

Інший стратегічний виклик – вписати нинішній наступ у більш широку військову стратегію України. Чи є цей наступ невід'ємною частиною нової стратегії, яку Зеленський доручив розробити генералу Сирському після його призначення? Чи це можливість, яка виникла і була занадто спокусливою, щоб нею не скористатися? Час покаже.

Україна, ще не зробивши жодних офіційних заяв щодо Курської наступальної операції, стежитиме за її стратегічним наративом і за тим, як ця нова операція сприйматиметься в Європі та США. Очевидно, що Україна намагатиметься створити позитивне сприйняття траєкторії війни, уникаючи при цьому негативних конотацій, пов'язаних із "вторгненням у сусідню країну", які, безсумнівно, з'являться у декого.

Політичні виклики. Пов'язаним зі стратегічним наративом, про який йшлося вище, буде уникнення сприйняття того, що Україна суттєво ескалує війну і збільшує шанси росії на застосування ядерної зброї. Я очікую почути цей наратив найближчими днями. Це постійний рефрен у цій війні, щоразу, коли Україні надається якась нова техніка – артилерія, танки чи винищувачі F16. Жодна з них не перетнула жодної реальної червоної лінії у відносинах з росією, хоча росія блефувала, змушуючи багатьох західних лідерів думати саме так.

Це потенційно може стати значним політичним і стратегічним викликом для українського уряду в найближчі дні, навіть якщо ця операція є дуже незначною порівняно з великими руйнуваннями і смертями, спричиненими росією в Україні за останні 30 місяців.

Можливо, одним із найскладніших політичних питань буде те, як Україна взаємодіятиме з урядом США. Україна не може використовувати деякі з американських систем дальнього радіусу дії для підтримки своїх операцій. Ця операція може змусити американську адміністрацію переглянути обмеження, які вона наклала на використання деяких видів озброєнь у цій війні. Однак, не виключено, що я видаю бажане за дійсне.

Чим довше триватиме операція, тим більша ймовірність того, що кандидати в президенти цього року будуть змушені робити заяви про свою підтримку (або непідтримку) України.

Нова Курська битва триває... поки що. Чекаємо та спостерігаємо

Час покаже, чи використання цих українських бригад для наступу на росію, а не для захисту східної України, було найбільш стратегічно ефективним застосуванням їхніх сил. У той час, коли українських захисників на сході відтісняють на кількох напрямках, використання високопотужних українських бойових сил у Курську є або блискучим контр-ходом для переходу ініціативи у війні, або стратегічною помилкою, яка поглиблює проблеми в оборонних операціях на сході України.

Проте, поки що немає можливості зробити таку оцінку. Як і в будь-якій війні, на ранній стадії чергового українського наступу існує велика невизначеність. Ми не лише не знаємо, наскільки глибоко просунулися українці, але й не впевнені в стратегічних і політичних цілях цієї операції.

Хоча успіх чи поразка в цій українській транскордонній атаці не означає перемоги чи поразки у війні, вона матиме важливий вплив на український моральний дух і підтримку Заходу. Але, зрештою, успіх чи неуспіх майбутніх наступальних операцій буде визначатися на місцях. Ефективне керівництво на всіх рівнях, гнучке виконання, рішучість у ближньому бою, хороша логістика, несподіванка і адаптація до можливостей – все це матиме вирішальне значення для тактичного і оперативного успіху. І все це повинно застосовуватись на основі обґрунтованих стратегічних міркувань.

Все це може виявитися просто більш масштабним рейдом, ніж попередні вторгнення в росію у 2023 і 2024 роках. Ми дізнаємося з часом.

Про характер і цілі цієї операції багато чого стане відомо найближчими днями.

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