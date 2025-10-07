Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян, який активно досліджує та вивчає сучасну війну, оцінює стан російсько-української війни, стратегії й операції супротивних сторін та поточну ситуацію на фронті, а також гібридні атаки кремля дронами по Європі. Він також аналізує ситуацію на Тихоокеанському театрі, де Китай продовжує нарощувати свої провокаційні дії.

Уряд США, можливо, змінить свою політику щодо обміну розвідданими з Україною для планування ударів по глибоких позиціях росії, а над військовими базами та аеропортами кількох європейських країн знову помітили дрони. росія та Україна продовжували здійснювати свої операції з глибоких ударів.

У Тихоокеанському регіоні Китай продовжив операції довкола Тайваню, включаючи щоденні вторгнення у повітряний простір Тайваню, а темп військових навчань союзників залишався високим.

Україна. США нададуть дані для цілей дальних ударів. Спеціальний посланник США в Україні цього тижня підтвердив, що адміністрація Трампа розглядає можливість озброєння України ракетами "Томагавк". Як повідомляє Washington Post:

У недільному інтерв'ю Fox News відставний генерал-лейтенант Кіт Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні здійснювати удари на великі відстані зброєю американського виробництва, додавши: жодних недоторканних зон не існує".

Поки ми чекаємо на рішення адміністрації Трампа про надання (продаж?) Україні ракет "Томагавк", варто замислитися над іншим важливим і пов'язаним рішенням США: наданням Україні даних про цілі в її кампанії дальніх ударів по росії. За адміністрації Байдена це було своєрідною "червоною лінією". Водночас адміністрація Трампа також обмежувала використання американських даних і зброї на території рф.

Як зазначається у статті Wall Street Journal:

Адміністрація Трампа зупинила нові поставки ATACMS, які спочатку були відправлені в Україну за адміністрації Байдена. Пентагон запровадив процедуру перегляду кожного разу, коли українці хочуть їх використовувати. Це вето завадило Києву з кінця весни запускати по росії ракети ATACMS, поставлені США, які мають дальність близько 300 км. Принаймні в одному випадку Україна намагалася використати ракети проти цілі на території рф, але її запит було відхилено.

У статті WSJ не вказано, по яких саме цілях США допомагатимуть бити, і ми не повинні очікувати жодних підтверджень від розвідки чи адміністрації Трампа. Такі деталі не лише позбавили б українські ударні операції важливого елементу несподіванки, але й розвіяли б у путіна тепер уже майже певні сумніви щодо підтримки України з боку США.

Сама по собі проблема з даними про цілі є важливим розвитком подій. Це сигнал путіну про те, що Трамп не лише незадоволений небажанням росії вести переговори про мирний договір, але й глибоко стурбований тим, що після візиту на Аляску путін, можливо, відчув, що розкусив Трампа.

Але якби США надали як дані про цілі, так і ракети "Томагавк" та іншу далекобійну зброю, це стане важливим кроком у війні. Це не завершить її, але посилить спроможність України нищити російську нафтопереробку, оборонні заводи, аеродроми та склади боєприпасів. А головніше – це був би важливий політичний сигнал путіну, що його час вичерпується.

Минулого тижня путін заявив, що надання Україні американських ракет "Томагавк" стане "якісно новим етапом ескалації", який спровокує нову кризу у відносинах США та росії. Не дивно. І з огляду на те, що путін від початку війни використовує ті самі за класом ракети, передача "Томагавків" не є ескалацією. Це лише вирівнювання правил гри, а цього головний кремлівський тиран терпіти не може.

Дрони над Європою. росія, схоже, продовжує кампанію залякування та зондування дронами по всій Європі. Цього тижня вони були помічені над Німеччиною та Брюсселем. Над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, біля кордону з Німеччиною, зафіксували 15 дронів – Міноборони Бельгії розслідує інцидент. Дрони також бачили над військовою базою "Ердінґ" біля аеропорту Мюнхена, над базою авіапідрозділу федеральної поліції біля міста Ґіфгорн, а також у районі аеропорту Франкфурта.

До цих інцидентів 22 вересня дрони пролетіли над аеропортом Копенгагена, і прем'єр-міністерка Данії заявила, що не можна виключати причетність росії. Дрони також пролетіли над чотирма меншими данськими аеропортами між 24 і 25 вересня, включаючи два військові. Кілька дронів бачили поблизу або над авіабазою "Каруп", яка є найбільшою військовою базою Данії. Того ж дня дрон було помічено в аеропорту Осло в Норвегії.

Хоча росія (якщо це росіяни, деякі випадки можуть бути справою рук злочинців та інших дурнів, які прагнуть спричинити хаос) може розраховувати, що такі вторгнення дронів підточать рішучість Європи, ефект може виявитися протилежним. Лідери по всьому континенту вже стурбовані цими вторгненнями дронів, і це може підштовхнути до рішучіших кроків: не лише до збільшення оборонних видатків, а й до підтримки України та інших ініціатив НАТО зі стримування російської агресії.

Одне путін довів за час цієї війни: він поганий стратег. Він уміє знаходити слабкості західних політиків, але часто переграє себе, намагаючись їх експлуатувати. Він переоцінив крихкість української політичної системи до 2022 року й переоцінив слабкість НАТО до початку війни. Можливо, тепер він діє, спираючись на уявлення про європейську політику, які були точними п'ять років тому, але більше не відповідають реальності.

Розбіжності щодо європейської "стіни проти дронів". Минулого тижня видання Politico Europe повідомило, що "ідея Європейської комісії щодо створення "стіни проти дронів" зазнає невдачі ще до того, як вона встигла перехопити першого російського порушника". Держави, які розташовані ближче до російської загрози, такі як країни Балтії та Польща, виступають за швидке створення "стіни проти дронів" для захисту від нової російської кампанії залякування європейських країн за допомогою дронів. Країни, що знаходяться далі, такі як Франція та Італія, ставляться до цього плану більш скептично.

Але оскільки всі столиці ЄС повинні погодитися з планом, щоб використовувати кошти ЄС, необхідно подолати кілька перешкод.

Перша з них стосується того, як описується план. Дехто стверджує, що концепція "стіни проти дронів" переоцінює здатність виявляти та знищувати російські дрони, або що кошти ЄС можна було б витратити з більшою користю на боротьбу з дронами, використовуючи іншу (тобто дешевшу) концепцію. Можна очікувати, що мова, якою буде представлено план країнам ЄС, які ще не приєдналися до нього, зазнає змін. На запитання журналіста, чому вона не використовує термін "антидронова стіна", прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відповіла: "Мені не важлива назва, якщо це працює".

Другим викликом залишається самовдоволення. Хоча триваюча кампанія росії з використання дронів над Європою, здається, переконала більшість країн у необхідності посилення захисту від дронів, не всі країни вважають, що загроза є такою ж великою або нагальною, як у Східній Європі. Це, ймовірно, є частиною російського плану. Навіщо літати дроном над Римом чи Парижем, якщо можна розраховувати на їхню схильність недооцінювати російську загрозу й у такий спосіб розколоти ЄС із цього питання?

Економічна війна України завдає шкоди росії. Цього тижня з'явилося більше даних та аналізів щодо ефективності кампанії України з нанесення ударів на великі відстані, яка зосереджена на знищенні російської нафтової інфраструктури. Хоча ця кампанія триває принаймні з 2024 року, цьогоріч ефективність окремих ударів (які на довше виводять з ладу російські об'єкти) та кількість уражених цілей значно зросли. Ця комбінація значно посилює тиск на постачання палива в росії.

Вичерпний звіт BBC на цю тему за цим посиланням.

Безпілотні морські системи України. Минулого тижня військово-морський експерт H. I. Sutton опублікував оновлену інформацію про безпілотні морські системи, які Україна розробила і використовує для атак на росіян з 2022 року. Як зазначає автор оновлення:

Використовуючи безпілотні надводні судна (USV), оснащені вибухівкою, Україна успішно завдала значної шкоди російському флоту. Вони становлять таку серйозну загрозу, що російський флот змушений перебувати в стані бездіяльності в порту. Це надає Україні рівень контролю над морем, який ще кілька років тому було важко уявити.

Повна версія звіту на сайті Covert Shores за посиланням.

Джерело: Covert Shores

Розширення сил безпілотних систем. Минулого тижня командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді оголосив про реструктуризацію своєї структури, спрямовану на розширення можливостей для проведення ударів на великі відстані. Зміни, оголошені 1 жовтня, включають:

414-та окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" була подвоєна за розміром, з додаванням компонента глибокого удару.

14-й окремий полк БПЗ розширено до 1-го окремого центру СБС.

20-й окремий полк К-2 перетворено на 20-ту окрему бригаду СБС.

412-й окремий полк СБС Nemesis перетворено на 412-ту окрему бригаду СБС.

413-й окремий батальйон БПС "Рейд" був перетворений на 413-й окремий полк СБС "Рейд".

1 жовтня Сили безпілотних систем також опублікували щомісячний звіт. Серед статистичних даних, включених до звіту, було зазначено, що у вересні СБС знищили/завдали удару на 23,5% більше по особового складу ворога (6628 ворожих піхотинців) порівняно із серпнем (5366). Усі цілі були перевірені та підтверджені у військовій системі Delta. Повний звіт можна прочитати тут.

Українська структура командування та реорганізація Збройних сил. Кілька оновлень щодо реорганізації Збройних сил України. По-перше, повідомляється, що Сили територіальної оборони проходять процес реструктуризації. Окремі батальйони реорганізовуються в батальйони в рамках бригадної структури. Це має на меті оптимізувати командування та управління Збройними силами. Більше про це можна прочитати на сайті Military Land за цим посиланням.

Україна також завершила реструктуризацію з метою формування декількох нових корпусів у своїх сухопутних військах. Про це було оголошено на початку 2025 року, а в травні Long War Journal опублікував корисну інформацію про реструктуризацію. Зараз Militarnyi повідомляє, що реструктуризація завершена з формуванням 3-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го та 21-го армійських корпусів, а також 8-го корпусу повітряно-десантних сил. Повну інформацію про формування цих корпусів можна прочитати за цим посиланням.

Утворення цих корпусів також супроводжувалося ліквідацією щонайменше двох існуючих оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) – Донецького та Луганського – в рамках переходу до корпусної структури. Гарний огляд ролі ОТУ та корпусів можна знайти на сайті Military Land за цим посиланням.

Лінія фронту. Фронт на сході України залишається динамічним місцем. Протягом останнього тижня і Україна, і росія змогли захопити територію, хоча в обох випадках її площа була невеликою.

Одним із цікавих районів бойових дій є Харківщина, де росіяни вже деякий час просуваються на захід. Два основні напрямки наступу вздовж осі Куп'янська, а також вісь наступу на північ від Лимана повільно просуваються вперед, хоча російські втрати залишаються значними. Euromaidan Press цього тижня опублікував статтю про знищення великої кількості росіян, які займали райони збору і готувалися до наступу на захід по осі на північ від Лимана. Як зазначається в статті:

російські командири, схоже, готують класичний комбінований наступ, сподіваючись увірватися в передмістя, закріпитися там і дозволити диверсійним групам проникнути за українські лінії. Для цього великі бронетанкові формування вже рухаються до районів зосередження, російські інженерні підрозділи невтомно працюють над будівництвом понтонних переправ через річку Жеребець, а також готуються запаси для початку боїв у місті. Нещодавно 3-й армійський корпус поповнився новою артилерійською бригадою. До нього додалася 52-га окрема артилерійська бригада, створена завдяки збору коштів серед волонтерів та оголошеннях підрозділів. Примітно, що ця частина оснащена вітчизняними самохідними артилерійськими системами "Богдана", а також іншою 152-155-міліметровою ствольною артилерією. Це поповнення забезпечує значно більшу вогневу потужність безпосередньо в секторі Лиману, що дозволяє неодноразово і точно вражати підступи до річки, дорожні вузли та райони зосередження, водночас ухиляючись від ударів російської контрбатарейної артилерії.

Джерело: Euromaidan Press

Очевидно, українці змогли зірвати підготовку росії та завдати значних втрат російським бойовим силам, а також інженерним підрозділам, що їх підтримували.

В окремій статті те саме видання розглянуло невдалу кампанію росії на Куп'янському напрямку наступу. Як зазначається в статті:

Наступ росії на Куп'янськ перетворився на одну з найбільших катастроф війни, виснажливу кампанію, яка поглинає цілі бригади, але не приносить жодних значних результатів. Той факт, що ці безрезультатні, але криваві зусилля відбуваються під командуванням генерала, який колись був українським офіцером, почав викликати жахливі підозри в російських рядах.

Ой!

Як показують карти нижче, за останні три місяці росіяни досягли лише незначних успіхів у цих допоміжних діях. Вони навіть не наблизилися до відновлення території, яку Україна звільнила під час Харківської наступальної операції 2022 року.

Хоча росіяни досягли більшого прогресу в своїх основних діях на Покровському фронті, їм ще не вдалося завершити подвійне оточення Покровська та прилеглих районів.

російські операції вздовж північного крила їхнього оточення в районі Добропілля, здається, не тільки були зупинені українцями, але й ізольовані залишки російських підрозділів, схоже, стали "прив'язаними козами", яких українці використовують, щоб заманити інші російські підрозділи на їх порятунок. Ці "рятувальні російські підрозділи" потім стають додатковими цілями для українських дронів.

Головна операція росії – наступ на Покровськ, 1 липня – 4 жовтня 2025 року. Джерело: DeepStateMAP

Ця частина року, з жовтня до грудня, історично була періодом з найбільшою кількістю жертв із 2022-го. Як показують останні дані британської розвідки (серпень 2025 року), жовтень, листопад і грудень є піковими періодами бойових дій і жертв (принаймні для росіян).

Найсвіжіші дані про російські втрати (див. нижче) свідчать, що рівень втрат росії приблизно такий самий, або, можливо, лише трохи вищий, ніж у середині року. Це вказує на те, що дуже високий рівень втрат 2024 року, ймовірно, не повториться цьогоріч, але втрати росіян будуть вищими, ніж за аналогічні періоди 2023 і 2022 років. Причини такого зниження середнього рівня втрат російських військ, ймовірно, включають вдосконалення російської тактики, яка зосереджується на невеликих групах, що застосовують тактику проникнення, та зменшує можливості українців завдати масових втрат.

Але з огляду на ймовірне бажання путіна відволікти увагу населення від дефіциту газу "перемогами" в Україні, слід очікувати, що інтенсивність наземних операцій росії в найближчі кілька місяців збережеться або навіть дещо зросте.

Тихоокеанський регіон. За останні вісім місяців кількість вторгнень ВПС і ВМС НВАК склала в середньому близько 300. Нормалізація такого високого темпу дій НВАК має кілька цілей. По-перше, це забезпечує надійний механізм перевірки системи протиповітряної оборони Тайваню з метою визначення тактики виявлення, командування та управління, а також використання літаків-перехоплювачів. По-друге, це нормалізує вищий темп дій китайських військових, що може ввести в оману тайваньців та інших щодо того, як і коли може відбутися фактичне вторгнення. По-третє, це змушує зношувати набагато менші тайванські повітряні сили, які мусять реагувати на багато із цих вторгнень. По-четверте, це надає Східному командування НВАК можливість для масштабного планування та виконання операцій. Нарешті, це сигналізує уряду та народу Тайваню, що Китай має як намір, так і здатність досягти приєднання силою, якщо всі інші засоби виявляться неефективними.

Джерело: Інститут вивчення війни

ВПС КНР націлилися на британський військовий корабель. Літаки ВПС КНР провели імітаційні ракетні атаки та "конструктивні ураження" фрегата типу 23 HMS Richmond, який у вересні проходив через Тайванську протоку. У такого роду діях є дві сторони. Як зазначалося у статті в The Times із цього питання:

Офіцер "Принца Уельського" погодився, що "конструктивні ураження" є своєрідними навчальними вправами з протистояння. "З точки зору навчання – це взаємовигідне, – сказав він. – Чим більше вони тренуються націлюватися на вас, тим краще ви розумієте, як вони діють".

HMS Richmond. Джерело: Королівський військово-морський флот

Більше Patriot для Тайваню. Тайвань планує замовити ще чотири системи PAC-3 MSE і до 500 ракет у відповідь на збільшення кількості ракетних пускових установок, розгорнутих Ракетно-космічними силами НВАК на східному узбережжі Китаю. Як повідомлялося в Taipei Times за останні 24 години, придбання включатиме пускові установки, ракети та систему радіолокаційного контролю нижнього рівня для протиповітряної та протиракетної оборони. Ракетна система призначена для підвищення здатності Тайваню перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети та сучасні винищувачі.

Високий темп навчання союзників. Темп багатонаціональних навчань у Тихоокеанському регіоні залишається досить високим. Протягом минулого тижня були проведені такі великі навчання: Bushido Guardian 2025 (війська США, Австралії та Японії), Orient Shield 2025 (сухопутні війська США, Японії та Австралії) та Resolute Dragon 2025 (японські військові та морські піхотинці США).

Джерело