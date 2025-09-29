Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці та активний дослідник сучасної війни Мік Раян у тижневику аналізує глобальні конфлікти, зокрема можливість війни НАТО з росією. Він зупинився на інформації про надання Україні "томагавків", кампанії глибоких ударів росії та України, а також висвітлює події в Тихоокеанському регіоні.

Президент Трамп у дописі в соцмережах натякнув, що може змінити свою думку щодо підтримки України, підтримав збиття російського літака в повітряному просторі НАТО, а Україна запросила ракети "Томагавк". У Європі росія провела чергове випробування ППО НАТО. росія та Україна продовжили свої операції з нанесення ударів на великі відстані.

У Тихоокеанському регіоні Китай продовжив свої операції навколо Тайваню, включно зі щоденними вторгненнями в повітряний простір Тайваню, розгорнув два величезні безпілотні підводні човни та опублікував відео випробувань літаків на своєму новітньому авіаносці. Тайвань провів велику виставку озброєнь та опублікував звіт про вразливість своїх східних регіонів.

Томагавки для України? Минулого тижня з'явилися повідомлення, що зброя, яку президент Зеленський нещодавно попросив у президента Трампа (і це пов'язують із чутками про майбутні українські наступальні операції), – це американські далекобійні ракети ракети "Томагавк". Це не вперше, коли Україна просить ці ракети. І те, що вона робить це зараз, свідчить про декілька речей.

По-перше, це український тест на те, чи був допис Дональда Трампа в соцмережах про те, що Україна може відвоювати свої території, лише риторикою, чи ж він свідчить про готовність адміністрації Трампа посилити тиск на росіян, надавши ще більш досконалі і потужні ракети дальньої дії.

По-друге, це буде свідчити, чи має адміністрація Трампа той самий "страх ескалації" (він розглядається в цій статті), який характеризував підхід адміністрації Байдена до надання військової допомоги Україні. Сувора реальність полягає в тому, що надання Україні крилатих ракет "Томагавк" не буде ескалацією війни. росія від початку використовує крилаті ракети великої дальності з великими боєголовками. Із 2022 року проти України (сотнями кожного типу) застосовувалися такі російські крилаті ракети великої дальності:

3М14 "Калібр" – російська крилата ракета наземного базування з оціночною дальністю польоту близько 1500–2500 км і боєголовкою вагою 450 кг;

Х-555 – звичайна крилата ракета повітряного базування з дальністю польоту близько 2000 км і боєголовкою вагою 410 кг;

Х-101 – сучасна малопомітна дозвукова крилата ракета, що запускається зі стратегічного бомбардувальника з дальністю польоту до 5000 км.

"Томагавки" для України просто вирівнюють шанси в плані ударів на великі відстані. А як ми знаємо, на рівних умовах (і навіть на нерівних умовах) українці щоразу перемагають росіян у інтелектуальному та бойовому плані. путін це знає і боїться ще більш потужних українських ударних сил, озброєних американськими стелс-томагавками з великою дальністю польоту та великою боєголовкою.

По-третє, це також свідчить про те, що українці все ще мають певні проблеми з доставкою великих боєголовок на таку відстань углиб росії, як їм хотілося б. Хоча різні українські ракети та дрони здатні досягати глибоких районів росії, їм бракує корисного навантаження, щоб завдати значної шкоди. "Томагавк", дальність польоту якого за певних умов може сягати 2500 кілометрів, має боєголовку вагою майже півтонни. Як ми кажемо в армії (перепрошую за лексику), це "чортова купа вибухівки". Це ставить під загрозу великі російські авіабази, склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти, розташовані глибоко в росії.

"Томагавк" має набагато більшу дальність, ніж Storm Shadow, і є набагато швидшою ракетою, ніж дрони та гібриди дрон-ракета, які використовує Україна. Це робить її унікальною у своїй здатності проникати глибше в росію і завдавати більшої шкоди.

Але не менш важливо, що надання "Томагавків" Україні було б потужною політичною заявою Америки про війну і бажання змусити путіна визнати: у нього немає шансів виграти війну.

Чи надасть Трамп "Томагавки"? Хто знає. Якби довелося робити ставку, я б радше сказав "ні", бо хтось в адміністрації обов'язково висуне дві улюблені відмовки: "ескалація конфлікту" і "нестача запасів у США".

Про міфічну ескалацію я вже сказав вище.

Щодо запасів: кілька союзників США вже мають ракети "Томагавк" і закуповують їх ще більше (серед них Велика Британія, Австралія та Японія). Можливо, частина з них можна було б надати з їхніх складів (Австралія у 2025 році помітно пасе задніх у новій військовій та іншій матеріальній допомозі Україні), а решту – спрямувати з поточного виробництва для цих країн?

Армія США також розробила систему середньої дальності "Тайфун" – наземну пускову установку для "Томагавків", і розгорнула її в Тихоокеанському регіоні, в Японії та на Філіппінах. Чи може це бути варіантом для України?

У будь-якому разі, буде цікаво побачити, що зробить адміністрація Трампа.

НАТО "у стані війни" з росією. Минулого тижня міністр закордонних справ росії заявив, що НАТО перебуває у стані війни з росією. Виступаючи в ООН, Лавров заявив, що:

Яскравим прикладом є криза в Україні, спровокована колективним Заходом, через яку НАТО та Європейський Союз ... вже оголосили моїй країні справжню війну і беруть у ній безпосередню участь.

Це цікава точка зору з боку країни, яка роками веде кампанію підривної діяльності проти європейських держав і нещодавно здійснила кілька повітряних вторгнень у країни НАТО керованими та безпілотними літальними апаратами. Цікаво, що НАТО не вживало жодних подібних заходів.

Звісно, ми всі знаємо, як зрозуміти, що Лавров бреше: його губи рухаються. Тож немає підстав сприймати його серйозно. Втім, за його словами стоять цілком конкретні стратегічні наміри. Це:

Привчити внутрішню аудиторію до постійної конфронтації із Заходом. Навіть якщо росія буде змушена вийти з України, не досягнувши жодної зі своїх цілей, вона матиме підстави зберігати воєнний стан і тримати сотні тисяч ветеранів війни подалі від Москви.

Надіслати сигнал "глобальному півдню", що не варто довіряти Америці чи Європі, і що їм (особливо членам BRICS) вигідно триматися разом із росією та Китаєм.

Посіяти недовіру серед членів НАТО.

Новий український наступ. Схоже, однією з тем, яку президент Зеленський обговорював із президентом Трампом під час їхньої недавньої зустрічі, було прохання про конкретну спроможність для майбутнього українського наступу. Звісно, щойно чутки про можливий український наступ долетіли до Вашингтона, все витекло!

Я не маю уявлення, чи планує Україна майбутній наступ, і навіть якби знав, не став би тут про це розмірковувати. Скажу лише, що хороші штабні офіцери завжди планують майбутні операції, частину наступальних, частину оборонних. З цих планів, більшість із яких "лежать на полицях", здувають пил тоді, коли з’являється нагода їх застосувати. Враховуючи буксування російського наземного наступу та постійні величезні втрати в живій силі, можливості для України завдати удару у відповідь, знищити більше російських сил і звільнити українську територію неодмінно будуть.

А от коли це може статися – варто дозволити українцям і надалі тримати нас у невідомості!

російська підготовка повітряно-десантних операцій для Китаю. Не дивно, що росія і Китай обмінюються ідеями про сучасну війну. Протягом останніх кількох років Китай був найбільшим сприяючим фактором війни росії, зокрема, купуючи її нафту, поширюючи російську дезінформацію, постачаючи росії товари подвійного призначення (особливо компоненти, що можуть використовуватися в ракетах і дронах) і надаючи консультації щодо більш швидких і ефективних промислових процесів виробництва дронів у росії.

Окремо я опублікував кілька статей, де досліджую взаємодію та спільне навчання між росією та Китаєм, до яких також долучені Північна Корея та Іран. Нещодавно я розглядав нову "війну адаптації", що характеризується авторитарним блоком навчання та адаптації, у цій статті, опублікованій Special Competitive Studies Project.

Минулого тижня Washington Post повідомила, що росія допомагає Китаю у розвитку його аеромобільних сухопутних військ. Як пише видання:

800-сторінковий архів, отриманий хактивістською групою Black Moon і вивчений Washington Post, показує, що в жовтні 2024 року росія погодилася продати ВПС Народно-визвольної армії Китаю 37 легких амфібійних транспортних засобів BMD-4M, 11 самохідних протитанкових гармат Sprut-SDM1, 11 десантних бронетранспортерів BTR-MDM. В окремих документах викладено програми підготовки китайських десантників до бойового застосування цієї зброї, а також до використання сучасних систем управління та контролю, що застосовуються для керівництва операціями, які проводили російські фахівці в росії, а згодом і в Китаї.

Хоч це цікавий розвиток, у самій угоді небагато чого, чим варто надмірно захоплюватися. Китай уже має кілька повітряно-десантних бригад, які під час реорганізації 2017 року були безпосередньо підпорядковані об'єднаним командуванням театрів дій як сили раннього втручання для операцій проти Тайваню та будь-якої іншої країни регіону, з якою Китай вирішить вступити в конфлікт у майбутньому. (Jamestown Foundation у 2023 році опублікував корисну статтю про можливості китайських повітряно-десантних військ). Навчання, яке проводять росіяни, ймовірно, буде використано китайцями для оцінки поточного стану розвитку повітряно-десантних бригад НВАК та виявлення прогалин у можливостях.

Можливо, китайці застосують і російську техніку з подібною метою. НВАК має низку новіших власних транспортних засобів, які, ймовірно, будуть оцінюватися у порівнянні із російськими. Якщо російська техніка має будь-які можливості, яких бракує китайським зразкам, або якщо вона краща за конструкцією, китайці напевно це скопіюють.

Нарешті, варто зазначити, що російські повітряно-десантні та повітряно-штурмові війська, ймовірно, показали кращі результати в Україні, ніж більшість їхніх колег із сухопутних військ. Це дозволить їм передати китайцям сучасний досвід ведення наземних бойових дій.

Але коли востаннє росіяни провели успішну повітряно-десантну або повітряно-штурмову операцію? Вони провели одну повітряно-штурмову операцію в перший день повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року на аеропорт Гостомель на північ від Києва. Операція була задумана для захоплення летовища з метою повітряного приземлення додаткових військ, однак зрештою не досягла цієї мети. Про це можна докладніше прочитати у звіті за цим посиланням.

Отже, росіяни можуть передати цей досвід своїм китайським колегам, але жодних очевидно нових уроків із цієї операції, яких не можна було б почерпнути з попередніх воєн, не простежується.

російські авіаудари. Поки я писав ці рядки, Україна знову зазнала атак російських далекобійних ракет. Останніми тижнями росія продовжує повітряну кампанію проти України, встановивши стабільний темп нічних атак. Періодично вони влаштовують сплески і атакують сотнями дронів, але останні тенденції показують, щонічні нальоти у 100-200 дронів, більшість з яких збивають.

Для посилення своєї ударної потужності росія розгорнула в Білорусі балістичну ракетну систему середньої дальності "Орєшнік". З 2022 року росіяни випустили по Україні лише одну таку ракету. Втім, розміщення ракет у Білорусі дає росії ще один напрямок, на який Україна змушена спрямовувати свої засоби спостереження, і додає нову складність для загальної системи протиракетної оборони України.

На цьому етапі війни важко зрозуміти, який саме стратегічний ефект мають ці атаки. На відміну від значно ефективнішої стратегічної кампанії України проти російської нафтової інфраструктури, транспортних вузлів та об'єктів оборонної промисловості, атаки росії, здається, лише посилюють опір України та збільшують підтримку України з боку Європи та Америки.

Ці атаки, здається, не наближають росію до її воєнних цілей – підкорення України та нав’язування їй вигідних Москві переговорів. Фактично це просто безглузді нальоти з метою терору українців.

Нова безпілотна ППО України. Україна почала формувати структуру під назвою "Сили безпілотної протиповітряної оборони", яка стане компонентом Повітряних сил України. Про створення нового формування повідомив головнокомандувач генерал Олександр Сирський в інтерв’ю виданню "Мілітарний".

Нова складова Повітряних сил покликана доповнити тактичну авіацію та зенітно-ракетні війська, передусім для посилення й укріплення ППО довкола стратегічних об’єктів і густонаселених районів.

Цікаво буде побачити, як вибудовуватимуться взаємини управління та підпорядкування між новими "Силами безпілотної протиповітряної оборони" і вже створеними "Силами безпілотних систем".

Війна України з російськими нафтовими доходами. На відміну від стратегічно безцільної кампанії росії дальніх повітрянних ударів, Україна зберігає фокус на вузькому переліку категорій цілей: нафтовій інфраструктурі, оборонній промисловості та транспортних вузлах. Зростає кількість свідчень, що українці досягають певного успіху: нормування пального тепер поширене по всій росії. Навіть президент США визнав вплив стратегічних ударів України у своєму недавньому дописі в соцмережах про "зміну курсу" щодо України (детальніше про це тут).

Останні значущі російські цілі, уражені українцями, включають:

нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї, приблизно за 380 км від лінії фронту;

газорозподільну станцію "Щастя" на окупованій Луганщині;

Сєвєродонецьку газорозподільну станцію;

виробничі потужності БПЛА в місті Валуйки, Бєлгородська область;

Астраханський газопереробний завод;

дві лінійні виробничо-диспетчерські станції (ЛВДС) на магістральних нафтопроводах у Брянську та Самарі;

Новокуйбишевський і Саратовський НПЗ.

Дефіцит пального, що спочатку спостерігався на російському Далекому Сході, починає впливати на країну загалом. Одним із показників успіху цієї української кампанії є те, що росія заборонила експорт пального до кінця року. Це ключовий вимір успіху для України, адже він позбавляє росію важливих джерел іноземних доходів.

Східний фронт. Ситуація на сході України залишається динамічною. На Харківщині росіяни продовжують повільне просування на декількох фронтах довкола Куп'янська та в інших районах. Хоча вони й повільно просуваються впередїм і близько не вдається відвоювати території, втрачені під час раптового харківського наступу України у вересні 2022 року. Шансів на це у них мало.

Далі на південь росіяни продовжують свої основні зусилля, намагаючись оточити і захопити Покровськ. Знову ж таки, вони просуваються вкрай повільно. Українські контратаки на північ від Покровська завдали росіянам значних втрат, і, судячи з усього, є кілька оточених груп російських військ.

Поточна ситуація щодо основних дій росії на місцях. Джерело: Deepstatemap.live

Розглядаючи і повітряні, і наземні операції росіян в Україні, будь-якому військовому фахівцю очевидно: перспективи росії лише погіршуються. Якість їхніх сухопутних військ знижується, темпи просування аж ніяк не дозволяють розраховувати на будь-який прорив, а українські операції дронами стають дедалі смертоноснішими.

У росіян практично немає шансів виграти цю війну і дуже обмежені шанси досягти бодай частини своїх довоєнних цілей. Нинішня українська стратегія – позбавляти росію доходів від експорту нафти, деградувати виробництво боєприпасів і дронів, застосовувати щільну "стіну дронів", аби завдавати росії непропорційних втрат, і використовувати дипломатію, щоб відтягнути Трампа від путіна, дає плоди.

Попри це, не варто очікувати значного прориву в мирних переговорах найближчим часом. путін, здається, і далі вважає, що має перевагу у цій війні, і готовий і надалі марнувати життя та ресурси заради своєї мети. Поки це не зміниться, він не вестиме переговорів про мир.

Джерело: Taiwan Security Monitor

Вразливий східний фланг Тайваню. Недавнє штабне моделювання війни між Тайванем і Китаєм показало, що східна частина Тайваню є більш вразливою до ударів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), ніж традиційно вважалося. Серія книжок про це моделювання щойно видана Фондом Тайбейської школи економіки та політичних наук, який був співспонсором воєнної гри.

Моделювання з’ясувало, що Тайваню потрібні додаткові контрзаходи для захисту східних районів від китайських ударів, і що схід більше не може слугувати надійним тиловим районом для базування тайванських військ. Колишній очільник збройних сил Тайваню, адмірал Лі Сі-Мін, заявив:

Давня установка збройних сил Тайваню, що стратегічні активи можна укривати у східній частині острова, більше не відповідає дійсності... НВАК тепер має підводні човни та бомбардувальники, здатні запускати крилаті ракети з повітря і з морів на схід від Тайваню, наражаючи на небезпеку винищувачі в підземних ангарах авіабази Цзяшань у повіті Хуалянь.

Відео про операції авіаносця "Фуцзянь". Минулого тижня ВМС НВАК опублікували відео, на якому показано запуск і посадку різних літаків з їхнього новітнього китайського авіаносця "Фуцзянь". Військово-морський аналітик Алекс Лак надав оцінку відео для Naval News, де написав:

Очікується, що "Фуцзянь" невдозі завершить свої поточні дев’яті морські випробування. Показово, що після цього корабель може увійти до складу ВМС НВАК, можливо в Санья на острові Хайнань. Втім, наразі цей крок ще потребує підтвердження. Навіть після зарахування до флоту авіаносець у найближчі роки не буде повноцінно боєготовим. Натомість "Фуцзянь" продовжить проходження кваліфікаційних випробувань, включаючи подальші льотні операції.

Безпілотний військово-морський ударний човен Kaui-Chi. Зображення: Naval News

Новий безпілотний бойовий човен Тайваню. Минулого тижня Національний інститут науки та технологій Чжун-Шань (NCSIST) представив на Тайбейській авіаційно-космічній та оборонній виставці новий безекіпажний морський ударний апарат.

За повідомленнями тайванських ЗМІ, безекіпажний ударний апарат "Kaui-Chi" нещодавно пройшов бойові випробування, успішно вразивши корабель-мішень під час навчань зі спільних пусків ракет із моря та повітря. Апарат здатен запускати БПЛА по цілях, подібно до українських безекіпажних надводних апаратів.

Зображення: @CovertShores and Naval News

H.I. Sutton нещодавно проаналізував різні програми безпілотних військово-морських суден, що реалізує Тайвань. Його оновлення можна прочитати за цим посиланням.

Китай випробовує два величезні безпілотні підводні човни в Південно-Китайському морі. НВАК випробовує два нових безпілотних підводних човни поблизу острова Хайнань у Південно-Китайському морі. Як зазначається у статті Naval News на цю тему, про ці судна ще багато чого невідомо:

Нові судна залишаються загадкою. За супутниковими знімками можна визначити, що їхня довжина становить близько 40-42 метрів, вони не мають традиційних підводних вітрил і мають X-подібні рулі на кормі. Вагомі непрямі докази вказують, що одне з двох суден було розроблено 705-м науково-дослідним інститутом, що входить до складу Китайської корпорації суднобудівної промисловості.

Очевидно, китайці вважають, що доповнення своїх підводних човнів цими безпілотними системами є шляхом уперед для військово-морських операцій у Тихому океані.

Високий темп навчання союзників. Темп багатонаціональних навчань у Тихоокеанському регіоні залишається високим. Протягом минулого тижня відбулися великі маневри: Freedom Edge 2025 (повітряні та морські сили США, Японії та Республіки Корея), Orient Shield 2025 (сухопутні війська США, Японії та Австралії) та Resolute Dragon 2025 (Сили самооборони Японії та Корпус морської піхоти США).

