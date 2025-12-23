Італія покарала Ryanair на €255 млн за антиконкурентні дії

Антимонопольний регулятор Італії оштрафував Ryanair за блокування та ускладнення бронювання квитків через туристичні агентства, що порушує правила конкуренції.

Італія оштрафувала Ryanair на понад 255 млн євро за обмеження роботи турагентств

Про це пише агенція Reuters.

Антимонопольний орган Італії оштрафував ірландську авіакомпанію Ryanair на понад 255 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку та створення перешкод для туристичних агентств у продажі квитків.

Італійський антимонопольний регулятор наклав штраф на Ryanair у розмірі понад 255 млн євро за порушення конкурентного законодавства. Як повідомляє Reuters, компанія обмежувала можливості туристичних агентств продавати квитки на рейси Ryanair у поєднанні з рейсами інших авіаліній або послугами.

За даними регулятора, зловживання тривали з квітня 2023 року до щонайменше квітня 2025 року. Спершу Ryanair запровадила процедури розпізнавання облич для пасажирів, які купували квитки через агентства, пізніше блокувала оплату та вимагала підписання партнерських угод, що обмежували можливість агентств пропонувати рейси авіакомпанії у пакетах послуг.

Регулятор підкреслив, що дії Ryanair негативно впливали на конкуренцію та економічну свободу агентств, що, на його думку, порушує італійські антимонопольні правила.