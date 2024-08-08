Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці, дослідник війни Мік Раян радить Австралії орієнтуватися на український досвід створення сил і засобів далекого ураження. Особливо він рекомендує звернути увагу на власні розробки України. Такі засоби Австралія могла б використовувати для стримування потенційних противників на далекій відстані від своєї території.

Інші країни можуть і повинні багато чому навчитися на прикладі ударного потенціалу, який Україна розробила за останні 28 місяців, використовуючи власні, західні військові і комерційні системи.

Україна зараз має кілька варіантів проведення ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії.

У своїй Стратегії національної оборони до 2024 року австралійський уряд окреслив вимогу утримувати супротивників за рахунок збільшеної загрози на більшій відстані від австралійської території – тобто перед Силами оборони Австралії було поставлено завдання розвивати спроможність уражати цілі на великих відстанях. У супровідній Інтегрованій інвестиційній програмі на "прицільне ураження та удари на великі відстані" було виділено 8% інвестицій у сили і засоби протягом десятиліття до 2034 року.

Український арсенал. Чотири місії ударних сил України

Більшість систем, які, ймовірно, будуть закуплені для дальнього удару, будуть високотехнологічним, складним американським (і, можливо, європейським) озброєнням, яке небагато країн можуть собі дозволити. Це доречно, принаймні до певної міри. У випадку з армійськими тактичними ракетними системами (ATACMS) американського виробництва і ракетами Storm Shadow британського виробництва, така зброя довела свою виняткову ефективність у війні в Україні.

Але українці також продемонстрували еволюційний підхід до нанесення ударів на великі відстані, який включає в себе поєднання високотехнологічних і низькотехнологічних озброєнь, а також поєднання іноземних і вітчизняних рішень.

Ці уроки повинні спонукати Австралію уважніше спостерігати за війною в Україні. Це нагадування про те, що місцеві рішення військових проблем іноді можуть бути надані швидше, дешевше і без ускладнень, пов'язаних з іноземними заборонами їх використання. І хоча уроки з України потрібно фільтрувати через унікальний контекст стратегічного середовища Австралії (включаючи географію, погоду, рослинність, інфраструктуру та регіональну політику), Австралія може багато чого навчитися від українського ударного комплексу великої дальності, що розвивається.

З лютого 2022 року Збройні сили України продемонстрували здатність застосовувати дуже точні ударні системи великої дальності проти російських військ. Високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS була надана Україні в червні 2022 року. У 2024 році вони були доповнені системою ATACMS, наданою Сполученими Штатами, більшою ракетою з більшим радіусом дії, ніж HIMARS. ATACMS посилили здатність України наносити удари й ускладнили операції наземної і протиповітряної оборони для росіян. Але, як і будь-яка зброя, вони обмежені в кількості.

Потенціал України також був посилений за рахунок повітряної зброї великої дальності. Спочатку українці модифікували старі розвідувальні безпілотники радянських часів для проведення ударних операцій. У 2023 році надання ракети Storm Shadow британського виробництва значно розширило можливості українських збройних сил завдавати ударів по російських цілях. Це змусило росіян розосередитися і захищати свої штаби, системи протиповітряної оборони та логістичні вузли. Україна також розробила кілька власних рішень, і цілком ймовірно, що одна з цих нових ударних систем великої дальності була використана під час нещодавнього удару з відстані 1800 кілометрів по російській авіабазі "Олєнья".

Ще одна українська ініціатива в галузі ударних операцій стосується військово-морського флоту. Україна тепер має сім'ю морських ударних суден без екіпажів, які вона використовує проти Чорноморського флоту росії, чисельність якого зменшується. Майже не маючи шансів розбудувати власний звичайний військово-морський флот для боротьби з росіянами, українці розробили безекіпажний потенціал. Україна різко знизила ефективність Чорноморського флоту росії, а нещодавно вона вивела свій останній морський патрульний корабель з бази в Севастополі.

Ударні сили України мають чотири основні завдання. Перше – підтримка оперативно-тактичних дій. Друга місія – змусити росію приймати жорсткі рішення щодо розподілу обмежених військових ресурсів. Третя місія полягає в економічній війні шляхом деградації російських енергетичних і промислових потужностей. Нарешті, українські стратегічні удари мають політичну місію: вони підтримують політичний тиск на путіна та демонструють, що російські наративи про неминучу перемогу є хибними.

Що це означає для Австралії? Комбінувати, інвестувати, розвивати

По-перше, Австралія повинна прийняти поєднання висококласних і низькокласних ударних систем. Однією з проблем поточного плану країни щодо ударних і безекіпажних систем є те, що майже всі вони є складними, дорогими і малопотужними, як-от Triton, Ghost Bat і майбутні кораблі з необмеженим числом членів екіпажу. Збройні сили Австралії мають доповнити або замінити їх великою кількістю дешевших автономних повітряних, морських і наземних систем.

По-друге, австралійський уряд повинен більше інвестувати в місцеві інновації і виробництво цих систем нижчого класу та надавати податкові пільги для інвестицій у них з австралійських джерел, зокрема з пенсійних фондів. Австралійські компанії виробляють ракети, ракетне паливо, безпілотники, а також системи ситуаційної обізнаності, які можуть доповнювати високотехнологічні іноземні системи. Місцеві рішення підтримують місцеву промисловість і гарантують постачання у воєнний час. Вони також обходять проблематичне питання, коли союзники або постачальники можуть накласти вето на використання їхньої зброї в певних сценаріях. Така країна, як Австралія, ніколи не зможе "перевершити технологічно" такого потенційного супротивника, як Китай. Проте вона може перехитрити його за допомогою іншого поєднання систем і ударних стратегій.

По-третє, ударний комплекс повинен включати безпілотники для розвідки й атаки, а також високотехнологічні ракетні системи, які запускаються з суші, повітря та моря. Такий підхід не лише створює набагато більшу дилему для будь-якого супротивника, але й наявність безпілотників і ракетних пускових установок на суші, морі та в повітрі гарантує, що ударні операції можуть бути масштабовані відповідно до конкретних умов, а компоненти ударного комплексу є більш живучими.

Зрештою, підхід, обраний Україною, надає їй кілька варіантів проведення ударних операцій за прийнятну ціну. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії в епоху, коли стратегічна невизначеність зростає, а наші супротивники можуть виробляти оборонні та наступальні озброєння у великих кількостях.

Джерело: Lowy Institute