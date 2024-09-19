Ізраїль повідомив США про заплановану операцію в Лівані, але не надав жодних подробиць – CNN

За словами трьох джерелами, знайомими з цим питанням, операцію обговорювали, зокрема, під час телефонної розмови між головою Пентагону Ллойдом Остіном і міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом вранці 17 вересня.

Ізраїль попередив США про підготовку операції в Лівані. Але Тель-Авів не розкрив подробиць того, що було заплановано.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, офіційні особи Ізраїлю повідомили США, що країна збирається провести операцію в Лівані у вівторок, 17 вересня, але не надали жодних подробиць. За словами трьох джерелами, знайомими з цим питанням, операцію обговорювали, зокрема, під час телефонної розмови між головою Пентагону Ллойдом Остіном і міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом вранці 17 вересня.

Це означає, що американські чиновники перебували в невіданні, поки через деякий час не зʼявилися повідомлення про сотні пейджерів, що вибухнули. Це сталося, коли держсекретар США Ентоні Блінкен летів з Вашингтону до Каїру.

CNN додає, що це не перший випадок, коли Ізраїль вдається до "провокаційних дій" у той момент, коли Блінкен перебуває на Близькому Сході. Але ця подія викликала занепокоєння щодо ескалації, якої США намагаються уникнути.

Блінкен згодом заявив, що США не знали про "ці інциденти" і не були причетні до них.

Американський чиновник розповів CNN, що США по секретних каналах передали Ірану, що не брали участь в операції, тому Тегерану не варто йти на ескалацію.

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери, якими користуються учасники угруповання "Хезболла". Серед постраждалих - посол Ірану у Бейруті Моджтаба Амані.

Агентство Reuters із посиланням на свої джерела заявило, що ізраїльська розвідка Моссад заклала невелику кількість вибухівки у тисячі пейджерів, замовлених угрупуванням бойовиків "Хезболла" за кілька місяців до вибухів. Зокрема, високопоставлене джерело агентства в Лівані стверджує, що бойовики замовили 5000 пейджерів, які доставлені в країну навесні. Нібито пристрої були модифіковані ізраїльською розвідкою "на рівні виробництва".