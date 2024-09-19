Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль повідомив США про заплановану операцію в Лівані, але не надав жодних подробиць – CNN

19 вересня 2024, 10:41
Ізраїль повідомив США про заплановану операцію в Лівані, але не надав жодних подробиць – CNN
Amir Cohen/Reuters
За словами трьох джерелами, знайомими з цим питанням, операцію обговорювали, зокрема, під час телефонної розмови між головою Пентагону Ллойдом Остіном і міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом вранці 17 вересня.

Ізраїль попередив США про підготовку операції в Лівані. Але Тель-Авів не розкрив подробиць того, що було заплановано.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, офіційні особи Ізраїлю повідомили США, що країна збирається провести операцію в Лівані у вівторок, 17 вересня, але не надали жодних подробиць. За словами трьох джерелами, знайомими з цим питанням, операцію обговорювали, зокрема, під час телефонної розмови між головою Пентагону Ллойдом Остіном і міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом вранці 17 вересня.

Це означає, що американські чиновники перебували в невіданні, поки через деякий час не зʼявилися повідомлення про сотні пейджерів, що вибухнули. Це сталося, коли держсекретар США Ентоні Блінкен летів з Вашингтону до Каїру.

CNN додає, що це не перший випадок, коли Ізраїль вдається до "провокаційних дій" у той момент, коли Блінкен перебуває на Близькому Сході. Але ця подія викликала занепокоєння щодо ескалації, якої США намагаються уникнути.

Блінкен згодом заявив, що США не знали про "ці інциденти" і не були причетні до них. 

Американський чиновник розповів CNN, що США по секретних каналах передали Ірану, що не брали участь в операції, тому Тегерану не варто йти на ескалацію.

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані масово вибухали пейджери, якими користуються учасники угруповання "Хезболла". Серед постраждалих - посол Ірану у Бейруті Моджтаба Амані.

Агентство Reuters із посиланням на свої джерела заявило, що ізраїльська розвідка Моссад заклала невелику кількість вибухівки у тисячі пейджерів, замовлених угрупуванням бойовиків "Хезболла" за кілька місяців до вибухів. Зокрема, високопоставлене джерело агентства в Лівані стверджує, що бойовики замовили 5000 пейджерів, які доставлені в країну навесні. Нібито пристрої були модифіковані ізраїльською розвідкою "на рівні виробництва".

СШАІзраїльЛіван

Останні матеріали

Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється