Пентагон занепокоєний, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані – WSJ

У США вважають, що Ізраїль може швидко прийняти рішення про початок війни.

Хвиля смертоносних вибухів пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і "Хезболлою".

Ще до цих вибухів, міністр оборони США Ллойд Остін сказав іншим високопосадовцям Пентагону на зустрічі 16 вересня, що він побоюється, що Ізраїль може незабаром розпочати наступ після місяців ракетних і повітряних атак з боку "Хезболли", підтримуваного Іраном угруповання бойовиків, яке контролює більшу частину південного Лівану.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Я дуже стурбований тим, що ситуація виходить з-під контролю", — заявив високопоставлений представник оборонного відомства США.

За словами людини, знайомої з цим питанням, ізраїльські військові в останні дні перекинули дивізію спецназу і десантників на північ з південної частини країни, після того, як вона кілька місяців діяла в Газі. Дивізія складається з тисяч солдатів.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, заявив 18 вересня журналістам, що все ще існує спосіб закінчити кризу дипломатичним шляхом, а не війною.