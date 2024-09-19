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ПОЛІТИКА

Українці створюють дрони за $350, тоді як у Пентагоні за ці гроші навіть каву не купити – слухання в Конгресі

19 вересня 2024, 12:01
Українці створюють дрони за $350, тоді як у Пентагоні за ці гроші навіть каву не купити – слухання в Конгресі
image: afp
Україна, яка стоїть перед обличчям екзистенційної загрози, втілює інновації у військових технологіях та концепціях із швидкістю, значно більшою за уряд США.

Голова Комісії зі стратегії національної оборони США Джейн Гарман заявила під час слухань у Конгресі, що Україна та росія швидше втілюють інновації у військові технології та концепції, аніж американський уряд. Тож вона закликала тамтешніх конгресменів стимулювати зміни.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Україна та росія впроваджують інновації на полі бою і це займає тижні, а не роки. Я була в Києві минулого тижня, до цього була у квітні та переконалася в цьому на власні очі, — наголосила вона. — Якщо Міністерство оборони не може рухатися з такою ж швидкістю та масштабами, воно програє". 

Тож Комісія вважає деякі практики у сфері дослідження та розробки системи закупівель і надмірну культуру уникнення ризиків застарілими для сучасного стратегічного середовища. Гарман наголосила, що швидше винятком, аніж правилом є приклади швидких змін і залучення промислових виробників.

Також вона закликала не фінансувати проєкти, які не продемонстрували значної цінності. 

"Просто треба запитати, чого Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити, зокрема тому, що можна побудувати дрон за 350 доларів, — сказала вона. — Мій коментар про це — в Пентагоні чашку кави не можна купити за 350 доларів, а йдеться про наше майбутнє". 

Конгрес СШАПентагондронивійна в Україні

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