США розгорнули ракетну систему на Філіппінах на тлі зростання напруженості в Китаї – Reuters

Американський комплекс "Тайфун" може запускати різні типи ракет.

Вашингтон в рамках посилення стримування Пекіну планує залишити на філіппінському острові Лусон наземний ракетний комплекс середньої дальності "Тайфун", доставлений сюди для спільних із Філіппінами військових навчань.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Американські військові в квітні перевезли "Тайфун" на Філіппіни, де цей комплекс мав бути залучений до масштабних навчань.

На той момент щодо його повернення до США після завершення маневрів не йшлося, проте ракетний комплекс залишився на острові.

Комплекс може запускати різні типи ракет, включаючи загоризонтні зенітні SM-6 і крилаті "Томагавк" з дальністю 1600 км.

Він знаходиться у північній частині Лусона, звідки може уразити цілі майже в усьому Південнокитайському морі і Тайванській протоці, а також навколо самого Тайваню.

Філіппінські офіційні особи заявили, що їх та американські військовослужбовці продовжують тренуватися з цією ракетною системою.

Нарощування військового потенціалу на Філіппінському архіпелазі, що сусідить із Тайванем, є важливою частиною стратегії США зі стримування агресивної активності Китаю в регіоні, а в разі спроби КНР силою встановити контроль над Тайванем філіппінські острови стануть для американських військових ключовим плацдармом із допомоги острову.

Розгортання потужного ракетного комплексу на Філіппінах відбувається в період різкого загострення суперечок у Південнокитайському морі між Китаєм і цією країною-союзником США за оборонним договором і на тлі небезпечних зіткнень між китайськими й філіппінськими кораблями в останні місяці.

Пекін часто засуджував розгортання ракетної системи на Філіппінах, перше в Індо-Тихоокеанському регіоні, звинувачуючи Вашингтон у розпалюванні в регіоні гонки озброєнь і вимагаючи негайного виведення комплексу до США.

В липні міністр закордонних справ Філіппін Енріке Манало запевнив свого китайського колегу Ван Ї в тому, що наявність ракетної системи в його країні не становить загрози для Китаю і не дестабілізує регіон.