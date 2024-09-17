Оточення Трампа вимагає переговорів між США та рф
17 вересня 2024, 20:35
Дональд Трамп-молодший та Роберт Кеннеді-молодший вважають, що дозвіл на далекобійні удари ракетами по цілях на території росії спровокує ядерну війну.
Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й москви для припинення війни в Україні.
Про це йдеться у їхній колонці, опублікованій у виданні The Hill.
Аргумент Трампа-молодшого й Кеннеді-молодшого зводиться до того, що відсутність реакції росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" кремля, а не проявом слабкості.
"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що росія – ядерна держава. путін неодноразово давав зрозуміти, що росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – пишуть представники кампанії Трампа, нагадуючи слова путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на "загрозу територіальній цілісності" рф.
Політики вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території росії, це спровокує ядерну війну.
"Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб "послабити росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону", – вважають Трамп– і Кеннеді-молодші.
Фактичні представники кампанії Трампа також вважають "абсурдною" думку, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО, яку навела на президентських дебатах Камала Гарріс.
"По-перше, росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни – насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід", – такі аргументи вони пропонують на користь цієї позиції.