Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Оточення Трампа вимагає переговорів між США та рф

17 вересня 2024, 20:35
Оточення Трампа вимагає переговорів між США та рф
Дональд Трамп-молодший та Роберт Кеннеді-молодший вважають, що дозвіл на далекобійні удари ракетами по цілях на території росії спровокує ядерну війну.

Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й москви для припинення війни в Україні. 

Про це йдеться у їхній колонці, опублікованій у виданні The Hill.

Аргумент Трампа-молодшого й Кеннеді-молодшого зводиться до того, що відсутність реакції росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" кремля, а не проявом слабкості.
 
"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що росія – ядерна держава. путін неодноразово давав зрозуміти, що росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – пишуть представники кампанії Трампа, нагадуючи слова путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на "загрозу територіальній цілісності" рф.
 
Політики вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території росії, це спровокує ядерну війну.
 
"Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб "послабити росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону", – вважають Трамп– і Кеннеді-молодші.
 
Фактичні представники кампанії Трампа також вважають "абсурдною" думку, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО, яку навела на президентських дебатах Камала Гарріс.
 
"По-перше, росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни – насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід", – такі аргументи вони пропонують на користь цієї позиції.

 

СШАДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється