Оточення Трампа вимагає переговорів між США та рф

Дональд Трамп-молодший та Роберт Кеннеді-молодший вважають, що дозвіл на далекобійні удари ракетами по цілях на території росії спровокує ядерну війну.

Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й москви для припинення війни в Україні.

Про це йдеться у їхній колонці, опублікованій у виданні The Hill.

Аргумент Трампа-молодшого й Кеннеді-молодшого зводиться до того, що відсутність реакції росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" кремля, а не проявом слабкості.

"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що росія – ядерна держава. путін неодноразово давав зрозуміти, що росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – пишуть представники кампанії Трампа, нагадуючи слова путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на "загрозу територіальній цілісності" рф.