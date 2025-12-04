Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін зробив цинічну заяву про припинення війни в Україні

04 грудня 2025, 20:35
путін зробив цинічну заяву про припинення війни в Україні
Фото: REUTERS
Він заявив, що росія, мовляв, "налаштована припинити війну", яку, за версією диктатора, "розв'язав Захід руками України".
Російський диктатор путін зробив чергову цинічну заяву щодо припинення війни.  
 
Про це він сказав в інтерв'ю індійським ЗМІ, яке цитують російські пропагандисти.
 
Зокрема путін не просто не визнав того, що саме росія є країною-агресором та напала на Україну. Російський диктатор нахабно заявив, що нібито саме західні країни "винні" у війні.
 
"росія налаштована завершити війну, яку проти неї почав Захід руками України", - заявив він.
 
Російський диктатор також заявив, що росія "у будь-якому випадку" захопить Донбас, а також південні та східні області України.
 
Російський диктатор цинічно заявив, що москва пропонувала Україні "вивести війська з Донбасу та не розпочинати військових дій", але "Київ обрав воювати".
 
"росія в будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію - військовим або іншим шляхом", - сказав путін.

 

війна в Україніросія окупантиВладімір Путін

