путін зробив цинічну заяву про припинення війни в Україні

Він заявив, що росія, мовляв, "налаштована припинити війну", яку, за версією диктатора, "розв'язав Захід руками України".

Російський диктатор путін зробив чергову цинічну заяву щодо припинення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю індійським ЗМІ, яке цитують російські пропагандисти.

Зокрема путін не просто не визнав того, що саме росія є країною-агресором та напала на Україну. Російський диктатор нахабно заявив, що нібито саме західні країни "винні" у війні.

"росія налаштована завершити війну, яку проти неї почав Захід руками України", - заявив він.

Російський диктатор також заявив, що росія "у будь-якому випадку" захопить Донбас, а також південні та східні області України.