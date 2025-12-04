Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США

Український президент обговорив із президентом Європейської ради деталі координації перед зустріччю з американською стороною.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Європейської ради Антоніу Коштою щодо майбутньої зустрічі української команди з американською стороною.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Зеленський розповів, що під час розмови із Коштою вони обмінялися інформацією про контакти з партнерами та узгодили ключові аспекти переговорного процесу.

"Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром. Домовилися і надалі координуватися", – додав український президент.