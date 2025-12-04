Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США

04 грудня 2025, 20:51
Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Український президент обговорив із президентом Європейської ради деталі координації перед зустріччю з американською стороною.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Європейської ради Антоніу Коштою щодо майбутньої зустрічі української команди з американською стороною. 

Про це Зеленський повідомив у соцмережах. 

 Зеленський розповів, що під час розмови із Коштою вони обмінялися інформацією про контакти з партнерами та узгодили ключові аспекти переговорного процесу.
 
"Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром. Домовилися і надалі координуватися", – додав український президент.
 
Нагадаємо, що 4 грудня у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава цієї держави вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення рф. Востаннє президент Кіпру приїжджав до України десять років тому. 
