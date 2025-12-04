Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США
04 грудня 2025, 20:51
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Український президент обговорив із президентом Європейської ради деталі координації перед зустріччю з американською стороною.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Європейської ради Антоніу Коштою щодо майбутньої зустрічі української команди з американською стороною.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
Зеленський розповів, що під час розмови із Коштою вони обмінялися інформацією про контакти з партнерами та узгодили ключові аспекти переговорного процесу.
"Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром. Домовилися і надалі координуватися", – додав український президент.
