Німеччина перекинула винищувачі ближче до росії в рамках посилення НАТО

04 грудня 2025, 19:53
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Військово-повітряні сили Німеччини повідомили, що кілька винищувачів Eurofighter вилетіли з авіабази Норвеніх до польського військового аеродрому Мальборк.
Німеччина надіслала до Польщі винищувачі Eurofighter і 150 військовослужбовців, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО.
 
Про це повідомляє Welt.
 
Військово-повітряні сили Німеччини повідомили, що кілька винищувачів Eurofighter вилетіли з авіабази Норвеніх до польського військового аеродрому Мальборк.
 
Разом із літаками прибуло близько 150 військових, серед яких пілоти, технічні фахівці, логісти, охоронці та військова поліція.
 
"Ця місія робить ще один цінний внесок у захист східної частини Альянсу та демонструє підтримку Польщі і НАТО", - підкреслює інспектор Повітряних сил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.
 
Розгортання планується до березня 2026 року і стало реакцією на недавні порушення повітряного простору та вторгнення безпілотників-камікадзе.
 
У серпні та вересні 2025 року німецькі винищувачі вже дислокувалися на авіабазі Мальборк. Аеродром розташований 60 км на південний схід від Гданська і 80 км від Калінінграда. Розгортання є частиною постійної стратегії НАТО щодо посилення східного флангу у відповідь на активізацію російської військової діяльності.

 

