МВФ закликав Україну до рішучої антикорупційної боротьби, бо це є одним із ключових елементів реформ

04 грудня 2025, 20:10
МВФ закликав Україну до рішучої антикорупційної боротьби, бо це є одним із ключових елементів реформ
Фото: з вільних джерел
Київ також погодився продовжувати реформи у податковій і митній сферах.
Міжнародний валютний фонд наголосив, що рішуча боротьба з корупцією залишається одним із ключових елементів реформ в Україні.
 
Про це передає "Укрінформ".
 
Як заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час брифінгу у Вашингтоні, ефективна антикорупційна політика створить умови для збереження державних ресурсів, покращення бізнес-клімату та залучення приватних інвестицій.
 
Представниця Фонду нагадала, що останні події в Україні "ще раз підкреслили важливість рішучої боротьби з корупцією, вдосконалення врядування та продовження реформування державних підприємств". За її словами, країні потрібна "міцна антикорупційна архітектура", яка гарантуватиме рівні правила гри.
 
У межах нової програми EFF українська влада підтвердила МВФ свою відданість збереженню незалежності антикорупційних інституцій. Київ також погодився продовжувати реформи у податковій та митній сферах — зокрема, призначити нового керівника митниці та модернізувати ІТ-системи для підвищення ефективності, збільшення доходів і відновлення довіри громадськості.
 
Крім того, уряд взяв на себе зобов’язання покращити фінансове планування, звітність і аудит, а також оновити процедури призначення керівництва держпідприємств і державних банків.

 

МВФвійна в Україніросія окупанти

