Блінкен був проінформований про елементи українського плану спонукання росії

Він має спонукати росію до припинення війни.

Представники Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) ознайомились з елементами плану перемоги України. Це відбулось під час їх останнього візиту до Києва.

Про це повідомляє представник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.

Міллер сказав, що Блінкен поділяє оцінку посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд але наразі відмовився говорити про це більше.

"Я думаю, що я повинен дозволити президенту Зеленському, адже, врешті-решт, це його план, говорити про його подробиці", – сказав Міллер.

Президент України Володимир Зеленський вперше розповів про свій план перемоги минулого місяця, заявивши, що хоче обговорити його з президентом США Джо Байденом. Очікується, що він представить його в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня, на якому він сподівається бути присутнім.

Раніше у вівторок посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон бачив документ.

"Ми вважаємо, що в ньому викладено стратегію та план, які можуть спрацювати", — сказала вона.