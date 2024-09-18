Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Блінкен був проінформований про елементи українського плану спонукання росії

18 вересня 2024, 09:48
Блінкен був проінформований про елементи українського плану спонукання росії
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Він має спонукати росію до припинення війни.

Представники Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) ознайомились з елементами плану перемоги України. Це відбулось під час їх останнього візиту до Києва. 

Про це повідомляє представник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.

Міллер сказав, що Блінкен поділяє оцінку посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд але наразі відмовився говорити про це більше.

"Я думаю, що я повинен дозволити президенту Зеленському, адже, врешті-решт, це його план, говорити про його подробиці", – сказав Міллер.

Президент України Володимир Зеленський вперше розповів про свій план перемоги минулого місяця, заявивши, що хоче обговорити його з президентом США Джо Байденом. Очікується, що він представить його в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня, на якому він сподівається бути присутнім.

Раніше у вівторок посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон бачив документ.

"Ми вважаємо, що в ньому викладено стратегію та план, які можуть спрацювати", — сказала вона.

СШАВолодимир Зеленськийплан перемоги

Останні матеріали

Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється