рф почала розраховуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни
17 вересня 2024, 17:57
Bitcoin на тлі прапора Швеції. Ілюстративне фото Фото: cryptostock / pixabay
Дозвіл на розрахунок криптовалютою отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення.
російська федерація дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам в експериментальному правовому режимі розраховуватися криптовалютою за товари з Китаю.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Дозвіл отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення, що можуть застосовуватися не тільки в мирних, а й у військових цілях.
російський уряд відбирав компанії з найбільшим оборотом. Надалі планується залучити більше учасників.
Зміни дають можливість проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку рф. За формування кола осіб, включених у роботу експериментального правового режиму, відповідають Центробанк і Мінфін рф.
Партнер консалтингової компанії Digital & Anologue Partners Юрій Брисов для видання The Moscow Times зазначив, що спроби використовувати криптовалюту для обходу санкцій будуть швидко виявлені, оскільки всі трансакції в блокчейні відкриті для перевірки. Це досить швидко зведе експеримент росії нанівець.