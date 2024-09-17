рф почала розраховуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни

Дозвіл на розрахунок криптовалютою отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення.

російська федерація дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам в експериментальному правовому режимі розраховуватися криптовалютою за товари з Китаю.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дозвіл отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення, що можуть застосовуватися не тільки в мирних, а й у військових цілях.

російський уряд відбирав компанії з найбільшим оборотом. Надалі планується залучити більше учасників.