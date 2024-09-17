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рф почала розраховуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни

17 вересня 2024, 17:57
рф почала розраховуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни
Bitcoin на тлі прапора Швеції. Ілюстративне фото Фото: cryptostock / pixabay
Дозвіл на розрахунок криптовалютою отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення.

російська федерація дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам в експериментальному правовому режимі розраховуватися криптовалютою за товари з Китаю.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дозвіл отримали російські компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення, що можуть застосовуватися не тільки в мирних, а й у військових цілях.
 
російський уряд відбирав компанії з найбільшим оборотом. Надалі планується залучити більше учасників.
 
Зміни дають можливість проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку рф. За формування кола осіб, включених у роботу експериментального правового режиму, відповідають Центробанк і Мінфін рф.
 
Партнер консалтингової компанії Digital & Anologue Partners Юрій Брисов для видання The Moscow Times зазначив, що спроби використовувати криптовалюту для обходу санкцій будуть швидко виявлені, оскільки всі трансакції в блокчейні відкриті для перевірки. Це досить швидко зведе експеримент росії нанівець.

 

Китайбіткоінвійна в Україніросія окупанти

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