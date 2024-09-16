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кремль використає замах на Трампа проти України в інформаційному полі – РНБО

16 вересня 2024, 12:33
кремль використає замах на Трампа проти України в інформаційному полі – РНБО
Фото: Reuters
Інцидент вже стає темою для російської пропаганди.

російська влада використовує черговий замах на експрезидента Сполучених Штатів, кандидата у президенти США Дональда Трампа проти України в інформаційному полі.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

"росія використовує черговий замах на Трампа проти України в інформаційному полі", – зазначив Коваленко.
 
Він нагадав, що у Флориді неподалік гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, затримали 58-річного громадянина США Раяна Веслі Рута. Його підозрюють у підготовці замаху на кандидата у президенти США, що є однією з версій ФБР.
 
"ЗМІ звернули увагу на те, що Рут підтримував Україну, полк "Азов", неодноразово відвідував Київ. Окрім того, його пов'язують з організацією, що займалася поставками зброї до України та Тайваню. Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про «український слід", – зазначив Коваленко.
Дональд ТрампКремльвійна в Україніросія окупанти

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