Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер

Том Купер звертає увагу читачів на останні публікацію та виступ керівників розвідки США та Британії. Він вважає, що це вже "крик про допомогу", тож слід прислухатися до них до біса уважно.

Нижче наведено щось на кшталт "низки думок", які прийшли мені в голову у відповідь на певні події минулих вихідних. Я ще не зовсім впевнений, що зможу їх узагальнити, а потім "розставити крапки над "і" та пояснити їх належним чином. Але я спробую. Можливо, якісь ваші реакції допоможуть, як це часто буває? Побачимо.

Я вивчаю війни, зосереджуючись на тому, "що має значення": хоча це може здатися "поверхневим" або "легким": часом ми всі буквально перевантажені тоннами відволікаючої, неправильної або фальшивої інформації, але це не так. Принаймні, не для мене.

Я вважаю, що на війні важливі такі питання, як ситуація на полі бою; наявні технології і те, як вони працюють (або не працюють); місцевість; постачання; війська; підготовка.... У військовій лексиці це узагальнено називається "можливості й наміри".

Дослідження можливостей і намірів противника є основним завданням кожної професійної розвідувальної служби (незалежно від того, чи є вона цивільною або військовою за своєю природою): з цією метою сьогодні вони виокремлюють те, що важливо, а що ні, з того, що вони отримують з "мільярдів" джерел. Не хвилюйтеся: вони не "всеприсутні". Зовсім ні. В ідеалі, у них є "два-три кроти в потрібних місцях", і на більше у них немає часу (окрім нескінченного пошуку "третього чи четвертого крота"). Справа в тому, що з соціальних мереж, і то в кращому випадку, можна отримати лише приблизне уявлення про чиїсь "можливості та наміри".

Дійсно, на відміну від громадськості, включно з політиками, не лише розвідувальні служби, але й їхні основні "клієнти" – військові служби, зазвичай схильні повністю ігнорувати мейнстрім і соціальні мережі. Вони не можуть витрачати свій час на "моніторинг мас людей", діяльність та інтереси яких найкраще описуються словами "дорожньо-транспортні пригоди вранці, спорт і кулінарія вдень і Україна ввечері".

Це також щось на кшталт гарного "резюме" того, чому я рідко обговорюю конкретні статті в ЗМІ. Однак час від часу трапляються винятки: стаття (та/або публічний виступ), яку я вважаю не лише "вартою уваги", але й "обов'язковою для прочитання/побачення". І не лише через меседжі, а й через авторів.

Один з таких випадків стався минулими вихідними, коли директор Центрального розвідувального управління (США) Вільям Бернс і керівник МІ-6 (також відомої як Секретна розвідувальна служба Великої Британії) Річард Мур спочатку написали статтю для Financial Times, а потім разом взяли участь в онлайн-дискусії на сторінках цієї газети:

Уявіть собі: вперше в історії (такого не було навіть за часів холодної війни) керівники двох найбільших західних розвідувальних служб з'являються на публіці, щоб спільно озвучити низку дуже специфічних меседжів (зауважте, дуже специфічних): я пишу "головних" розвідувальних служб, а не "найпотужніших", тому що слово "найпотужніша" сьогодні асоціюється насамперед з "політично впливовою": як буде показано далі, я сумніваюся, що це справедливо для ЦРУ або Mi-6).

Про це, між іншим, попереджають Бернс і Мур:

"світовий порядок" (система, яка створила відносний мир, стабільність і відносне процвітання з 1945 року) стикається з найбільшою загрозою з часів холодної війни;

війна в Україні (та інші конфлікти) загрожує самому існуванню "західних ліберальних демократій";

погрози Пуддінґа ядерною зброєю не повинні стримувати підтримку України (тобто Захід повинен сприймати їх серйозно, але не дозволяти залякувати себе погрозами Пуддінґа);

вони попереджають про таємну діяльність російських спецслужб на Заході, таку як саботаж, підпали, поширення брехні та дезінформації з метою впливу на вибори;

і проклинають Китай як головний розвідувальний і геополітичний виклик століття.

Нарешті, вони попереджають, що для "Заходу вкрай важливо не відступати від курсу": дотримуватися своїх основних цінностей..., що представляє особливий інтерес, оскільки всього двома днями раніше та ж сама пара (Burns & Moore) також публічно вимагала припинення вогню в Газі, що (зверніть увагу) відбулося після того, як сотні державних службовців США, Великої Британії та ЄС (плюс щонайменше 12 членів адміністрації Байдена) спочатку протестували, а потім звільнилися з роботи через безперервну підтримку США, Великою Британією та ЄС ізраїльського геноциду палестинців у секторі Газа, починаючи з січня цього року.

Зараз дехто вже поспішає з висновками, що Бернс і Мур – "диктори", "їм наказали це зробити", "коли вони говорять такі речі, то це робота глибинної держави" та іншими конспірологічними теоріями.

Свербіж у мізинці на нозі підказує мені, що ситуація діаметрально протилежна.

Забігаючи наперед, нагадаю, що, як і будь-які інші чиновники (принаймні, "тут, на Заході"), Бернс і Мур є приватними особами, а отже, мають всі ті ж права і привілеї (а також обов'язки і відповідальність), що і будь-яка інша приватна особа. Між іншим, вони мають право висловлювати власні висновки та думки публічно (звісно: різниця між ними та "пересічним Джо" полягає в тому, що до них прислухається набагато більше людей, навіть якщо з дуже широкого кола причин).

Якщо взагалі під час таких виступів їм "просто" забороняють розкривати будь-які "секрети" (при цьому слід мати на увазі, що саме такі люди, як Бернс і Мур, зазвичай вирішують, що є "секретом", а що ні).

Крім того, слід пам'ятати, що Бернс і Мур не є "особами, які приймають рішення": вони не визначають політику своїх урядів. Вони інформують і радять: останнє слово завжди залишається за президентами і прем'єр-міністрами (і олігархією, яка їх підкуповує).

Саме тому, коли такі люди, як Бернс і Мур, починають робити публічні заяви такого роду, що ж, тоді краще прислухатися до них до біса уважно.

...тому що вони не роблять таких речей просто так: якщо так, то вони роблять такі виступи, тому що відчувають ігнорування з боку своїх політичних господарів, розчаровані і дійшли висновку, що нічого іншого не працює.

Дійсно, я бачу мотивацію їхніх публічних виступів саме через розчарування в зомбованих ідіотах: персонажах у Білому домі, на Даунінг-стріт, у Капітолії, в парламенті і в багатьох інших подібних місцях (включаючи штаб-квартири численних корпорацій), які або навмисно ігнорують, або навіть не можуть мріяти про те, щоб зрозуміти те, про що вони (Бернс і Мур) звітують і радять їм щоранку.

Простіше кажучи, це був не просто набір попереджень, але й крик про допомогу.

Очевидно, що моя "інтерпретація" може здатися "упередженою" та "дилетантською". І, поклавши руку на серце: кожен вільний інтерпретувати такі речі на свій лад; кожен робить це регулярно і, зазвичай, на основі власного досвіду; наш досвід "забарвлює" наші висновки, і тому кожен з нас може сказати, що має для цього вагомі підстави.

Однак саме тут я хотів би нагадати: розвідка – це одна з сутностей сучасної війни. Одна з небагатьох речей, які дійсно "мають значення".

Майте на увазі, що незалежно від того, що і де відбувається, завжди можна бути на 1000% впевненим: в той час як більшість їхніх політичних господарів можуть бути експертами у навмисному ігноруванні розвідданих (Трамп не був першим президентом США, який навмисно ігнорував ранкові брифінги ЦРУ (як і Нетаньяху не був першим ізраїльським прем'єр-міністром, який навмисно ігнорував брифінги Моссаду)), розвіддані є єдиним джерелом інформації для всіх офіцерів, "генералів", які керують військами на війнах, подібних до тієї, що відбувається в Україні. У цьому плані немає різниці між Вашингтоном, Лондоном, Москвою чи Києвом. Навпаки: для генералів, які командують цією війною, розвіддані є єдиною інформацією, вартою уваги, а все інше повністю ігнорується.

Це відбувається тому, що незалежно від публічної репутації ЦРУ і/або МІ-6, незалежно від частої некомпетентності окремих їхніх співробітників, і навіть якщо найкращі розвідувальні служби є чимось іншим, ніж "завжди праві", а все більша кількість з них, тим часом, сильно політизовані (тобто результати або продукти роботи все більшої кількості розвідувальних служб зловживають у всіх можливих цілях), професійні розвідувальні служби все ще досягають успіху у виокремленні того, що є важливим.

Чому я вважаю це "важливим"?

Ну, тому що... назвемо це цього разу "інтуїцією" (а не горезвісним свербінням у моєму мізинці), але: моє враження таке, що ця "війна в Україні, яка фактично є "Третьою світовою війною" – наближається до точки, коли вона стає чимось на кшталт "неприємної рутини" для надто великої частини "західної" громадськості. Щось не дуже цікаве для "1-3 сторінок" щоденних газет; щонайбільше варте чергового 30-секундного чи 2-хвилинного, абсолютно безглуздого репортажу в теленовинах, що не пропонує жодних передумов чи контексту. Відповідно, "особи, які приймають рішення" на Заході, теж дедалі менше переймаються цим питанням: воно їх не турбує, а отже, їм не потрібно про нього турбуватися. Дійсно, деякі з них виглядали "явно знервованими через те, що ця тема знову піднімається", коли їх про це запитували під час одного з нещодавніх публічних виступів.

Результати більш ніж очевидні: я вже висміював "засоби допомоги НАТО в удосконаленні української протиповітряної оборони" шляхом "обіцянки" надати ще 200 М113 і подібні ідіотизми, оголошені під час останньої зустрічі Україна-НАТО в Рамштайні. Справа в тому, що навіть якщо всі PAC-2/3, IRIS-T і SAMP-T, про які нещодавно було оголошено, що вони "будуть поставлені" (тобто десь на початку 2025 року), протиповітряна оборона ПСУ не буде посилена достатнім чином. Якщо не з інших причин, то тому, що:

a) "більше засобів протиповітряної оборони" не дорівнює "більше ракет класу "земля-повітря", і

б) Захід просто не може поставити більше зенітно-ракетних комплексів, тому що він недостатньо наростив їх виробництво для цього. Крім того, тому що

c) жодна з систем, про які йдеться, не має достатньої дальності, щоб протистояти Су-24 і Су-34, що випускають УМПК, а також тому, що

г) дуже мало з них мають як серйозні можливості протидії балістичним ракетам, так і протидії БПЛА (не тільки ракетам типу "Іскандер-М" і БМ-30, але й Zalas і подібним).

... але, перш за все, з причин, про які попереджають Бернс і Мур: тому що "Заходу" просто начхати на це. У нього є багато важливіших справ, ніж війна, яку Пуддінґ веде (також) проти нього.

Інакше кажучи: моє враження таке, що так само, як минулого року "Захід" підставив Україну в жовтні, зараз він підставляє Україну у вересні... з, як правило, трагічними наслідками.

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