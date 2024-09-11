Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер

Нижче наведено щось на кшталт "низки думок", які прийшли мені в голову у відповідь на певні події минулих вихідних. Я ще не зовсім впевнений, що зможу їх узагальнити, а потім "розставити крапки над "і" та пояснити їх належним чином. Але я спробую. Можливо, якісь ваші реакції допоможуть, як це часто буває? Побачимо.
Я вивчаю війни, зосереджуючись на тому, "що має значення": хоча це може здатися "поверхневим" або "легким": часом ми всі буквально перевантажені тоннами відволікаючої, неправильної або фальшивої інформації, але це не так. Принаймні, не для мене.
Я вважаю, що на війні важливі такі питання, як ситуація на полі бою; наявні технології і те, як вони працюють (або не працюють); місцевість; постачання; війська; підготовка.... У військовій лексиці це узагальнено називається "можливості й наміри".
Дослідження можливостей і намірів противника є основним завданням кожної професійної розвідувальної служби (незалежно від того, чи є вона цивільною або військовою за своєю природою): з цією метою сьогодні вони виокремлюють те, що важливо, а що ні, з того, що вони отримують з "мільярдів" джерел. Не хвилюйтеся: вони не "всеприсутні". Зовсім ні. В ідеалі, у них є "два-три кроти в потрібних місцях", і на більше у них немає часу (окрім нескінченного пошуку "третього чи четвертого крота"). Справа в тому, що з соціальних мереж, і то в кращому випадку, можна отримати лише приблизне уявлення про чиїсь "можливості та наміри".
Дійсно, на відміну від громадськості, включно з політиками, не лише розвідувальні служби, але й їхні основні "клієнти" – військові служби, зазвичай схильні повністю ігнорувати мейнстрім і соціальні мережі. Вони не можуть витрачати свій час на "моніторинг мас людей", діяльність та інтереси яких найкраще описуються словами "дорожньо-транспортні пригоди вранці, спорт і кулінарія вдень і Україна ввечері".
Це також щось на кшталт гарного "резюме" того, чому я рідко обговорюю конкретні статті в ЗМІ. Однак час від часу трапляються винятки: стаття (та/або публічний виступ), яку я вважаю не лише "вартою уваги", але й "обов'язковою для прочитання/побачення". І не лише через меседжі, а й через авторів.
Один з таких випадків стався минулими вихідними, коли директор Центрального розвідувального управління (США) Вільям Бернс і керівник МІ-6 (також відомої як Секретна розвідувальна служба Великої Британії) Річард Мур спочатку написали статтю для Financial Times, а потім разом взяли участь в онлайн-дискусії на сторінках цієї газети:
Уявіть собі: вперше в історії (такого не було навіть за часів холодної війни) керівники двох найбільших західних розвідувальних служб з'являються на публіці, щоб спільно озвучити низку дуже специфічних меседжів (зауважте, дуже специфічних): я пишу "головних" розвідувальних служб, а не "найпотужніших", тому що слово "найпотужніша" сьогодні асоціюється насамперед з "політично впливовою": як буде показано далі, я сумніваюся, що це справедливо для ЦРУ або Mi-6).
Про це, між іншим, попереджають Бернс і Мур:
- "світовий порядок" (система, яка створила відносний мир, стабільність і відносне процвітання з 1945 року) стикається з найбільшою загрозою з часів холодної війни;
- війна в Україні (та інші конфлікти) загрожує самому існуванню "західних ліберальних демократій";
- погрози Пуддінґа ядерною зброєю не повинні стримувати підтримку України (тобто Захід повинен сприймати їх серйозно, але не дозволяти залякувати себе погрозами Пуддінґа);
- вони попереджають про таємну діяльність російських спецслужб на Заході, таку як саботаж, підпали, поширення брехні та дезінформації з метою впливу на вибори;
- і проклинають Китай як головний розвідувальний і геополітичний виклик століття.
Нарешті, вони попереджають, що для "Заходу вкрай важливо не відступати від курсу": дотримуватися своїх основних цінностей..., що представляє особливий інтерес, оскільки всього двома днями раніше та ж сама пара (Burns & Moore) також публічно вимагала припинення вогню в Газі, що (зверніть увагу) відбулося після того, як сотні державних службовців США, Великої Британії та ЄС (плюс щонайменше 12 членів адміністрації Байдена) спочатку протестували, а потім звільнилися з роботи через безперервну підтримку США, Великою Британією та ЄС ізраїльського геноциду палестинців у секторі Газа, починаючи з січня цього року.
Зараз дехто вже поспішає з висновками, що Бернс і Мур – "диктори", "їм наказали це зробити", "коли вони говорять такі речі, то це робота глибинної держави" та іншими конспірологічними теоріями.
Свербіж у мізинці на нозі підказує мені, що ситуація діаметрально протилежна.
Забігаючи наперед, нагадаю, що, як і будь-які інші чиновники (принаймні, "тут, на Заході"), Бернс і Мур є приватними особами, а отже, мають всі ті ж права і привілеї (а також обов'язки і відповідальність), що і будь-яка інша приватна особа. Між іншим, вони мають право висловлювати власні висновки та думки публічно (звісно: різниця між ними та "пересічним Джо" полягає в тому, що до них прислухається набагато більше людей, навіть якщо з дуже широкого кола причин).
Якщо взагалі під час таких виступів їм "просто" забороняють розкривати будь-які "секрети" (при цьому слід мати на увазі, що саме такі люди, як Бернс і Мур, зазвичай вирішують, що є "секретом", а що ні).
Крім того, слід пам'ятати, що Бернс і Мур не є "особами, які приймають рішення": вони не визначають політику своїх урядів. Вони інформують і радять: останнє слово завжди залишається за президентами і прем'єр-міністрами (і олігархією, яка їх підкуповує).
Саме тому, коли такі люди, як Бернс і Мур, починають робити публічні заяви такого роду, що ж, тоді краще прислухатися до них до біса уважно.
...тому що вони не роблять таких речей просто так: якщо так, то вони роблять такі виступи, тому що відчувають ігнорування з боку своїх політичних господарів, розчаровані і дійшли висновку, що нічого іншого не працює.
Дійсно, я бачу мотивацію їхніх публічних виступів саме через розчарування в зомбованих ідіотах: персонажах у Білому домі, на Даунінг-стріт, у Капітолії, в парламенті і в багатьох інших подібних місцях (включаючи штаб-квартири численних корпорацій), які або навмисно ігнорують, або навіть не можуть мріяти про те, щоб зрозуміти те, про що вони (Бернс і Мур) звітують і радять їм щоранку.
Простіше кажучи, це був не просто набір попереджень, але й крик про допомогу.
Очевидно, що моя "інтерпретація" може здатися "упередженою" та "дилетантською". І, поклавши руку на серце: кожен вільний інтерпретувати такі речі на свій лад; кожен робить це регулярно і, зазвичай, на основі власного досвіду; наш досвід "забарвлює" наші висновки, і тому кожен з нас може сказати, що має для цього вагомі підстави.
Однак саме тут я хотів би нагадати: розвідка – це одна з сутностей сучасної війни. Одна з небагатьох речей, які дійсно "мають значення".
Майте на увазі, що незалежно від того, що і де відбувається, завжди можна бути на 1000% впевненим: в той час як більшість їхніх політичних господарів можуть бути експертами у навмисному ігноруванні розвідданих (Трамп не був першим президентом США, який навмисно ігнорував ранкові брифінги ЦРУ (як і Нетаньяху не був першим ізраїльським прем'єр-міністром, який навмисно ігнорував брифінги Моссаду)), розвіддані є єдиним джерелом інформації для всіх офіцерів, "генералів", які керують військами на війнах, подібних до тієї, що відбувається в Україні. У цьому плані немає різниці між Вашингтоном, Лондоном, Москвою чи Києвом. Навпаки: для генералів, які командують цією війною, розвіддані є єдиною інформацією, вартою уваги, а все інше повністю ігнорується.
Це відбувається тому, що незалежно від публічної репутації ЦРУ і/або МІ-6, незалежно від частої некомпетентності окремих їхніх співробітників, і навіть якщо найкращі розвідувальні служби є чимось іншим, ніж "завжди праві", а все більша кількість з них, тим часом, сильно політизовані (тобто результати або продукти роботи все більшої кількості розвідувальних служб зловживають у всіх можливих цілях), професійні розвідувальні служби все ще досягають успіху у виокремленні того, що є важливим.
Чому я вважаю це "важливим"?
Ну, тому що... назвемо це цього разу "інтуїцією" (а не горезвісним свербінням у моєму мізинці), але: моє враження таке, що ця "війна в Україні, яка фактично є "Третьою світовою війною" – наближається до точки, коли вона стає чимось на кшталт "неприємної рутини" для надто великої частини "західної" громадськості. Щось не дуже цікаве для "1-3 сторінок" щоденних газет; щонайбільше варте чергового 30-секундного чи 2-хвилинного, абсолютно безглуздого репортажу в теленовинах, що не пропонує жодних передумов чи контексту. Відповідно, "особи, які приймають рішення" на Заході, теж дедалі менше переймаються цим питанням: воно їх не турбує, а отже, їм не потрібно про нього турбуватися. Дійсно, деякі з них виглядали "явно знервованими через те, що ця тема знову піднімається", коли їх про це запитували під час одного з нещодавніх публічних виступів.
Результати більш ніж очевидні: я вже висміював "засоби допомоги НАТО в удосконаленні української протиповітряної оборони" шляхом "обіцянки" надати ще 200 М113 і подібні ідіотизми, оголошені під час останньої зустрічі Україна-НАТО в Рамштайні. Справа в тому, що навіть якщо всі PAC-2/3, IRIS-T і SAMP-T, про які нещодавно було оголошено, що вони "будуть поставлені" (тобто десь на початку 2025 року), протиповітряна оборона ПСУ не буде посилена достатнім чином. Якщо не з інших причин, то тому, що:
a) "більше засобів протиповітряної оборони" не дорівнює "більше ракет класу "земля-повітря", і
б) Захід просто не може поставити більше зенітно-ракетних комплексів, тому що він недостатньо наростив їх виробництво для цього. Крім того, тому що
c) жодна з систем, про які йдеться, не має достатньої дальності, щоб протистояти Су-24 і Су-34, що випускають УМПК, а також тому, що
г) дуже мало з них мають як серйозні можливості протидії балістичним ракетам, так і протидії БПЛА (не тільки ракетам типу "Іскандер-М" і БМ-30, але й Zalas і подібним).
... але, перш за все, з причин, про які попереджають Бернс і Мур: тому що "Заходу" просто начхати на це. У нього є багато важливіших справ, ніж війна, яку Пуддінґ веде (також) проти нього.
Інакше кажучи: моє враження таке, що так само, як минулого року "Захід" підставив Україну в жовтні, зараз він підставляє Україну у вересні... з, як правило, трагічними наслідками.