Ситуація в Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер

Том Купер опублікував коротке оновлення стосовно ситуації на фронті. Він вважає, що росіяни активізувалися в Курській області, та українські сили подекуди несуть втрати і вимушені відступити, зокрема й через те, що їм не вдалося зупинити перекидання російських підрозділів через Сейм. На Донбасі росіяни не полишають спроби просуватися до визначених цілей, хоч подекуди й несуть втрати. Також Купер розкритикував те, що українські командири продовжують злочинну практику скупчення сил недалеко від фронту і зазнають ударів ракетами. Дісталося й українському ГУР, яке проводило в морі операцію на кількох десятках човнах без підтримки авіації і зазнало втрат, хоча й було збито один російський літак Су-30М. Крім цього оновлення публікуємо другу частину розмірковувань Купера на тему іранських поставок тактичних балістичних ракет до росії.

Повітряна/ракетна війна. Про втрати України і збитий Су-30М

Генштаб ЗСУ просто не вчиться, не вчиться і не вчиться цьому..., а оскільки Генштаб ЗСУ не вчиться цьому, то й усі можливі командири бригад і батальйонів ЗСУ також не вчаться цьому. Результати, тим часом, не менш прикрі, ніж системна некомпетентність усіх зомбованих ідіотів на Заході.

Про що я говорю?

3 вересня російські безпілотники відстежили скупчення військовослужбовців ЗСУ біля села Бездрик у Сумській області, приблизно за 33 км від кордону з росією і вразили їх "Іскандером-М":

Кількість жертв досі невідома, але кількість військовослужбовців ЗСУ, яких можна було бачити перед влучанням ракети, становила близько 20 осіб...

Тим часом, наслідки системної некомпетентності Генштабу набувають таких масштабів, що на сторінках соціальних мереж (в даному випадку – DeepState) з'являються попередження для командирів ЗСУ про необхідність уникати подібних помилок... (а я б іноді хотів мати можливість телепортуватися через інтернет-дроти і схопити когось за комір...).

Здається, ГУР теж не здатне засвоїти деякі речі. Наприклад, що в сучасній війні просто неможливо проводити морські операції без достатньої підтримки з повітря (а якщо і можливо, то лише за допомогою роботів на кшталт повітряних і/або морських безпілотників). І що ПСУ не може забезпечити необхідну повітряну підтримку, якщо не має засобів для боротьби з переважаючими російськими перехоплювачами (такими як МіГ-31 і Су-35) і винищувачами-бомбардувальниками (такими як Су-30СМ). ГУР мало б засвоїти цей урок ще під час боїв за острів Зміїний, у травні 2022 року. Але, що ж: як і в усіх ЗСУ, в ГУР дуже мало практики пост-місійних дебрифінгів та обговорення отриманих уроків.

9 вересня ГУР здійснив напад на морську платформу "Крим-2", використовуючи 14 швидкісних катерів (американського виробництва) класу Willard. Як завжди, росіяни відреагували своїми винищувачами та гелікоптерами: вони стверджують, що потопили 8 катерів і "вбили 80 військовослужбовців ЗСУ". Це може бути перебільшенням, оскільки в черговий раз виявилося, що їхні винищувачі-бомбардувальники не мають інших засобів для атаки таких рухомих цілей як некеровані ракети і внутрішні 30-мм гармати. Але навряд чи ми дізнаємося про це найближчим часом.

Єдине, що ми знаємо напевно, це те, що під час штурмових атак було втрачено зв'язок з одним із Су-30СМ 43-го штурмового морського штурмового полку. Винищувач, екіпаж якого складали капітани Степашин Ігор Володимирович і Фомін Дмитро Олександрович, зник: росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію, але знайшли лише невелику масляну пляму і шматок законцовки одного крила. Хоча дехто припускав, що Су-30СМ був збитий українськими F-16, ГУР зрештою заявив, що він був збитий одним з їхніх ПЗРК. Про власні втрати ця ж інстанція нічого не сказала...

Кадр з відео, опублікованого ГУР, на якому російський Су-30СМ в процесі пікірування для атаки (чи то некерованими ракетами, чи то внутрішнім озброєнням)...

...один зі швидкісних катерів ГУР класу Willard...

...та влучання ПЗРК у Су-30СМ.

Зараз, без сумніву, багато українців, і ще більше їхніх прихильників на Заході, святкуватимуть цей "успіх". Але факт залишається фактом: незалежно від того, наскільки придушений російський Чорноморський флот, операції такого роду українськими спецпризначенцями в Чорному морі де-факто є самогубством: немає сенсу посилати ретельно підготовлених спецпризначенців в райони, контрольовані російською авіацією.

Курська битва. 103-тя зазнала втрат

Те, що сталося там останніми днями, є (на жаль) підтвердженням того, що я підозрював ще близько двох тижнів тому: ЗСУ та ПСУ не знайшли достатньо сил, щоб знищити російські понтонні мости через Сейм, і таким чином ізолювати росіян в районі Глушково. Навпаки, незважаючи на значні втрати в інженерній техніці та особовому складі, всрф та ВДВ продовжують перекидати підкріплення в район на південь від річки Сейм. Більше того, росіяни зберегли плацдарм приблизно за 5 км на південний захід від Корєнєво: Наскільки я знаю, тамтешній міст ПМП так і не був підбитий українськими військами. А коли росіяни мають плацдарм, завжди можна бути на 1000% впевненим, що вони скористаються ним за першої ж нагоди.

Після десятків авіаударів по ймовірних позиціях ЗСУ, завданих ВКС з 5 по 8 вересня, 9 вересня 155-та морська піхотна бригада атакувала з району Єлизаветівки у східному напрямку. 103-тя бригада тероборони, схоже, відбила цей удар, але потім була атакована 51-м полком ВДВ з плацдарму на південний захід від Корєнєвого в напрямку Снєгості: в її північний фланг і на стик між 103-ю і 22-ю мехбригадами. Метою ВДВ було не лише досягти Снєгості, але й просунутися до самого кордону і таким чином розгромити 103-ю механізовану бригаду.

Наразі невідомо, як саме відреагували українці, але мало що можна сказати напевно: 103-я бригада зазнала значних втрат від авіаударів. Особливо її підрозділи, що працювали з FPV/БПЛА. Коли росіяни дійшли до Обухівки, вона була змушена відступити з Комарівки в напрямку Любимівки. Вона могла би зберегти південний сектор своєї колишньої лінії фронту.

На північному боці українського виступу 810-а бригада морської піхоти вдалося відтіснити 22-гу мехбригаду до Ольговки і вийти до кількох груп російських військ, оточених в районі Шептухівки. Станом на позавчорашній вечір українці зупинили цей наступ десь на північ від Крем'яного і на південь від Калинова.

Удар FPV дрона по БТР-82 810-ї морської піхотної бригади в районі Шептухівки, 9 або 10 вересня.

Битва за Донбас. росіяни продовжують досягати успіху в олімпійській дисципліні "втрата великої кількості особового складу"

Куп'янськ-Сватове... росіяни продовжують спроби прорватися з Піщаного в напрямку Колісниківки та річки Оскіл.

Бахмут... росіяни продовжують спроби форсувати канал Сіверський Донець-Донбас, але поки що безуспішно. Справжні новини з цього району, однак, полягають у тому, що росіяни перетнули канал далі на південь, у районі Курдюмівки, і просуваються звідти у напрямку Предтечиного: тобто, наближаються до Часового Яру з півдня.

За лінією фронту ВКС засипають Краматорськ планерними бомбами УМПК, бо у ПСУ досі не вистачає ні ЗРК для наведення на них, ні ЗРК, здатних протидіяти російським винищувачам-бомбардувальникам на необхідній відстані (120+ км).

Торецьк... росіяни продовжують наступати на Торецьк з боку Північного та Залізного. Також вони контратакують українців у Нью-Йорку.

Покровськ... ВКС та всрф ведуть інтенсивні обстріли Покровська, Миколаївки та Московського. На місцях росіяни закріпилися на східній стороні Гродівки, але їхні атаки з боку Новогродівки на Лисівку та Маринівку були відбиті. російський наступ на Гірник було зупинено, і зараз група "Центр" намагається розширити цей фронт за рахунок наступу на Українськ. На мій подив, 59-та механізована бригада все ще тримається в Невельській кишені, на схід від річки Вовча. Можливо тому, що російська 96-а мотострілецька бригада продовжує досягати успіху в олімпійській дисципліні "втрата великої кількості особового складу на дистанції понад 1000 метрів для чоловіків".

Вугледар... це ще один сектор, за яким важко спостерігати: росіяни не лише утримують Водяне та 1-шу і 3-тю вугільні шахти, але й продовжують наступати на поля на північ від Вугледара та в напрямку Богоявленки. Усі атаки підтримуються потужними авіаударами та великою кількістю БПЛА.

Додатково: Плутанина в російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 2

В ніч з 9 на 10 вересня Україна завдала чергового масованого удару по росії з використанням безпілотників.

російські офіційні особи стверджують, що збили 144 ударних БПЛА, в тому числі близько 70 над Брянською областю, 20 над Курськом і 20 над Москвою. Наскільки відомо, один БПЛА «все ж» влучив у житловий будинок, в результаті чого загинула 46-річна жінка, ще троє отримали поранення.

Особливий інтерес викликає те, що всі відомі жертви походять з Раменського.

Дійсно, чим більше деталей про цей удар мені вдається знайти, тим більше я переконуюся, що більша частина цих зусиль була спрямована на те, щоб відволікти російську протиповітряну оборону, що, в свою чергу, дозволило б одному або декільком БПЛА завдати удару по справжній цілі: конкретному військовому складу за межами Раменського. Раменське знаходиться за межами міжнародного аеропорту Жуковського, приблизно за 36 км на південний схід від центру Москви. Дійсно: ще за часів (першої) холодної війни цей аеропорт був відомий на Заході як "Раменське" і був базою льотно-дослідницького інституту – головної випробувальної установи радянських ВПС).

Супутникове фото Міжнародного центру ім. Жуковського (Європейське космічне агентство)

За даними агентурної розвідки, на цьому складі зберігалася перша партія тактичних балістичних ракет іранського виробництва, він отримав пряме попадання і був підірваний...

...чи відповідає це дійсності – наразі без поняття...

І, поклавши руку на серце, це навіть не те, що я збираюся тут обговорювати.

Натомість я хочу сказати зовсім інше.

Звісно, такий український удар мав би сенс, "тому що" він наступає на п'яти все більшій кількості "авторитетних" ЗМІ та офіційних повідомлень про "іранські поставки тактичних балістичних ракет до росії". Справа, якою чимало українських і західних офіційних осіб дуже засмучені...

Вибачте, але без чітких доказів поставок іранських балістичних ракет до росії я не куплюся на цю історію.

Ще в січні я написав "Частину 1" статті про російсько-іранські відносини у сфері торгівлі зброєю за останні 35 років. У ній я пояснив, чому процеси прийняття рішень в Тегерані настільки складні, і що це одна з головних причин, чому багато іранських спроб купити російську зброю зазнали невдачі. Інша проблема, про яку я згадав, – це "прагнення" КВІР до якогось нового "стратегічного альянсу": я пояснював, як його головні владні брокери намагалися укласти такий альянс з путіним, але російський диктатор втратив величезну можливість, бо був занадто недалекоглядним і... ну... "типово російським, коли справа стосується ділових угод" (про що, власне, повинен знати кожен, хто мав справу з росією за останні 30 років).

Тепер, на додаток до чинників, "перелічених" у частині 1, є ще кілька додаткових і все ж величезних перешкод для будь-яких великих угод у сфері озброєнь між Москвою і Тегераном. Справа не лише в тому, що іранці "ендемічно не довіряють" росіянам, маючи стільки негативного досвіду з ними, але й у тому, що іранські збройні сили, незалежно від того, чи йдеться про КВІР, чи про "регулярні" війська (армію, військово-повітряні сили і військово-морський флот) – наполягають на будь-яких таких угодах, що включають не лише зброю, про яку йдеться, але й усю необхідну технічну документацію і допоміжну інфраструктуру.

Вони хочуть мати можливість не лише обслуговувати системи озброєнь, але й виробляти всі запасні частини до них, а також повністю ремонтувати їх у себе вдома.

Це настільки важливо для іранців, що неможливо переоцінити цей аспект. Досить важливо, що ще під час ірано-іракської війни, коли іранці зіткнулися з жорстким ембарго на постачання зброї з боку Заходу, вони навіть оголосили "Джихад самодостатності" – масштабні національні зусилля, спрямовані на те, щоб отримати можливість обслуговувати, виробляти запчастини і озброєння для своїх систем озброєнь західного походження.

Джихад самодостатності. Вперше було запроваджено ще у 70-тих

Це трохи іронічно, але ідея "Джихаду самодостатності" виникла не на порожньому місці. Спочатку таку політику запровадив ще шах Ірану Мохаммед Реза Пехлеві ІІ, ще на початку 1970-х. Він бачив, що відбувалося в різних війнах навколо Ірану: як Ізраїль залежав від поставок зброї з Франції, а потім США, або як Індія та Пакистан залежали від поставок зброї з СРСР, США та інших країн – і як Вашингтон, Париж, Лондон, тощо могли здійснювати політичний тиск, коли одна з країн не діяла так, як їм хотілося.

Відповідно, коли "шах" (не лише шах ухвалював усі ці рішення і розміщував/підписував замовлення, але йому було приємно, що його вважають шахом) почав розміщувати величезні замовлення на американську і британську зброю, починаючи з 1971 року, він купував не лише зброю як таку. Він також купував цілі заводи з виробництва запчастин, майстерні з технічного обслуговування і ремонту, заводи з виробництва відповідних боєприпасів, крім того сотні тисяч молодих іранців навчалися і тренувалися за кордоном для роботи у створеній в результаті цього збройній промисловості Ірану (плюс сотні тисяч лікарів та іншого медичного персоналу).

Закупивши у США понад 250 винищувачів-бомбардувальників McDonnell-Douglas F-4E Phantom II, іранці також придбали буквально "індустрію" для їх обслуговування, в тому числі майстерні на кожній з баз базування, а також основний центр технічного обслуговування. Останній став ядром Іранської авіабудівної промисловості, створеної на авіабазі Мехрабад на півдні Тегерана в 1978-1979 роках. Лише частина проєкту, пов'язана з ліцензійним виробництвом керованих ракет класу "повітря-земля" AGM-65 Maverick для іранських F-4, так і не була реалізована.

Закупивши понад 200 Bell AH-1J Cobra, а потім понад 400 Bell 204, 205, 206, 212 і 214, іранці також планували запустити виробництво таких і навіть більш досконалих моделей у себе вдома. Так з'явилася Іранська вертолітна промисловість в Ісфахані і чому вона залишається здатною обслуговувати і експлуатувати свої вертольоти, розроблені компанією "Белл" 40 з гаком років потому.

Власне, саме цього сьогодні прагнуть іранці, коли ведуть переговори про будь-яке нове велике придбання озброєнь за кордоном.

російська "ділова практика". Постраждав не лише Іран

Однак росіяни відмовляються укладати будь-які подібні угоди. Вони відмовляються укладати такі угоди не лише з Іраном: вони роблять те саме з усіма іншими своїми експортними клієнтами. Наприклад, коли КНР хотіла запустити ліцензійне виробництво літаків Су-27, Москва відмовилася надати всю необхідну технічну документацію. Те ж саме було і з Су-30. Зрештою, китайці змогли розв’язати проблему, лише навчившись перепроєктувати ці літаки, що коштувало їм багато часу і грошей. Так само, коли в Пекіні виникла ідея запустити виробництво морського варіанту Су-27, здатного діяти з авіаносців, китайці таємно придбали технічну документацію: так з'явився їхній J-15. А коли китайці спробували поповнити свій парк реактивного транспорту за рахунок великої закупівлі літаків Іл-76, Москва знайшла спосіб так напартачити, що Пекіну врешті-решт не залишилося нічого іншого, як завершити розробку і запустити у виробництво свій власний транспортник Xian Y-20 (насправді проєкт китайського військово-транспортного літака Y-20 розробляло українське АНТК ім. "Антонова" – iPress).

Транспортний літак Xian Y-20, який перебуває на озброєнні Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю, став необхідним через "російську ділову практику", яка зірвала замовлення Пекіна на 100 транспортних літаків Іл-76.

Ситуація була ще більш проблематичною щодо реактивних двигунів: росіяни чинили шалений опір усім китайським запитам на ліцензійне виробництво двигунів типу РД-33. Через це Пекін, наприклад, мав величезні проблеми з виробництвом своїх винищувачів J-10 (а цей тип також зазнав значного зносу двигунів). Зрештою, ця проблема так і не була розв’язана: натомість китайцям знадобилося понад 20 років, щоб навчитися проєктувати і виробляти власні реактивні двигуни з такою ж тягою, як у новітніх російських. Лише з появою таких двигунів Пекін може повністю фінансувати серійне виробництво таких типів, як J-10, J-11, J-15, J-20 та інших.

Йдеться і про озброєння. Козир в рукаві іранців

Іран не має ані часу, ані грошей КНР. КВІР також ніколи не дозволить ВПС Ісламської Республіки Іран (ВПС ІРІ) переозброїти себе, скажімо, 100 або близько того Су-35: насправді, більшість кліки КВІР воліли б, щоб ВПС Ірану поступово відмовилися від своїх старих літаків американського виробництва, придбаних у 1970-х роках, і таким чином перетворилися на службу, "надлишкову до потреб", а потім розформувалися. Тому КВІР ніколи не дозволить ВПС купити сотні, а лише кілька десятків Су-35. Це не вимагає повної передачі ноу-хау. Проте, зважаючи на свій досвід, вони все ще хочуть мати повну спроможність обслуговувати і експлуатувати ці літаки.

...і переозброювати в разі потреби.

Нагадаємо, що ВПС Ірану першими в історії застосували в бою ракети класу "повітря-повітря" великої дальності з активним радіолокаційним самонаведенням: їхні перехоплювачі F-14A Tomcat робили це під час війни з Іраком, починаючи з вересня 1980 року, з ракетами класу "повітря-повітря" AIM-54 Phoenix. Тому іранці повністю усвідомлюють виняткову цінність такої зброї, як російська ракета класу "повітря-повітря" великої дальності з активним радіолокаційним самонаведенням Р-37М. Однак у 1970-х роках США не дозволили іранцям навчитися обслуговувати свої AIM-54, а також не надали необхідну для їх обслуговування інфраструктуру в Ірані. Після того, як у 1976-1977 роках закінчився термін придатності винищувачів Phоenix, виготовлених і поставлених до Ірану, у 1986-1987 роках іранські винищувачі F-14A залишилися лише з досить поганим, набагато старішим озброєнням. Ірану знадобилися десятиліття, щоб повністю освоїти виробництво запчастин для них.

Зрештою, Іран став єдиним експортним замовником перехоплювача Grumman F-14A Tomcat. Він був озброєний ракетами AIM-54A Phoenix з активним самонаведенням класу "повітря-повітря" великої дальності. Ще в 1970-х роках Пентагон відмовився постачати інфраструктуру, необхідну для обслуговування AIM-54 в Ірані, і навіть відмовився навчати іранців, як обслуговувати радар AWG-9 і систему управління вогнем F-14. Не дивно, що іранці засвоїли уроки.

Якби КВІР не зневажав ВПС Ірану, ніхто там не хоче, щоб щось подібне повторилося: тобто, щоб іранці придбали у росії Су-35С, а потім, через кілька років, не мали для них ракет дальнього радіусу дії класу "повітря-повітря".

У цьому також полягає головна відмінність у "якості" китайсько-іранської співпраці: на відміну від росіян, китайці були надто зацікавлені у налагодженні тісної співпраці з Ісламською Республікою Іран з низки "опортуністичних" причин.

Першочерговою з них є те, що Пекін завжди прагне заробляти гроші, а Тегеран здатен платити (часто готівкою, іноді сирою нафтою).

Вторинна полягає в тому, що КВІР має багато недавнього бойового досвіду. І який досвід: не "просто в якихось кущових війнах", а в зіткненнях з Ізраїлем. Такий досвід виливається в дуже специфічні "вимоги" до систем озброєнь. Таких знань у китайців просто немає: їхні збройні сили не брали участі в жодних війнах з часів конфлікту з В'єтнамом наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років. Тому одним з пріоритетів для всіх можливих китайських військових аташе, акредитованих в десятках столиць світу, є отримання такого роду знань: див. "будь-які (детальні) вимоги до систем озброєнь" – це щось на кшталт "must have № 1" для китайців.

Яка ще країна може претендувати на бойовий досвід розгортання балістичних ракет проти Ізраїлю? У військовому світі такий досвід є цінним, і китайці надзвичайно зацікавлені в його отриманні.

Висновок з усього цього вже має бути очевидним, і він також пояснює, чому так довго триває реалізація "іранської угоди щодо Су-35", але також і те, чому я маю сумніви щодо того, що іранці насправді постачають будь-які балістичні ракети до росії.

Іранські балістичні ракети спочатку були розроблені у співпраці з Північною Кореєю. Однак жоден з проєктів, про які йдеться, не був серйозно просунутий до встановлення "стратегічної співпраці" між Пекіном і Тегераном приблизно в 2016 році. Суперництво між кліками всередині КВІР, брак навичок промислового менеджменту та управління якістю руйнували один проєкт за іншим. Китайці "навели порядок в цьому бардаку": вони запустили виробництво майже всіх сучасних "місцевих" систем озброєнь у себе вдома (в КНР), а потім передали їх, у повному обсязі і з повною технічною документацією, до Ірану. А вже там вони допомогли іранцям налагодити власне виробництво, підготувати об'єкти технічного обслуговування тощо.

Відповідно, передача Іраном росії балістичних ракет фактично китайської розробки, "зроблених в Ісламській Республіці"... хо-хо-хо...

Звісно, вони привезли навіть "креслення" для Шахедів. "Однак", схоже, це була скоріше випадковість, ніж задум. Можливість заробити була чудова (бо росіяни дійсно були настільки тупі, щоб платити 200 000+ за один БПЛА), і тоді ніхто не знав про ефективність цієї зброї.

Але балістичні ракети...?

Осторонь від усього, що відбувається на Заході: для іранців це ноу-хау і зброя, про яку йде мова, є чимось на кшталт "останнього козиря" у відносинах з путіним. Якщо вони передадуть їх Москві, то можуть бути впевнені, що путін ніколи не передасть їм Су-35 або щось подібне, разом з усією технічною документацією, необхідною для обслуговування і експлуатації цих літаків в Ірані.

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