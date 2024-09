Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер

Том Купер був доволі продуктивним у неділю, опублікувавши дві частини свого тижневого огляду ситуації на фронті. Він з сарказмом розкритикував позицію Вашингтона та інших західних політиків, які продовжують фактично захищати російські авіабази, не надавши Україні дозволу бити далекобійною зброєю по території росії. Купер висловлює сподівання, що Україна все ж розвине свою власну далекобійну зброю та системи ППО, але їй доведеться зіштовхнутися з протидією з боку США. Тим часом, ситуація на Покровському напрямку покращується, після того як Генштаб перекинув туди підкріплення. Наші змогли навіть відбити назад село Нью-Йорк.

Чекаючи, поки "новини вляжуться" і отримають перехресне підтвердження, я теж зробив "оперативну паузу" на останні кілька днів. Це не дуже допомогло: сказати, що я розчарований, розлючений, і особливо саркастичний, було б применшенням. Тому моя рекомендація: якщо у когось є проблеми з сарказмом, зробіть нам обом послугу і припиніть читати прямо тут.

Щиро дякую.

Стратегія. Іранські ракети не скоро дістануться росії

Слідом за Reuters, яке "повідомляє" про це вже не перший рік, Bloomberg також сповнений новин про те, що тактичні балістичні ракети іранського виробництва продаються росії для операцій проти України. Настільки, що, як повідомляється, навіть деякі (анонімні, як завжди) "українські чиновники" повинні бути вкрай засмучені такими повідомленнями. І вони погрожують Ірану відповідними заходами. Це нагадує мені, що ще з лютого я винен вам продовження цієї історії: тобто пояснення, чому я думаю, що це не станеться найближчим часом. Мушу взятися за це наступному тижні...

А поки що мушу тішити вас іншими причинами мого ... "щастя" і "радості"... Дійсно: на моїй яхті в Монте-Карло вже тиждень триває велика вечірка.

Причина?

Тріо Фантастікус настільки стурбоване безпекою і благополуччям російських Су-34 та їхніх авіабаз на території росії, що продовжує забороняти Україні розгортати проти них балістичні ракети ATACMS. Тим часом, навіть якщо б воно дозволило українцям використовувати такі тактичні балістичні ракети американського виробництва проти цілей на території росії, Тріо Фантастікус виграло б достатньо часу для того, щоб ВКС рф вивели всі свої Су-34 (плюс всі Су-24 ВКС рф) за межі дальності дії ATACMS.

Чому?

Гаразд, я не маю жодного уявлення про дипломатію, але дозвольте мені пояснити: тому що для зомбованих ідіотів з "Тріо Фантастікус" безпека російських бомбардувальників (які регулярно вбивають українських цивільних) є більш нагальною проблемою (ніж безпека українських цивільних). Це також є причиною того, що вони, і всі інші зомбовані ідіоти на Заході, продовжують зволікати з поставками ракет класу "земля-повітря" в Україну, причому за кожної нагоди...

Для цих зомбованих ідіотів все краще – особливо продовжувати цю війну, ніж робити те, що необхідно для її завершення. Тому що нескінченна війна – це найкращий спосіб отримання прибутку. Нічого особистого. Просто бізнес...

Тепер ви знаєте краще.

Але агов: фон дер Ляєн виділила 40 мільйонів євро на ремонт української енергетичної інфраструктури. Можливо, це така величезна жертва, що весь ЄС тепер не матиме що їсти і буде мерзнути цієї зими, але... Я просто обожнюю нашу президентку Єврокомісії: зараз мені не спадає на думку жоден інший політик, який би перевершував її в подвійних стандартах і лицемірстві.

Давайте змінимо тему, поки я не дуже розлютився... тому що для роздратування теж немає причин: відбулася чергова зустріч Україна-НАТО в Рамштайні, і тепер все в порядку. Адже Мадрид відправляє в Україну ще один ЗРК МІМ-23, Італія - ще один ЗРК SAMP-T, США збираються подарувати ще 200 М113, а Німеччина – не менше 12 PzH2000... і таким чином, питання української ППО буде вирішено раз і назавжди... особливо за допомогою М113 і Panzerhaubitze 2000... і коли що-небудь з цього дійде до України... десь в 2025 році...

Це нагадує мені, що на цьому тижні People in Need of fresh Air (Пентагон) оголосив, що вони збираються знайти рішення для заміни українських ЗРК С-300 і ракет Р-27 класу "повітря-повітря". На усвідомлення необхідності такої заміни їм знадобилося від 2,5 до 10,5 років.

Але не це було причиною. Справжня причина такого рішення полягає в тому, що навіть вони тим часом з'ясували, що українське конструкторське бюро "Луч" вже давно має відповідні проєкти на своїх креслярських дошках, досліджені і розроблені, і тепер їм потрібні лише гроші, щоб запустити їх у виробництво – можливо, на заводі імені Артема. Таким чином, і Пентагон, і НАТО дійшли очевидного висновку: існує нагальна потреба не допустити зростання українського оборонного сектору.

Чому і що я маю на увазі?

Уявіть собі безлад, якщо українці розроблять власну заміну С-300 і власні ракети дальнього радіусу дії "повітря-повітря"!!!? І балістичні ракети теж..? У "тріо Фантастікус", і у тих, хто може з'явитися після січня 2025 року, більше не залишиться нічого, чим можна було б шантажувати Київ. Навіть гірше: Київ може прийти до ідеї запустити власні розробки в серійне виробництво, вирішити свої проблеми з нестачею ракет ППО, нестачею ракет дальнього радіусу дії "повітря-повітря", нестачею балістичних ракет.., а потім, і першочергово, націлитися на Кремль... там, де можна було б очікувати, що він зробить це в першу чергу, тому що це має такий сенс в той час, коли Україна веде війну за своє виживання.

...і це не кажучи вже про ще більшу і набагато більш нагальну проблему: коли б ця війна не закінчилася, український оборонний сектор становитиме серйозну конкуренцію оборонному сектору США.

Це те, чого США не можуть допустити. Зрештою, Пентагон має майже 80-річну традицію руйнування європейського оборонного сектору. Тому подібним українським фантазіям треба запобігати. Незалежно від того, якою ціною це буде коштувати. І тому славне оборонне відомство США збирається взяти на себе відповідальність за такі питання. Враховуючи той факт, що до нього обов'язково увійдуть такі компанії, як Boeing та Ілон Маск, ми можемо очікувати, що перші льотні випробування "заміни С-300" американського виробництва відбудуться вже у 2035 році. За ним піде "американська заміна Р-27", приблизно в 2040 році.., коли вони також з'ясують, що результат фактично застарів – і це на тлі щонайменше 27 скандалів щодо завищення цін, затримок, корупції, некомпетентності та використання деталей, виготовлених у КНР...

...тим часом "класичний/регулярний" український оборонний сектор працює набагато краще. Наприклад, минулого тижня хтось запитав, чому б українцям просто не переробити російські планерні бомби УМПК.

Я відповів, що не було б сенсу просто переробляти їх, тому що тактична ситуація, яка склалася б у разі спроб розгортання їх так, як росіяни розгортають свої УМПК (оскільки це сирі і неенергетичні конструкції), призвела б до великих втрат для ПСУ.

Мене виправили. Лише через 10,5 років після російського вторгнення в Крим і на Донбас, лише через 2,5 роки після тотального російського вторгнення і лишео через тиждень після відставки генерала "наших святих американо-американських союзників" Олещука, Міністерство оборони в Києві і ПСУ, схоже, на шляху до того, щоб зловити ту частину української громадськості, яка достатньо розумна, щоб зрозуміти стурбованість "тріо Фантастікус" безпекою російських бомбардувальників, і загальну некомпетентність західних зомбованих ідіотів. Закінчили розробку першої (справді) української високоточної керованої бомби/ракети. Наскільки мені відомо, зброя, про яку йдеться, використовує боєголовку (радянської розробки) бомби ФАБ-250М-54: вона отримала аеродинамічний кожух спереду, набір відкидних крил зверху, і це щось дійсно відмінне – те, що виглядає як секція наведення і живлення в задній частині, що, очевидно, включає ракетний двигун або навіть невеликий реактивний двигун. Про останній ніхто нічого не скаже, але за даними агентурної розвідки, дальність польоту має становити близько 200 км.

Ще одна новина полягає в тому, що пізно ввечері в п'ятницю або рано вранці в суботу одна з таких установок, або "черговий" український ударний БПЛА, підірвав російський склад боєприпасів у Солдатському, що у Воронезькій області (за повідомленнями, на ньому зберігалися також запаси північнокорейських ракет NK-23). Звісно, кожен може вважати це ще одним із спонтанних вибухів, які так часто трапляються в сучасній російській федерації: зрештою, особливо росіяни знають, що українці ніколи не змогли б зробити нічого подібного самостійно...

... тільки уявіть собі всі жахи, через які доводиться проходити грандіозним стратегам у Білому домі в ці дні. Б'юся об заклад, що Салліван має проблеми зі сном вночі...

З огляду на це, виникає питання, чому подібні речі так довго розвиваються... в Україні?

Гадки не маю. Можу лише навести інший приклад. Після того, як Міністерство оборони в Києві перейшло під контроль адміністрації Зеленського, воно зробило все можливе, щоб не фінансувати дослідження і розробку самохідної гаубиці "Богдана".

Чому?

Чиста логіка! Настільки, що не можу сказати!

Тому що завод, який виробляє "Богдани", належить Петру Порошенку, і так склалося, що він є бізнесменом/олігархом, а також колишнім президентом України, а отже, політичним опонентом Зеленського. І ось, на момент російського тотального вторгнення і путінської війни на знищення України, перший прототип Богдани лежав у розібраному вигляді, забутий у якомусь залі в Краматорську. Якби хтось (нижче за командуванням) не евакуював усі його частини, а потім не наказав зібрати їх на власний розсуд, його б не використовували навіть під час операції з повернення острова Зміїний ще влітку 2022 року, не кажучи вже про запуск у серійне виробництво... (так, "Богдана" наразі у серійному виробництві, але лише тому, що Зеленський знайшов спосіб використати цей факт у власних піар-цілях).

Мені це подобається. Немає нічого кращого за політиків та їхні власні пріоритети в той час, коли країна (якою вони мають керувати "в інтересах народу") стоїть перед війною на винищення...

... Не знаю, чому саме в цей момент мені прийшла в голову випадкова думка без жодних особливих на те причин: мені здається, чи напрошується висновок, що східноєвропейські країни, які є колишніми членами Варшавського договору або навіть колишніми частинами СРСР, і які згодом запровадили конституційну республіку як політичний устрій, а не аферу "демократія через обрання президентів, які потім правлять, як їм заманеться", є політично стабільнішими і краще розвиваються?

Чому я питаю?

О, вибачте... без особливої причини. Насправді, це була просто випадкова думка... на випадок сумнівів: я питаю для друга...

Повітряно-ракетна війна. Про втрати України

Протягом минулого тижня всі, хто був задіяний у цій війні, досягли успіху. Українське вище командування так і не засвоїло урок про те, що не можна скупчувати занадто багато своїх людей в одному місці в межах досяжності російських балістичних ракет; і продовжує видавати артилерійські ракети БМ-30 за ЗРК С-300; а росіяни не лише завдають ударів по великих скупченнях українських військ за лінією фронту, але й по дедалі більшій кількості українських цивільних осіб.

Кажуть, що це була ракета 5В55 класу "земля-повітря" системи С-300, випущена по Палацу спорту в Харкові 1 вересня. Як на мене, це схоже на ракету серії 9А52, що розгортається реактивною системою залпового вогню БМ-30 "Смерч" (яка, до речі, може бути розгорнута з підтримкою системи наведення для "Іскандер-М"). Чому офіційний Київ наполягає на тому, що росіяни використовували ЗРК С-300 у балістичному режимі, а не... мені незрозуміло.

Для порівняння: це "Іскандер-М", який зніс торговий центр у Харкові 1 вересня.

І ось...

3 вересня: дві російські балістичні ракети влучили у Військовий інститут зв'язку та 179-й об'єднаний навчальний центр у Полтаві. Наразі, що все ще залишається незрозумілим, так це кількість жертв: наскільки мені відомо, станом на сьогоднішній ранок офіційна цифра становила 58 загиблих і 328 поранених; проте ще 3 вересня йшлося про 80 доставлених до місцевого моргу... Так чи інакше, неприємно чути, що генерали ЗСУ все ще такі суперрозумні, що скупчили стільки військ в одному місці, в межах легкої досяжності російських ракет. Крім того, ПСУ стверджує, що збила всі 27 виявлених "Шахедів", тоді як ще два зникли над росією та окупованим Донецьком.

4 вересня: 2 Х-22, 11 Х-101, 3 "Іскандер-К", 29 "Шахедів"; 7 Х-10 і 22 "Шахеди" заявлені як збиті; ще шість "Шахедів" заявлені як такі, що розбилися через РЕБ. Сильного удару зазнали Суми (8 поранених), а готель у Кривому Розі був зруйнований іншою російською ракетою (близько десятка поранених, але без смертельних випадків).

5 вересня: 78 "Шахедів", 1 "Іскандер-М", 60 "Шахедів", як стверджується, були збиті.

6 вересня: спочатку повідомлялося про виявлення 27 "Шахедів", і всі 27 були заявлені як збиті; потім кількість збитих "Шахедів" зросла до 60, а ПСУ додала, що 15 ("інших"?) розбилися через радіоелектронну протидію. Завод "Артем" у Києві був однією з цілей цього удару. П'ять "Шахедів" і одна крилата ракета були збиті над Дніпром, а також відомо, що щось було збито в Кривому Розі. Крім того, відомо, що ВКС інтенсивно обстрілювали Сумську область з РСЗВ "Ураган".

7 вересня: 58 "Шахедів"; 57 "Шахедів" вважаються збитими; ВКС переважно бомбили за допомогою УМПК Покровськ.

8 вересня: 23 "Шахеди" і 1 Х-59/69, з яких 15 "Шахедів" і 1 Х-59/69 були визнані збитими. Наскільки відомо, об'єкти енергетики були вражені в шести областях України.

Обговоривши блиск західної та української політики і повітряної війни, перейдемо до наступної теми, де я не можу не зауважити: не хвилюйтеся, нас чекає ще більше блиску і в цьому відношенні!

Наземна війна. Чомусь підкріплення для Покровського напрямку відправлено тільки зараз

Після абсолютно непотрібних втрат у військах (важливих) і місцевості (менш важливих) за останні два місяці, минулого тижня, буквально "за 5 хвилин до 12", і, безумовно, за наказом чергового "найбільшого стратега всіх часів і народів", Генштаб У нарешті відправив на Донбас підкріплення. Чому це не вдавалося зробити місяцями раніше – супер-супер-секрет. Можна лише здогадуватися, що це, мабуть, з розряду "міг би вам сказати, але мусив би вас вбити". Але не хвилюйтеся, це ще одна справа в Україні, яка буде розслідуватися.

...а це означає, що повторення старих помилок не буде. Це точно, тому що деяких генералів Служби безпеки України час від часу звільняють. Просто, як і у випадку з політиками та чиновниками, звинуваченими в корупції, після цього нічого не відбувається. Натомість ситуацію залишають у підвішеному стані, поки суспільство не охолоне, а потім про неї забувають... Ось чому на запитання, чому підкріплення для Покровського напрямку "відбувається" лише зараз, чуємо те саме "після війни", як і завжди, з 24 лютого 2022 року.

Можливо, просто тому, що список причин для розслідування великих провалів славних українських політиків тим часом занадто довгий, а, як відомо, розслідувати топ-генералів ЗСУ – це блюзнірство.

(До того ж, ні ті, ні інші ніколи не припускаються помилок, тож навіщо турбуватися...?).

Ну що ж... Суть в тому, що випадково чи навмисно, але так, підкріплення... емм... "сталося".

І як це сталося! Саме так, як ніхто не міг очікувати, навіть я, не кажучи вже про росіян: перед переднім краєм всрф. А не на флангах чи деінде, де Генштаб У ніколи б не очікував, що вони... трапляться.

...не дивно, що моє захоплення геніальними політиками і генералами продовжує зростати, наче воно постійно зростає з початку 1990-х років. Читай: постійно, щохвилини, години, дня, тижня і місяця...

Курська область... Ця українська операція безглузда. Або марна трата часу і ресурсів. Некомпетентно спланована і виконана... Або супер-турбо операція, яка застала росіян зі спущеними штанами, але не змогла відтягнути щонайменше 30 000+, можливо, до 60 000 російських військових з полів боїв в Україні. Тому що, знаєте, якби вона не була розпочата, ці 30 000-60 000 російських військ або залишилися б всередині росії і продовжували б загрожувати НАТО, і Сувалкському коридору, або ще якійсь дурниці в тому ж стилі... або не були б виведені з України...

Ось що можна прочитати в оцінках усіх можливих експертів. Особливо тих, хто переводить у готівку 100 000+ доларів/євро на рік. І в тому числі тих, які ще 11 років тому пророкували період плюралізму і демократії, миру і процвітання для всього Чорноморського регіону... і продавали такі істини і знання по всьому ЄС за ціною від 50 000 євро... (чорт, ця ціна все ще була нижчою, ніж за численні експертизи щодо екстремістського ісламу в ЄС, що не містили жодного зв'язку з урядами Катару чи Пакистану, і так само не мали жодного відношення до того, що робить Ізраїль кожного дня... лише для прикладу...).

Неважливо. Що важливо і що має значення, так це те, що натовп "відео, інакше нічого не було" в соціальних мережах стоїчно продовжує ігнорувати атаки росіян на позиції ЗСУ вздовж залізничного валу на схід від Олександрівки, ймовірно, тому, що, ну, всі знають, що цей наступ провалився...

Кадр з відео, на якому видно дві російські БМП або БМД, що брали участь в одній з десятків невдалих контратак на позиції ЗСУ вздовж залізничної лінії на схід від Олександрівки минулого тижня.

Тим часом, по інший бік стадіону цього тижня пуддінґівські пропагандони були зайняті плачем про долю таких населених пунктів, як Погребки, Орловка, Найдьонов, Мар'ївка, Нечаєв... Можливо, всі вони вже більше 10 днів перебувають під контролем ЗСУ, але ще й тому, що в російських соцмережах цей український наступ найбільш відомий тим, що був відбитий ще 7 серпня 2024 року – всрф виявилися нездатними пробитися до оточених там військ, а тому тепер змушені були це визнати: всі потрапили в полон.

Досить дивно, що вони не скаржаться на втрату Пушкарного; на знищення ще двох понтонних мостів на Сеймі; або на всі невдачі численних російських контратак на схід від Корєнєво... Напевно, це не має значення... що має значення, так це пуддінґівські пропагандони, невпинний потік все нових і нових українських підкріплень, оснащених величезними обсягами новітнього натовського озброєння і очолюваних британськими, польськими, французькими та іншими міжнародними найманцями в росію...

Кінець чергового російського понтонного мосту ПМП через Сейм, іноді близько 2-3 вересня.

Північна Харківщина. ЗСУ нарешті знайшли спосіб організувати та провести ефективну контратаку на цій ділянці і відкинули росіян від Липців. Після цього протягом двох днів війська були зайняті збором захопленого. Це включало щонайменше один ТОС-1 і цей Т-72 (відбуксирований захопленим ТОС-1):

Захоплений ТОС-1...

... використали для буксирування цього захопленого Т-72, в районі Липців, приблизно 3-4 вересня.

Битва за Донбас. росіяни захопили позиції ЗСУ в Пречистівці

Куп'янськ-Сватове... 77-ій аеромобільній бригаді вдалося зупинити наступ росіян через Піщане в напрямку річки Оскіл, але росіяни (15-й мотострілецький полк та 1-й танковий полк? ) повернули на південь і просунулися в тил позицій 77-ої в районі Берестового... Таким чином, в місцевих полях і лісосмугах точаться запеклі бої, і ситуацію ніяк не можна назвати "стабілізованою"... Але немає причин для занепокоєння: судячи з подій в інших місцях, Генштаб У збирається відправити підкріплення.

... десь у січні 2025 року...

Один з п'яти російських Т-80БВМ, підбитих на одній ділянці, десь на цьому тижні... вибачте, не знаю точного району.

Торецьк... У той час як 32-га мехбригада, 53-тя мехбригада, 95-та повітряно-десантна та 150-та мехбригада стримували більшість російських атак з боку Шуми та Залізного, на початку цього тижня контратака 53-ї мехбригади повернула більшу частину північної частини Нью-Йорка. росіяни швидко контратакували у фланги, зазнали великих втрат і були відкинуті назад, а потім, два дні тому, знову 53-тя бригада повернула собі центр і південну частину Нью-Йорка.

... цілком певно, тому що було абсолютно неможливо вчасно підкріпити війська і запобігти втраті Нью-Йорка, в першу чергу...

Покровськ-Авдіївка... Цього тижня росіяни продовжували наступати на захід, але передусім на південь. Увійшли в Новоторецьке, але не можуть взяти його під контроль. Увійшли в Гродівку, але не можуть взяти її під контроль... хоча, судячи з відео, на кшталт того, з якого взято наступне, той, хто їх туди послав, теж не дуже добре уявляє собі, де знаходяться росіяни...

...потім росіяни увійшли до Красного Яру та Миколаївки, але не можуть утримати їх під контролем. Але принаймні вони залишили під своїм контролем всю Новогродівку та зведену там українську систему оборони...

російські атаки на Селидове були розбиті. Принаймні, при в'їзді в Михайлівку (щось на кшталт "східного передмістя Селидового"). На цьому тижні все було "добре", тим більше, що так сталося, що Генштаб У перекинув сюди 12-ту "Азов" і 15-ту бригаду нацгвардії "Кара-Даг" (цей підрозділ особливо люб'язно представився 55-ій або 137-ій бригадам російського угруповання "Центр"), а також 93-ю механізовану бригаду...

Це не сцена "після бою" з ірано-іракської війни 1980-х років, а чергове російське вторгнення на мотоциклах в Україну 2024 року...

Що було менш добре (і, власне, залишається недобрим, як це написано), так це ситуація на південному боці російського виступу. Там Генштаб У не перекинув жодного підкріплення, так що росіяни, абсолютно несподівано, знаєте – увійшли в Українськ, і в Галицинівку, плюс вийшли на північний бік Гірника. І тепер до Курахівки та Вовченки, де вони зможуть відрізати чотири бригади ЗСУ (59-ту, 68-му, 78-му, 117-ту), які ще тримаються на схід від річки Вовча, залишилося менше 5 000 метрів.

Звісно, війська, про які йдеться, вже виходять з "Невельської кишені" (а отже, з позицій, які так добре утримували роками), і фактична лінія фронту вже десь між Галицинівкою та Красногорівкою, але ЗСУ такі несправедливі і не оприлюднюють жодних відповідних відеоматеріалів...

росіяни оперативно щось зробили з відеозаписами. Намагаючись підтримати наступ на Курахівку штурмом зі сходу (з району Красногорівки), 96-та мотострілецька бригада познайомила нас з новою олімпійською дисципліною – одночасним підривом кількох автомобілів. Наразі рекордсменом є штурмова група цієї бригади на чолі з капітаном Олександром Безможним –"3 одразу":

... Змагання в Безможного шалене, але нові рекорди не за горами...

До речі, про безглуздих людей, два "до речі"...

Перше: що цікаво, так це досвід 93-ї щодо зачистки неба. У буквальному сенсі. Її батальйон "Сигнум" знищив близько 49 російських БПЛА, в тому числі 36 Zala, 7 SuperCam, 5 "Орланів" і 1 "Ланцет" (тут всі відповідні геолокації). Для когось іншого, окрім Генштаб У, це був би "цінний урок". Дивіться: ви спочатку зачищаєте російські БПЛА, а потім розбиваєте їх об землю. Але в Україні...

Друге: у соціальних мережах з'явилося ще одне фото підбитого основного бойового танка М1 Abrams 47-ї механізованої бригади ЗСУ:

..., що приголомшило багатьох добре поінформованих американців: дехто навіть назвав це богохульством. З багатьох, добре обґрунтованих причин.

Перша з них полягає в тому, що жоден американський M1 не був знищений в бою, як ви знаєте. Тільки М1, якими керували такі некомпетентні люди, як іракці, саудівці чи українці.

Реальний список знищених М1 тільки в Іраку в 2003-2006 роках (тобто, не враховуючи 1991 рік) – щось близько 13, плюс 64 " розбитих, але придатних до ремонту на заводі ". Але це не має значення. Не має значення і те, що американці ніколи не воювали з росіянами (за винятком добровольців в Україні, наприклад). Ще одним блюзнірством є те, що українці обвішують свої М1 цеглою ERA (ERA – вибухонебезпечна реактивна броня): адже ті ж американці знають, що ця броня здатна впоратися з усіма видами загроз. Яка різниця, що броня в квістіоні була розроблена в часи, коли ніхто не міг навіть мріяти про загрозу ураження одного танка кількома FPV-дронами, оснащеними кумулятивними боєголовками, зверху...

Вугледарський кут... крім зомбованих ідіотів, це залишається моєю улюбленою темою, бо майже всі інші її ігнорують. Настільки, що це важко пояснити. Не можу не попросити вас: будь ласка, припиніть читати хоча б на цьому місці...

Знаєте, все почалося десь 10 з гаком днів тому, коли до мене дійшли перші чутки про те, що 72-гу механізовану виводять з цього району. Дійсно, мова йшла про те, що бійці 72-ї нібито виводяться з Вугледара, але їх збираються відправити в Покровськ... Зараз я не знаю, чи дійсно 72-га була передислокована на Покровський напрямок (дуже сподіваюся, що ні). Але, якщо щось подібне дійшло до мене... це точно не дійшло до Москви і російського Генштабу, чи не так?

Інакше кажучи: після майже двох років (відтоді, як у березні 2022 року 72-гу механізовану, розбиту ще під час битви за Мощун, на північний захід від Києва, кинули до Вугледара), Генштаб У цього разу (і справді: на диво) вирішив не ігнорувати цей сектор.

Натомість він знову і знову демонстрував блискучі результати в питаннях оперативної безпеки. Так само, як і продемонструвала блискучість у засвоєнні уроків. Про це свідчить той факт, що саме в той час, коли 72-га була в процесі виведення і заміни 58-ю механізованою, росіяни вперше в історії атакували цю територію.

Зненацька. Нічого подібного раніше не траплялося... особливо після Соледару на початку січня 2023 року...

... це перевага того, що Генштаб У досі не подбав про написання нової доктрини ЗСУ, яка б базувалася на бойовому досвіді останніх 2,5-10,5 років: таким чином, більшість командирів бригад і батальйонів все ще недостатньо добре розуміються на питаннях безпеки, а також не очікують російських нападів під час ротації своїх військ.

Але українцям пощастило. росіяни просто розстріляли руїни Вугледара, щоби забути про них. Не наступали. Натомість вони лише захопили позиції ЗСУ в Пречистівці, які були повністю зруйновані в результаті багатомісячної системної кампанії авіаударів та ударів БПЛА.

Славетна Червона... гм... російська армія, яка здійснила "механізовану" атаку на Пречистівку – з 9 мотоциклами та чотирма бойовими броньованими машинами, ще 3 вересня 2024 року. Переглядаючи подібні відео, стає абсолютно зрозуміло, з якою смертельною загрозою стикається НАТО, тому воно не може надсилати більше зброї і боєприпасів в Україну...

Чотири автомобілі "Тигр" всрф, підбиті під час боїв у районі Вугледара цього тижня.

... і в'їхали в Водяне, дійшли до входу в одну з тамтешніх шахт. Плюс просунулися по дорозі звідти в напрямку східної частини Вугледара. Саме тому люди набагато розумніші і краще за мене поінформовані про цю війну і про війну взагалі, дійшли висновку, що росіяни взагалі не просунулися на цій ділянці. І що вони здатні одночасно просуватися лише на одній ділянці фронту в Україні...

Чорт: якщо так оцінювати, то це був фактично російський відхід...?

...все це те ж саме, що зробити висновок, що комусь пощастило, що в нього влучило 5 куль, бо смертельною була лише 1...

З іншого боку...

Прошу вибачити за відсутність відповідей на ваші можливі коментарі. До кінця дня я зайнятий грою з моїм літаком...

Джерело: частина 1 та частина 2