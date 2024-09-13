Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс

Дослідниця російської пропаганди Джулія Девіс проаналізувала настрій путінських пропагандонів після дебатів у США. Вони були вкрай засмученими тим, як, за їхніми словами, "повна дурепа", недоумкувата суперниця розмазала їхнього Дональда на дебатах. Єдину радість і насолоду їм принесли слова Трампа, що він закінчить війну за один день, тож вони мріють, що це буде наказ Зеленському припинити вогонь, а в разі його відмови – припинення поставок озброєнь. Втім, вони визнали, що поки пити шампанське може собі дозволити лише Камала Гарріс.

кремлівське телебачення шалено попустилося після того, як Камала Гарріс, яку вони раніше називали тупицею, накидала зашморгів навколо їхнього улюбленого кандидата на пост президента США.

На російському державному телебаченні панує шок і занепокоєння, оскільки кандидат, якому москва надає перевагу, не витримав конкуренції з віцепрезиденткою Камалою Гарріс під час дебатів у вівторок. Тепер провідні путінські пропагандисти спіймали облизня, потрапивши в пастку, яку самі ж і створили, після того, як тижнями відкидали Гарріс як слабку і недоумкувату суперницю.

Напередодні цих президентських дебатів пропагандисти російського державного телебачення постійно прогнозували, що "харизматичний" Трамп, якого раніше називали "нашим Дональдом", здобуде блискучу перемогу над своєю опоненткою. Вони постійно описували Гарріс як дурного, недосвідченого новачка, який просто не може працювати без телесуфлера, навіть цитували безглузді теорії змови від таких осіб, як Алекс Джонс, стверджуючи, що віцепрезидентка має сильну "тривогу перед виступом" і з'явиться на дебатах під дією наркотиків.

Висвітлення президентських перегонів у США на російському державному телебаченні було переповнене підбірками сміху Гарріс або окремих цитат, які, як вони неодноразово стверджували, ніхто не міг зрозуміти. Багато з їхніх кліпів були взяті прямо з Fox News, де різні ведучі безцеремонно висміювали Гарріс і вихваляли Трампа.

У ніч дебатів цей підхід продовжував використовуватися. Під час ефіру програми "На світанку" на каналі "Соловйов Live", що безпосередньо передував трансляції дебатів, ведуча Крістіна Бусарова заявила, що такий "досвідчений політик", як Трамп, неодмінно розгромить Гарріс, охарактеризувавши віцепрезидентку як "нерозумну і некмітливу". Під час перегляду перекладених відеозаписів дебатів у прямому ефірі Бусарова виглядала пригніченою і розгубленою.

Так само ведучі та експерти на російському державному телебаченні намагалися пояснити невідповідність між тим, як Камала Гарріс була очорнена в їхніх безперервно зневажливих репортажах, і тим, як вона виступала під час дебатів.

Владімір Соловйов отримав від дебатів зовсім не те задоволення, на яке розраховував.

Не маючи змоги ефективно захистити похмурі результати Трампа, російські пропагандони вдалися до тверджень, що їхнього улюбленого кандидата якимось чином "саботують" або "ставлять у невигідне становище". Сумнозвісний ведучий державного телебачення Соловйов був шокований тим, що модератор Девід М'юїр провів фактчекінг безрозсудної спроби Трампа просувати необґрунтовану теорію змови про те, що гаїтянські іммігранти у Спрінгфілді, в Огайо, виловлюють і їдять домашніх котів і собак своїх сусідів. Соловйов вигукнув, що втручання М'юіра було недоречним, гнівно запитуючи: "Навіщо йому це робити? Я думав, що він повинен бути неупередженим!"

З'явившись на ранковому шоу Соловйова "Повний контакт", ведучий російського державного телебачення Дмітрій Саймс, який був колишнім радником Трампа в його першій президентській кампанії і нещодавно був звинувачений у США, мав здивоване обличчя з багатьох різних причин. Він визнав, що Гарріс перевершила Трампа, але поскаржився на тривіальні питання, які нібито підірвали здатність колишнього президента домінувати в цих дебатах.

Саймс нагадав, що Трамп наполягав на тому, щоб Гарріс не дозволяли стояти на "коробках або штучних підйомниках", що він описав як важливий шанс для Дональда вивищитися над жінкою набагато меншого зросту. Обвинувачений ведучий державного телебачення поскаржився, що різниця у зрості була непомітною на розділеному екрані, де обидва кандидати були показані на одному рівні.

Незважаючи на своє розчарування, путінські пропагандисти все ж знайшли світлу пляму для москви в дебатах, що розчарували її до глибини душі. Відмова Трампа сказати, що він бажає Україні перемоги в її боротьбі з російським вторгненням, здавалося, викликала у них теплі і приємні відчуття. Соловйов попросив Саймса детальніше розповісти, як Трамп планує швидко закінчити війну між росією та Україною. Колишній радник Трампа відповів, що експрезидент просто скаже Україні поступитися вимогам путіна і припинить всю американську допомогу, якщо президент України Володимир Зеленський відмовиться це зробити.

У програмі "Місце зустрічі" також було підкреслено розбіжність між тим, як Гарріс зазвичай зображували їхні ЗМІ, і тим, як вона виступала у вівторок. Політолог Гєворг Мірзаян сказав, що єдине, за що можна похвалити Гарріс, – це те, що вона довела, що дійсно вміє читати і писати і не є "повною дурепою". Ведучий Іван Трушкін з помітним роздратуванням зауважив: "Давайте не будемо забувати, що це ви її так постійно називали"

Учасник дискусії з російської ради з міжнародних справ Алєксєй Наумов сказав: "Їй [Камалі Гарріс] вдалося заманити Трампа в кожну пастку, яку вона для нього розставила... Краще б я на це не дивився". Він додав: "Мета, яка стояла перед кандидатами на цих дебатах, – залучити виборців, які не визначилися. Що сказав Трамп? "Я не програв вибори 2020 року". Це непопулярна позиція". Він також сказав: "Мігранти приїжджають в нашу країну і їдять наших домашніх тварин".

Наумов повторив: "Ваша мета – продемонструвати свою помірковану позицію і залучити виборців, які не визначилися, а ви говорите: "Нелегали пожирають собак". Це звучить як пекельна теза, вона нікого не приваблює на ваш бік... Ось чому пані Гарріс – єдина, хто може сьогодні пити шампанське".

Джерело: The Daily Beast