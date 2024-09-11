Дослідниця російської пропаганди Джулія Девіс в колонці для Центру аналізу європейської політики розповіла про страхи і пихатість російських пропагандонів з телебачення, які вони продемонстрували після оприлюднення обвинувачень агентам російської розвідки під прикриттям RT. Колись рупори Кремля заперечували, що вони є іграшками режиму. Більше не заперечують, - констатує Джулія Девіс.

У роки, що передували вересневим викривальним звинуваченням США проти співробітників RT, відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян часто вихвалялася таємними операціями росії в Сполучених Штатах, виступаючи на державному телебаченні.

Після того, як 4 вересня обвинувальний акт відкрив завісу над американською вітриною RT, Симоньян прийшла на шоу Володимира Соловйова "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", щоб рішуче заявити, що вона ні в чому не зізнається, але врешті решт знову бадьоро зізналася в усьому.

Симоньян пояснила: "Коли почалася спецоперація, всі знають, що у всіх країнах, які підтримують Україну, нам перекрили можливість нормально працювати. Перш за все, в США і в Європі припинилося наше мовлення, були відкликані ліцензії, не можна було переказувати гроші, не можна було працювати. . . Вони вирішили, що таким чином ми замовкнемо і підемо. Ми не можемо замовкнути і піти, наша Батьківщина не давала нам наказу відступати".

Керівниця RT пояснила, що, не маючи можливості працювати на Заході відкрито, путінські медіа-війська були змушені вдатися до таємних операцій. Вона сказала: "У цих країнах, включаючи США, ми почали працювати під прикриттям".

Використовуючи модну військову лексику, яка є майже де-юре у воєнній росії, Симоньян описала зусилля RT як партизанську війну. Вона сказала: "Ми організували низку партизанських проєктів. Я не буду говорити, чи це ті проєкти, в яких нас зараз звинувачують Сполучені Штати... Я не буду про це доповідати нікому, крім нашого Верховного Головнокомандувача, а він цих питань не ставив".

Під час програми Соловйов і Симоньян гордо називали себе "солдатами путіна" протягом відверто корисливого сегмента, безсумнівно, покликаного нагадати босові про їхні показники продуктивності.

Але, заявивши, що не буде обговорювати незаконні американські проєкти RT, вона потім похвалилася, що вони "виявилися неймовірно успішними". Вона сказала: "Наша аудиторія зросла як на дріжджах у порівнянні з тим часом, коли ми вели відкрите мовлення... Тільки за минулий рік наші англомовні проєкти отримали майже 14 мільярдів переглядів".

Інші державні телевізійні пропагандисти так само пишалися успіхами RT на ворожій території. Декан факультету управління і політики МДІМВ Генрі Сардарян зазначив: "У США на повному серйозі обговорюють той факт, що росія має величезний вплив на їхні вибори".

"Це не так давно, як вони її сприймали, росія була бездиханним трупом, який можна було штовхати ногами або тикати палицею, ніхто не сприймав її серйозно. Виявляється, ситуація тут не така вже й погана", – додав він.

Симоньян поскаржилася, що двох співробітників RT також звинувачують у відмиванні грошей, а у кількох людей американська влада провела обшуки. Вона подякувала речниці Міністерства закордонних справ Марії Захаровій за допомогу в їхній терміновій "евакуації" з Америки.

Керівниця RT повідомила, що її американським співробітникам сказали, що їм загрожує 20 років в'язниці, якщо вони не будуть співпрацювати з владою, і стверджувала, що головне питання, яке їм задавали, – чи отримують вони накази з Кремля.

Вона зазначила: "Послухайте, товариші, ви думаєте, що я отримую накази від ЦРУ? А звідки мені ще отримувати накази? Я керівник російського державного засобу масової інформації, який фінансується урядом. Я пишаюся тим, що працюю на свою країну! Занотуйте: всі співробітники RT і його головний редактор виконують тільки накази з Кремля. Будь-які інші накази використовуються як туалетний папір".

Масштаби кремлівського контролю були детально викладені OCCP і "Проєктом" у 2019 році, з подробицями того, як помічники путіна Олексій Громов і Сергій Новіков контролюють телевізійні та друковані матеріали і диктують пропагандистам порядок денний режиму на щотижневих нарадах. Іноді вони також погрожують журналістам, які можуть сказати щось не те, повідомляє Meduza. Як і в усіх диктаторських режимах, держава і ЗМІ неподільні, хоча це довгий час заперечувалося і тими, і іншими.

Тепер немає необхідності приховувати свою державну діяльність. Соловйов, наприклад, відкрито переживає, що улюбленці режиму стануть мішенню. "Я чекаю звинувачень Джеффрі Саксу, Такеру Карлсону, судді [Ендрю] Наполітано", – повідомив він.

"Нашого колегу і друга Дмитра Саймса та його дружину звинувачують у немислимих злочинах і погрожують 60 роками ув'язнення за кожен з них. Ви можете собі уявити, що вони зроблять з Маргаритою Симоньян та її колегами, які, звичайно, страшенно винні? Вони винні в тому, що говорили правду людям по всьому світу", – сказав Соловйов.

Діяльність RT насправді спрямована на те, щоб дестабілізувати західні країни і зробити російську пропаганду прийнятною. Симоньян раніше визнала це в січні, коли заявила на державному телебаченні, що RT працює над "дестабілізацією" Сполучених Штатів, щоб вони "розвалилися набагато швидше". Вона з гордістю зазначила: "Це те, чого ми прагнемо і, слава Богу, досягаємо успіху".

8 вересня Соловйов підтвердив, що це дійсно є метою Москви, коли він вигукнув: "У Сполучених Штатах думають, що ми дбаємо про їхні вибори. Ідіоти! Нас хвилює ваша громадянська війна!"

Джерело: CEPA