У серпні і вересні рф збільшила перевалку нафти за допомогою "тіньового флоту" до 83%

У серпні 2024 року виручка путінського режиму від експорту копалин палив становила 636 млн євро на день, зазначає експерт.

У серпні 83% від загального обсягу російської морської сирої нафти було перевезено "тіньовими" танкерами.

Про це заявив співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін на своїй сторінці у Facebook.

За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень до 8 вересня 29 танкерів завантажили 21,99 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс із 21,67 млн ​​барелів на 29 судах попереднього тижня. Це означає, що щоденне постачання сирої нафти морем росією за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросло приблизно на 40 000 барелів до 3,14 мільйона на добу.

"Танкери, що належать чи застраховані в країнах, що застосовують цінову межу, припало 19% від загальної вартості російської сирої нафти, що експортується у серпні. У серпні 2024 року виручка росії від експорту копалин палив (нафта, газ, вугілля) становила 636 млн євро на день, а доходи від морської сирої нафти 186 млн євро на день", - зазначив експерт.