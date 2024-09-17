У серпні і вересні рф збільшила перевалку нафти за допомогою "тіньового флоту" до 83%
17 вересня 2024, 19:31
У серпні 2024 року виручка путінського режиму від експорту копалин палив становила 636 млн євро на день, зазначає експерт.
У серпні 83% від загального обсягу російської морської сирої нафти було перевезено "тіньовими" танкерами.
Про це заявив співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін на своїй сторінці у Facebook.
За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень до 8 вересня 29 танкерів завантажили 21,99 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс із 21,67 млн барелів на 29 судах попереднього тижня. Це означає, що щоденне постачання сирої нафти морем росією за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросло приблизно на 40 000 барелів до 3,14 мільйона на добу.
"Танкери, що належать чи застраховані в країнах, що застосовують цінову межу, припало 19% від загальної вартості російської сирої нафти, що експортується у серпні. У серпні 2024 року виручка росії від експорту копалин палив (нафта, газ, вугілля) становила 636 млн євро на день, а доходи від морської сирої нафти 186 млн євро на день", - зазначив експерт.
Він нагадав, що тіньовий флот виріс вже до 1800 суден минулого року. Це майже 15% світового флоту нафтових танкерів. Роль нафтового сектора в бюджеті Росії у 2023 році – 26% (1/4 бюджету). При цьому на фінансування війни росія витрачає 1/3 свого бюджету.
"Кожен нафтовий долар бюджету росії – це, по суті, долар спрямований на вбивство українців", - зауважив він.