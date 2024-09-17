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У серпні і вересні рф збільшила перевалку нафти за допомогою "тіньового флоту" до 83%

17 вересня 2024, 19:31
У серпні і вересні рф збільшила перевалку нафти за допомогою
У серпні 2024 року виручка путінського режиму від експорту копалин палив становила 636 млн євро на день, зазначає експерт.
У серпні 83% від загального обсягу російської морської сирої нафти було перевезено "тіньовими" танкерами.
 
Про це заявив співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін на своїй сторінці у Facebook.
 
За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень до 8 вересня 29 танкерів завантажили 21,99 млн барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс із 21,67 млн ​​барелів на 29 судах попереднього тижня. Це означає, що щоденне постачання сирої нафти морем росією за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросло приблизно на 40 000 барелів до 3,14 мільйона на добу. 
 
"Танкери, що належать чи застраховані в країнах, що застосовують цінову межу, припало 19% від загальної вартості російської сирої нафти, що експортується у серпні. У серпні 2024 року виручка росії від експорту копалин палив (нафта, газ, вугілля) становила 636 млн євро на день, а доходи від морської сирої нафти 186 млн євро на день", - зазначив експерт. 
 
Він нагадав, що тіньовий флот виріс вже до 1800 суден минулого року. Це майже 15% світового флоту нафтових танкерів. Роль нафтового сектора в бюджеті Росії у 2023 році – 26% (1/4 бюджету). При цьому на фінансування війни росія витрачає 1/3 свого бюджету. 
 
"Кожен нафтовий долар бюджету росії – це, по суті, долар спрямований на вбивство українців", - зауважив він. 

 

війна в Українінафта рфросія окупанти

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