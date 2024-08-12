Джулія Девіс проаналізувала перші програми пропагандонів на російському телебаченні і стверджує, що їм важко було стримувати власну тривогу з приводу українського вторгнення в росію. Вони звісно почали вигадувати, що війна України ведеться, щоб не дати Трампу перемогти та що вся операція була спланована та профінансована американцями.

Навіть російські державні телевізійні пропагандони не можуть приховати своєї тривоги з приводу значного транскордонного вторгнення з України.

Зухвале вторгнення України до Курська застало росію зненацька, і пропагандисти, які відкорковували шампанське, святкуючи вторгнення своєї країни проти сусідів у 2022 році, далеко не в захваті від зустрічі з бумерангом війни.

Ведучий Сергій Мардан описав перші реакції російських блогерів і коментаторів як "панічні" і "апокаліптичні", обережно згадуючи незвично напружений вираз обличчя путіна як "багатозначний". Він поскаржився на відсутність офіційної інформації і порадив знервованим глядачам просто вимкнути телевізори і видалити додатки соціальних мереж зі своїх телефонів – принаймні, поки цей тривожний епізод не закінчиться.

Виступаючи в четвер на однойменній програмі на каналі "Мардан", досвідчений військовий експерт Михайло Ходарьонок дивувався здатності України тримати в таємниці наступ, що наближається, і гнівно запитував: "Як це могло статися? Як?" Він попередив, що пересічні громадяни почнуть ставити питання про те, як розгалужений розвідувальний апарат росії міг пропустити підказки про підготовку вторгнення у відповідь в їхню країну.

Наразі авторитарний уряд путіна не розголошує подробиць, але військові кореспонденти в регіоні попереджають, що вирішення ще не видно, а запеклі бої на російській території зараз у самому розпалі.

У четвер в ефірі державної телепрограми "60 хвилин" депутат Костянтин Затулін застеріг пересічних громадян утримуватися від надмірних запитань. Він зазначив: "Звичайно, це робиться для того, щоб справити на нас враження: викликати розбрат, суперечки і питання про те, хто винен, що робити і так далі. Було б дуже нерозумно починати замислюватися над цими питаннями і обговорювати ці проблеми прямо зараз".

Затулін стверджує, що краще не задаватися питанням, чи можна було запобігти цьому успішному проникненню, заявивши просто: "Війна є війна". Він закликав усіх росіян залишити висновки і рішення повністю за військовим керівництвом Москви.

Передбачувано член Державної Думи змалював військові дії України як спробу заплямувати улюбленого кандидата Москви Дональда Трампа. Затулін сказав: "Звісно, ця атака мала на меті вплинути на думку вразливих людей на Заході... Головна мета війни в Україні – не дати Дональду Трампу перемогти".

Колишній політик Спиридон Кілінкаров пішов ще далі, назвавши наступ України "спецоперацією" і безпідставно стверджуючи, що вона була таємно спланована і повністю профінансована американцями, щоб підірвати республіканців і допомогти демократам.

Навпаки, цей сміливий крок країни, яка перебуває в облозі, має всі ознаки персонального послання путіну. Вибір українським керівництвом Курська як місця призначення був особливо значущим у багатьох відношеннях. Назва міста нагадує про загибель атомного підводного човна "Курськ" у серпні 2000 року, коли він вийшов з порту за Полярним колом росії для участі у військово-морських навчаннях у Баренцевому морі.

путін, який перебував на посаді лише кілька місяців свого першого кремлівського терміну, повністю проігнорував катастрофу, що призвело до жахливої загибелі вцілілих членів екіпажу на борту підводного човна, які чекали на допомогу, що так і не прийшла. Тим часом, путін продовжував відпочивати на Чорному морі, а після свого запізнілого повернення до Москви образив скорботних матерів загиблих на борту "Курська".

Назва міста також є синонімом Курської битви – найбільшої танкової битви в історії, яка відбулася влітку 1943 року і змінила хід Другої світової війни, фактично ліквідувавши значну частину німецького наступального потенціалу на Східному фронті.

Тепер Курськ увійде в історію як місто, яке зіткнулося з несподіваним вторгненням у відповідь з боку сусіда, який відмовився підкоритися російській агресії і завдав удару у відповідь під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі – крок, який також сповнений символізму, оскільки Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну під час зимової Олімпіади в Пекіні.

Джерело: The Daily Beast