Трамп звинувачує Байдена і Гарріс у підбурюванні до замаху на його життя

Трамп заявив, що нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї".

Кандидат в президенти США Дональд Трамп стверджує, що замах на його життя скоїли через риторику президента Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс.

Про це повідомляє CNN.

Трамп заявив, що нападник "повірив у риторику Байдена та Гарріс і діяв відповідно до неї".

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я - той, хто збирається врятувати країну, а вони - ті, хто руйнує країну - як зсередини, так і ззовні", - наголосив він.

Трамп вказав на коментарі Байдена та Харріса про те, що він є загрозою для демократії, і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".

Він також заявив, що Байден і Харріс "є справжньою загрозою".

"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", - додав Трамп.

Нагадаємо, вчора, 15 вересня, агенти Секретної служби відкрили вогонь по озброєному чоловіку біля гольф-клубу у якому перебував кандидат у президенти США Дональд Трамп. Після затримання з'ясувалося, що це громадянин США Раян Веслі Рут.

Підозрюваний у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, американець Раян Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти росії у складі "Іноземного легіону".