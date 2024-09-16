Підозрюваний у замаху на Трампа їздив в Україну, щоб потрапити на війну – FT

Раян Рут нібито розвішував листівки по столиці, пропонуючи іноземцям $1,200, якщо ті ввійдуть до складу "Іноземного легіону".

Підозрюваний у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, американець Раян Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти росії у складі "Іноземного легіону".

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, тоді Рут прибув на кордон Польщі з Україною, прийшов до офісу міжнародного легіону, але його не прийняли через вік – йому було 56 років.

"Вони сказали: "Тобі 56 років, ти старий і в тебе немає досвіду. То чому б тобі не зайнятися набором і координацією?", – розповів Рут в інтерв'ю.