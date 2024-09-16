Підозрюваний у замаху на Трампа їздив в Україну, щоб потрапити на війну – FT
16 вересня 2024, 14:33
фото з відкритих джерел
Раян Рут нібито розвішував листівки по столиці, пропонуючи іноземцям $1,200, якщо ті ввійдуть до складу "Іноземного легіону".
Підозрюваний у замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, американець Раян Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти росії у складі "Іноземного легіону".
Про це повідомляє Financial Times.
За даними видання, тоді Рут прибув на кордон Польщі з Україною, прийшов до офісу міжнародного легіону, але його не прийняли через вік – йому було 56 років.
"Вони сказали: "Тобі 56 років, ти старий і в тебе немає досвіду. То чому б тобі не зайнятися набором і координацією?", – розповів Рут в інтерв'ю.
Після цього чоловік вирушив до Києва, розбив намет на Майдані Незалежності та почав "координувати" волонтерів, пише видання.
"Моя початкова мета була в тому, щоб підтримати іноземних бійців і тих, хто жертвує своїм часом, енергією і життями заради підтримки України", – пояснив Рут.
Також зазначається, що американець розвішував листівки по столиці, пропонуючи іноземцям $1,200, якщо ті ввійдуть до складу "Іноземного легіону" і воюватимуть проти окупантів. Контактну інформацію він вказував свою власну і не мав офіційного відношення до цього збройного формування.
Крім того, за інформацією медіа, Рут отримав відмову і від підрозділу міжнародного легіону, пов'язаного з Головним управлінням розвідки. Там його назвали "надто дивним" і згадали про неадекватну поведінку чоловіка.
Рут розповідав виданню, що хотів залучити тисячі афганських військовослужбовців, які втекли з країни після приходу Талібану.
"У нас є 20,000 афганських солдатів, які сидять без діла", – казав чоловік.
Нагадаємо, учора стало відомо, що поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.