Міжнародний кінофестиваль відновив показ фільму про росіян на війні, попри обурення української спільноти

Режисерка Анастасія Трофімова, яка працювала на Russia Today, на думку глядачів та експертів, відбілює у фільмі злочини російських окупантів.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF), попри заяву про зупинення показів пропагандистського документального фільму "Росіяни на війні"(Russians at War), таки включив його у розклад.

Про це йдеться у розкладі показів на сайті фестивалю.

Згідно з розкладом два покази відбудуться 17 вересня ввечері. Покази відбудуться після формального закриття фестивалю 15 вересня.

Знятий від першої особи фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової, яка раніше працювала на Russia Today, викликав протест українських дипломатів і громадськості через те, що він є пропагандою. Прем'єра стрічки у Північній Америці мала відбутися в Scotiabank Theatre о 14:30 у п'ятницю.

Нагадаємо, кілька днів тому кінофестиваль оголосив про зупинення всіх майбутніх показів пропагандистського фільму. Причиною скасування показів організатори назвали “серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки”.

Минулого понеділка у листі до генерального директора TIFF Камерона Бейлі генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко назвав рішення TIFFвключити фільм до показу "безвідповідальним".

У своєму дописі в соціальних мережах у четвер він назвав рішення TIFF припинити показ фільму єдиним правильним рішенням.