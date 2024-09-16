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ПОЛІТИКА

Міжнародний кінофестиваль відновив показ фільму про росіян на війні, попри обурення української спільноти

16 вересня 2024, 19:14
Міжнародний кінофестиваль відновив показ фільму про росіян на війні, попри обурення української спільноти
джерело facebook.com/imi.org.ua
Режисерка Анастасія Трофімова, яка працювала на Russia Today, на думку глядачів та експертів, відбілює у фільмі злочини російських окупантів.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF), попри заяву про зупинення показів пропагандистського документального фільму "Росіяни на війні"(Russians at War), таки включив його у розклад.

Про це йдеться у розкладі показів на сайті фестивалю. 

Згідно з розкладом два покази відбудуться 17 вересня ввечері. Покази відбудуться після формального закриття фестивалю 15 вересня.

Знятий від першої особи фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової, яка раніше працювала на Russia Today, викликав протест українських дипломатів і громадськості через те, що він є пропагандою. Прем'єра стрічки у Північній Америці мала відбутися в Scotiabank Theatre о 14:30 у п'ятницю.

Нагадаємо, кілька днів тому кінофестиваль оголосив про зупинення всіх майбутніх показів пропагандистського фільму. Причиною скасування показів організатори назвали “серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки”.

Минулого понеділка у листі до генерального директора TIFF Камерона Бейлі генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко назвав рішення TIFFвключити фільм до показу "безвідповідальним".

У своєму дописі в соціальних мережах у четвер він назвав рішення TIFF припинити показ фільму єдиним правильним рішенням.

кінофестивальросія окупантиTIFF

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