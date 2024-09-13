Міжнародний кінофестиваль призупиняє показ фільму про російських солдатів після погроз

Організатори посилаються на безпекову загрозу.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто оголосив про призупинення всіх майбутніх показів пропагандистського фільму "Росіяни на війні".

Про це повідомляє CBC.

Знятий від першої особи фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової, яка раніше працювала на Russia Today, викликав протест українських дипломатів і громадськості через те, що він є пропагандою. Прем'єра стрічки у Північній Америці мала відбутися в Scotiabank Theatre о 14:30 у п'ятницю. Призупинено також додаткові покази, заплановані на суботу та неділю.

Причиною скасування показів організатори назвали "серйозні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки".

"Це безпрецедентний крок для TIFF. Це було неймовірно складне рішення. Коли ми обираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями та нашими принципами програмування. Ми віримо, що цей фільм заслужив місце в лінійці нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його коли це безпечно зробити", — йдеться в заяві організаторів фестивалю.

У коментарі для CBC поліцейська служба Торонто заявила, що рішення призупинити покази було прийнято організаторами заходу самостійно, а не на основі будь-яких рекомендацій поліції Торонто.

У фільмі "Росіяни на війні" Трофімова розповідає про солдатів і медиків на передовій російського вторгнення в Україну.

Фільм викликав обурення тих, хто каже, що співчутливий погляд на солдатів, що борються, відбілює військові злочини російських військових в Україні. Трофімова захистила свою роботу, назвавши фільм «антивоєнним».

10 вересня під час показу картини для журналістів під театром Scotiabank в Торонто відбулися масові протести. Зокрема, українці вийшли на вулицю з плакатами, в яких закликали припинити підтримку росіян. На банерах було написано, що "росіяни - вбивці", та що "Росіяни на війні" – це пропаганда". На протестах були присутні офіційні особи, включаючи Генерального консула України Олега Ніколенка.

Надзвичайний і повноважний Посол України в Канаді Юлія Ковалів привітала рішення, однак висловила жаль з приводу того, що у своїй аргументації організаторам фестивалю "не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку".