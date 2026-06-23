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росія погодилася на діалог з Євросоюзом

23 червня 2026, 12:54
росія погодилася на діалог з Євросоюзом
Фото: Reuters
Заява кремля пролунала після повідомлень про відкриття ЄС технічного каналу зв'язку з москвою.

росія заявила про готовність до діалогу з Європейським Союзом. Відповідну позицію озвучив помічник президента рф Юрій Ушаков.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час спілкування з журналістами Ушакова запитали, чи готова москва до діалогу з Євросоюзом.
 
"Готові", – відповів представник кремля.
 
Окрім цього, Ушаков прокоментував результати саміту G7, який відбувся в канадському Евіані. За його словами, західні держави нібито зробили все можливе, щоб війна в Україні тривала й надалі. Також представник кремля заявив про продовження глобального протистояння між прихильниками багатополярного світу та країнами, які підтримують так званий "порядок, заснований на правилах".
 
Окремо Ушаков торкнувся ситуації на Близькому Сході. Він заявив, що росія позитивно оцінює досягнення перемир'я між США та Іраном і розраховує на подальше просування переговорного процесу. Крім того, за його словами, російські пропозиції щодо врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми залишаються чинними.
 
Заява кремля пролунала на тлі повідомлень про намір Європейського Союзу підтримувати технічний дипломатичний канал зв'язку з москвою.

 

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