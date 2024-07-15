Джулія Девіс проаналізувала оперативно російську пропаганду щодо "замаху" на Трампа. Пропагандони Кремля хвалилися, що вони "передбачали" такий розвиток подій, що Трампа спробують вбити. Звісно, їхні мрії про громадянську війну і "кінець" Україні стояли на першому місці. І допомагав їм в цьому колишній журналіст New York Times Джон Варолі. Скільки покидьків приваблює це видання?

У неділю кремлівські ЗМІ паморочилися від захвату, заявляючи, що вони передбачили, що Байден спробує вбити Трампа, і стверджуючи, що їхній герой MAGA тепер напевно переможе.

Протягом багатьох років експерти російських державних ЗМІ стверджували, що демократи вб'ють Дональда Трампа, і навіть раніше пропонували, щоб Федеральна служба безпеки росії "почала захищати нашого Дональда".

Не обмежені фактами чи журналістськими стандартами ­– прагнучи вбити двох зайців одним пострілом ­– російські пропагандисти тепер звинувачують і демократів, і українців у замаху на життя Трампа. Під час недільного ефіру програми "На світанку" на телеканалі "Соловйов Live" колишній кореспондент New York Times Джон Варолі безпідставно заявив: "Демократична партія стоїть за цим замахом на вбивство! Демократична партія робить все, щоб знищити Дональда Трампа!"

Він додав: "Якщо серйозно, я вважаю, що за цим можуть стояти українські спецслужби – за наказом з Білого дому". Ведучий Андрій Пономарь додав, що оскільки українці нібито змогли підірвати газопровід "Північний потік", то голова української військової розвідки Кирило Буданов також може бути пов'язаний із замахом на життя Трампа.

Ведучий показав старий кліп з "Суботнього вечора в прямому ефірі", де Джим Керрі жартома зображує президента Джо Байдена, який стріляє з пістолета, в той час як Пономарь припускає, що президент вдався б до "розстрілу своїх опонентів". Пономарь стверджує, що Байден і "глибинна держава" готові втопити Америку і решту світу в крові. Варолі погодився з ним і сказав: "Джо Байден – терорист. Він замовляє багато терористичних актів проти вашої країни (росії). При Джо Байдені Сполучені Штати стали найбільшим спонсором тероризму в світі".

Варолі додав, що Секретна служба та інші спецслужби США контролюються урядом, безглуздо припустивши, що в них "повно лібералів" і що вони могли брати участь в атаці на Трампа.

В іншій програмі того ж ранку ведучий Іван Каменєв запропонував Трампу рецепт розпалювання громадянської війни в США – результат, якого дуже бажає Москва. Каменєв сказав: "У мене є внутрішнє відчуття, що все, що зараз відбувається, залежить від Трампа. Я скажу те, що не є політкоректним. Трамп тримає в руках яйця Байдена, тому що всі зараз чекають його заяви... Не виключено, що він збере факти, вийде і скаже: "Цей замах був спланований демократами, у мене є перевірена інформація про це. Я вважаю, що за цим стоїть нинішній президент і його команда...". І тоді буде громадянська війна!".

Каменєв припустив: "Те, що сталося, перегорнуло сторінку нової американської реальності".

В ефірі державної телепрограми "Москва. Кремль. путін" ведучий Володимир Соловйов поскаржився на нестабільний стан справ у Сполучених Штатах і сказав: "Ми повинні бути серйозно стурбовані життям Дональда Трампа". Пізніше, у власному однойменному шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", він з гордістю нагадав усім, що він сам і багато його гостей раніше передбачали, що Трамп буде вбитий. Соловйов звинуватив Секретну службу в тому, що вона або "непрофесійна і дурна", або була причетна до цього і навмисно дозволила нападнику зробити постріл.

Телеведучий передбачив неминучу перемогу Трампа на майбутніх президентських виборах, заявивши, що тепер його не зупинити, якщо тільки не знайдеться більш ефективний вбивця.

Демонструючи фотографію закривавленого колишнього президента, який розмахує кулаком, Соловйов похвалив його, описавши його реакцію як реакцію досвідченого "політичного звіра". Ведучий державного телебачення порівняв цю подію зі спробою вбивства Рональда Рейгана в 1981 році, яка призвела до його переконливої перемоги на президентських виборах. Соловйов додав: "Це момент, після якого Трамп, очевидно, стане президентом. Ось він! Це трагедія для Зеленського".

Речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова у своєму незграбному дописі в Telegram зробила незграбну спробу пов'язати фінансування захисту України від російського вторгнення зі спробою вбивства колишнього президента. Вона припустила, що гроші, які США витрачають на Україну, краще було б витратити на різні галузі американських правоохоронних органів. Захарова пов'язала напад на Трампа з передбачуваною змовою України з метою усунення путіна, заявивши, що "обидва ці плани були підготовлені на американські гроші". Вона закінчила свій пост, проголосивши: "Дзвони вже б’ють за Вашигнтоном!"

Джерело: The Daily Beast