США наклали санкції на грузинських чиновників і проросійську організацію

США ввело санкції проти представників Міністерства внутрішніх справ Грузії та проросійської групи "Альт-Інфо".

Міністерство фінансів США ввело санкції проти представників Міністерства внутрішніх справ Грузії та проросійської групи "Альт-Інфо". Їх звинувачують у підриві демократії в Грузії та прав людини.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, санкції запровадили проти директора Департаменту з особливих доручень МВС Грузії Звіада Харазішвілі ("Хареба") та його заступника Мілері Лагазаурі, лідерів "Альт-Інфо" Зураба Махарадзе і Костянтина Моргошії.

Санкції проти Харазішвілі і Лагазаурі ввели через "жорстокі репресії проти мирних протестувальників, активістів, журналістів і політичних опонентів". Мінфін США стверджує, що саме вони контролювали напади на мітингарів під час протестів проти суперечливого закону про "іноагентів". Сам Харазішвілі заявляв, що "він не бʼє людей, а бʼє недочоловіків" — і погрожував насильством щодо грузинських опозиціонерів.

Представники "Альт-Інфо" брали участь у гомофобних погромах і нападах на журналістів у 2021-му і в 2023 роках. Зокрема, у липні 2023-го представники групи прайд-фестиваль у Тбілісі.

У травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести із сутичками в столиці. Тоді США і Євросоюз засудили рішення парламенту.

Понад 30 депутатів Європарламенту підписали лист до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля із закликом призупинити статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС.