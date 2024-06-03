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ПОЛІТИКА

Спікер парламенту Грузії підписав закон про "іноагентів"

03 червня 2024, 12:23
Спікер парламенту Грузії підписав закон про
Фото: з вільних джерел
Конституція Грузії передбачає, що якщо президент після подолання вето парламентом відмовляється підписати закон, його протягом п'яти днів підписує й публікує спікер парламенту.

У Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон" – документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє SOVA.

Конституція Грузії передбачає, що якщо президент після подолання вето парламентом відмовляється підписати закон, його протягом п'яти днів підписує й публікує спікер парламенту.

"Сьогодні я підписав закон "Про прозорість іноземного впливу". Основна мета цього закону – посилити стійкість політичної, економічної та соціальної систем Грузії до зовнішнього втручання", – заявив Папуашвілі.

За його словами, за 60 днів усі організації, які "мають значне іноземне фінансування", повинні будуть зареєструватися на спеціальному порталі, який ще належить створити.

Президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон, але у парламентської більшості вистачило голосів, щоб подолати його. Захід наполегливо закликав Тбілісі не ухвалювати закон у його нинішньому вигляді, на вулицях міст Грузії проходили масові протести.

Понад 30 депутатів Європарламенту підписали лист до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля із закликом призупинити статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС.

Грузіяіноагенти

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