ПОЛІТИКА

Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку українських полонених

13 листопада 2025, 18:16
Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку українських полонених
Фото: ria.ru
Напередодні Саакашвілі повернули з тюремної лікарні до в’язниці.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених війни.

Звернення політика опубліковано на його сторінці у Facebook.

Напередодні Саакашвілі повернули з тюремної лікарні до в’язниці. Він стверджує, що переслідування проти нього пов’язані з агресією росії проти України та звинуваченнями у саботажі на користь іноземної держави. Цього місяця у Грузії проти експрезидента порушили нову кримінальну справу за заклики до повалення влади, а серед інкримінованих злочинів — сприяння іноземній державі у ворожій діяльності та саботаж.

Саакашвілі просить внести його до списку полонених як колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації та голову Виконавчого комітету Національної ради реформ, якого, на його переконання, «незаконно утримує проросійський режим Грузії».

Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року. Після відмови від грузинського громадянства у 2013 році він став громадянином України. У 2021 році Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештували, бо заочно його вже засудили. У липні 2023 року Верховна Рада України зверталася до президента Грузії Саломе Зурабішвілі з проханням помилувати Саакашвілі.

У березні 2025 року експрезидента Грузії засудили до 4 років і 6 місяців ув’язнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року. Загалом термін покарання Саакашвілі становить 12 років і 6 місяців ув’язнення.

