Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Грузії наклала вето на закон про іноагентів

18 травня 2024, 19:13
Президент Грузії наклала вето на закон про іноагентів
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
За її словами, документ з президентським вето повернуть грузинському парламенту сьогодні.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон про іноагентів. Але грузинський парламент може подолати вето президента та остаточно схвалити документ.

Про це повідомляє агентство SOVA.

"Сьогодні я наклала вето на "російський" закон. Цей закон по своїй суті і по своєму духу - російський закон, який суперечить нашій конституції і суперечить всім європейським нормам, настільки, що є перешкодою нашому європейському шляху", - заявила Зурабішвілі у зверненні до грузинського народу.

За її словами, документ з президентським вето повернуть грузинському парламенту сьогодні.

"Цей закон не підлягає ні змінам, ні вдосконаленню, і тому, дуже просте вето - цей закон має бути скасований", - наголосила президент Грузії.

Грузинська конституція передбачає право парламенту обійти вето президента. І для цього в керівної партії "Грузинська мрія" є достатня кількість голосів, зазначає агентство SOVA.

Очікується, що грузинський парламент остаточно схвалить скандальний закон в середині червня. Але грузинська конституція не визначає терміни для подолання вето президента.

В середині травня грузинський парламент, більшість в якому займає партія "Грузинська мрія", заснована проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, ухвалив у третьому читанні закон про іноагентів.

Закон вимагає від ЗМІ та неурядових організацій, які понад 20% річного доходу отримують з-за кордону, зареєструватися в Мін'юсті та отримати статус іноземного агента. В опозиції занепокоєні, що цей механізм дозволить владі тиснути на інакодумців, зокрема перед парламентськими виборами в країні.

Водночас закон розкритикували на Заході, а також пригрозили, що його схвалення може призвести до зупинки інтеграції Грузії в ЄС та НАТО.

Грузіязаконіноагенти

Останні матеріали

Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється