Грузинський парламент подолав вето президентки на закон про "іноагентів"

Сьогодні парламент Грузії подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який критики охрестили законом про "іноагентів".

Про це повідомляє грузинське ЗМІ Эхо Кавказа.

За рішення накласни вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, проти – чотири.

Згідно з Конституцією Грузії, закон протягом трьох днів передається президенту Грузії.

Зурабішвілі має протягом п'яти днів підписати і опублікувати його.

В разі відмови президентки - закон в п'ятиденний термін підпише та опублікує голова парламенту – Шалва Папуашвілі.

Тобто закон про "іноагентів" у Грузії набуде чинності на початку червня.

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня. Але президентка наклала на нього вето.

Через закон про іноагентів більш як півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту і західні держави закликали Тбілісі відкласти його.

Також в Європарламенті закликали забрати у Грузії статус кандидата на членство в ЄС.