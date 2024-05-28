Грузинський парламент подолав вето президентки на закон про "іноагентів"
Про це повідомляє грузинське ЗМІ Эхо Кавказа.
За рішення накласни вето президентки Грузії проголосували 84 депутати, проти – чотири.
Згідно з Конституцією Грузії, закон протягом трьох днів передається президенту Грузії.
Зурабішвілі має протягом п'яти днів підписати і опублікувати його.
В разі відмови президентки - закон в п'ятиденний термін підпише та опублікує голова парламенту – Шалва Папуашвілі.
Тобто закон про "іноагентів" у Грузії набуде чинності на початку червня.
Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня. Але президентка наклала на нього вето.
Через закон про іноагентів більш як півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту і західні держави закликали Тбілісі відкласти його.
Також в Європарламенті закликали забрати у Грузії статус кандидата на членство в ЄС.