В Україні підтвердили загибель двох грузинських добровольців
У боях проти російських військ в Україні загинули ще двоє добровольців із Грузії. Йдеться про Ігоря Бекурашвілі та 30-річного Георгія Даменія, який останні роки проживав в Україні. Інформацію про їхню загибель поширили грузинські медіа.
На війні в Україні загинули двоє грузинських добровольців
Ще двоє громадян Грузії загинули під час бойових дій у війні росії проти України.
Про це повідомляє видання Sova.
Зокрема, йдеться про загибель Ігоря Бекурашвілі. Також з’явилася інформація про смерть ще одного грузинського бійця – 30-річного Георгія Даменія, уродженця міста Сенакі, який останні роки проживав в Україні.
Найближчими днями на їхню честь відбудуться траурні панахиди.