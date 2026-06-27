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В Україні підтвердили загибель двох грузинських добровольців

27 червня 2026, 19:59
В Україні підтвердили загибель двох грузинських добровольців
Фото: з вільних джерел
Йдеться про Ігоря Бекурашвілі та 30-річного Георгія Даменія.

У боях проти російських військ в Україні загинули ще двоє добровольців із Грузії. Йдеться про Ігоря Бекурашвілі та 30-річного Георгія Даменія, який останні роки проживав в Україні. Інформацію про їхню загибель поширили грузинські медіа.

На війні в Україні загинули двоє грузинських добровольців

Ще двоє громадян Грузії загинули під час бойових дій у війні росії проти України.

Про це повідомляє видання Sova.

Зокрема, йдеться про загибель Ігоря Бекурашвілі. Також з’явилася інформація про смерть ще одного грузинського бійця – 30-річного Георгія Даменія, уродженця міста Сенакі, який останні роки проживав в Україні.

Найближчими днями на їхню честь відбудуться траурні панахиди.

 
війнаГрузія

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