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В Європарламенті закликали забрати у Грузії статус кандидата на членство в ЄС

01 травня 2024, 16:11
В Європарламенті закликали забрати у Грузії статус кандидата на членство в ЄС
Фото: reuters.com
Все через розгін силовиками мітингу проти закону про іноагентів.

Після розгону силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про іноагентів у Європарламенті закликали ЄС позбавити Грузію статусу кандидата на вступ.

Про це закликала у своєму Х (Twitter) євродепутатка Віола фон Крамон.

Членкиня Європарламенту заявила, що насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно демонстрували проти закону про "іноагентів", повинне зіткнутися з конкретними наслідками.

Вона пропонує відкликати у Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, який країна отримала в грудні минулого року. Багато хто вважає, що Грузія отримала статус авансом, оскільки ЄС пішов на цей крок, аби не допустити розвороту Тбілісі у бік росії.

Нагадаємо, що у ніч на середу грузинські спецпризначенці намагалися жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі. Біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.

Грузіявійна в Україніросія окупантивступ в ЄС

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