В Європарламенті закликали забрати у Грузії статус кандидата на членство в ЄС

Все через розгін силовиками мітингу проти закону про іноагентів.

Після розгону силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про іноагентів у Європарламенті закликали ЄС позбавити Грузію статусу кандидата на вступ.



Про це закликала у своєму Х (Twitter) євродепутатка Віола фон Крамон.

Членкиня Європарламенту заявила, що насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно демонстрували проти закону про "іноагентів", повинне зіткнутися з конкретними наслідками.



Вона пропонує відкликати у Грузії статус кандидата на вступ до ЄС, який країна отримала в грудні минулого року. Багато хто вважає, що Грузія отримала статус авансом, оскільки ЄС пішов на цей крок, аби не допустити розвороту Тбілісі у бік росії.

Нагадаємо, що у ніч на середу грузинські спецпризначенці намагалися жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі. Біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.