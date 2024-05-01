Сьогодні вночі під час масових протестів проти закону про "іноагентів" у Тбілісі відбулись сутички, але спецназ відступив від демонстрантів.

Про це пише грузинське Ехо Кавказа.

Протестувальники повернулись до будівлі парламенту.

Обговорення законопроєкту про "іноагентів" продовжиться сьогодні в законодавчому органі о 12:00 за тбіліським часом.

Вночі в столиці Грузії поліція застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі проти людей, які мітирнгують проти законопроєкту про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Акція проти другої спроби уряду ухвалити законопроєкт про "іноагентів" відбувається в Тбілісі 16-й день.

У мітингуючих прапори Грузії та Євросоюзу, а також плакати з гаслами, що критикують владу й натякають на її зв'язки з росією.

Раніше ми вже писали про спірний закон про іноагентів: перешкода на шляху Грузії до Євросоюзу.