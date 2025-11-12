Опозиційний політик Георгій Гахарія став фігурантом кримінального розслідування, що стосується подій 2019 року та дій поблизу лінії окупації в Чорчані.

Колишній прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, нині опозиційний політик, став фігурантом кримінального розслідування прокуратури країни. Справу порушено у зв’язку з подіями 2019 року, зокрема так званою "ніччю Гаврилова" та інцидентами в Чорчані.

Генпрокурор Грузії Георгій Гваракідзе повідомив, що прокуратура розпочала кримінальне переслідування стосовно Гахарії, пише портал Sova.

"Справа стосується відомих епізодів подій 20–21 червня 2019 року (т. зв. 'ніч Гаврилова') і подій у Чорчані", – сказав він.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року партія "Гахарія за Грузію" після року політичного бойкоту ухвалила рішення зайняти депутатські місця в парламенті. На початку вересня комітет із процедурних питань парламенту затвердив заміну колишніх депутатів партії на нових кандидатів. Попри це, Гахарія заявив, що не планує повертатися до Грузії найближчим часом.

Його від’їзд пов’язують із розслідуванням прокуратури, яке стосується, зокрема, фактів саботажу, сприяння іноземним організаціям у діяльності проти національної безпеки Грузії, а також мобілізації коштів для підривної діяльності проти конституційного ладу країни.

Серед предметів розслідування – дії Гахарії, коли він, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ, встановив блокпост біля лінії окупації в районі села Чорчана 24 серпня 2019 року.

