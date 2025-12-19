ЄС може обмежити безвіз для Грузії через порушення зобов’язань

Йдеться про невиконання Тбілісі рекомендацій щодо прав людини та прозорості законодавства. Обмеження може поширитися на всіх громадян.

У п’ятницю, 19 грудня, Європейська комісія заявила про намір призупинити лібералізацію візового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії після набуття чинності нових правил ЄС.

Про це інформує Radio Free Europe.

19 грудня Єврокомісія представила щорічний звіт про країни, громадяни яких мають право на безвізовий в’їзд до ЄС на строк до 90 днів протягом 180 днів. У ньому Брюссель зазначив, що Тбілісі порушив численні зобов’язання, взяті під час діалогу про лібералізацію візового режиму, і не виконав рекомендації минулорічного звіту. Серед ключових проблем — порушення прав людини, включаючи свободу об’єднань, мирних зібрань та висловлення поглядів.

Окремо у звіті критикують суперечливе законодавство грузинського уряду щодо «прозорості іноземного впливу», а також положення про «сімейні цінності та захист неповнолітніх».

Єврокомісія зазначила, що через системний та навмисний характер цих порушень будуть розглянуті відповідні заходи в межах нового механізму призупинення віз, який набуде чинності 30 грудня 2025 року.

Дипломатичні джерела «Радіо Свобода» повідомили, що більшість держав-членів ЄС підтримують тимчасове призупинення безвізу для грузинських політиків, не зачіпаючи звичайних громадян. Водночас Єврокомісія допускає, що у разі невирішення проблем, вказаних у звіті, обмеження можуть поширитися на все населення.

На останньому етапі Грузія може повністю втратити безвізовий статус та потрапити до списку третіх країн, для громадян яких потрібна віза для в’їзду в ЄС.