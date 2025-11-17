Влада Грузії прагне заборонити голосування виборців за межами країни

Голосування на території Грузії нібито "зменшить ризики зовнішнього впливу".

Парламент Грузії змінює правила голосування для громадян за кордоном таким чином, що участь у голосуванні на парламентських виборах відбуватиметься лише на території Грузії.

Про це заявив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє TV1.

За його словами, голосування на території Грузії нібито "зменшить ризики зовнішнього впливу" та "дозволить громадянам робити більш обґрунтований вибір".

"У цьому випадку ризики особливо великі для нерезидентів — громадян Грузії, які перебувають в іншій країні, під впливом іноземної юрисдикції і політичного середовища, де держава не може запобігти втручанню", — заявив він.

Нагадаємо, Грузія фактично звинуватила Україну у спробах перешкодити її просуванню на шляху до членства в Європейському Союзі. Таку заяву зробила міністр закордонних справ Мака Бочорішвілі, коментуючи останній звіт Єврокомісії щодо стану реформ і демократичного розвитку в країні.

Паралельно грузинська влада піддала критиці оцінку Єврокомісії, яка вказала на серйозні проблеми з демократією, свободою ЗМІ та незалежністю судів у країні.