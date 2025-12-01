Провладна партія Грузії подає міжнародний позов проти BBC

Телеканал повідомив про нібито використання грузинськими силовиками хімічної речовини для придушення протестів минулого року.

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що ініціює юридичний процес проти ВВС після оприлюднення розслідування, у якому британська суспільна телерадіомовна компанія припустила: грузинська влада могла застосувати хімічну зброю часів Першої світової війни для придушення антиурядових протестів минулого року.

Про це йдеться в заяві партії, яку цитує грузинський телеканал T1.

У "Грузинській мрії" різко розкритикували матеріал BBC, де стверджується, що силовики могли використовувати речовину, відому під назвою «каміт», яку Франція застосовувала проти Німеччини під час Першої світової війни.

"Ми ухвалили рішення розпочати правовий спір проти BBC та інших брехливих ЗМІ в міжнародних судах", - йдеться в заяві.

Партія також заявила, що використає "усі можливі юридичні інструменти, щоб так звані ЗМІ, які поширюють брехню, понесли відповідальність за брудні, неправдиві звинувачення".

Наприкінці листопада у Тбілісі пройшла масштабна демонстрація, приурочена до річниці антизахідного розвороту влади та початку торішніх масових протестів.

