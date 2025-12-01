Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Провладна партія Грузії подає міжнародний позов проти BBC

01 грудня 2025, 15:49
Провладна партія Грузії подає міжнародний позов проти BBC
Фото: з вільних джерел
Телеканал повідомив про нібито використання грузинськими силовиками хімічної речовини для придушення протестів минулого року.

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що ініціює юридичний процес проти ВВС після оприлюднення розслідування, у якому британська суспільна телерадіомовна компанія припустила: грузинська влада могла застосувати хімічну зброю часів Першої світової війни для придушення антиурядових протестів минулого року.

Про це йдеться в заяві партії, яку цитує грузинський телеканал T1

У "Грузинській мрії" різко розкритикували матеріал BBC, де стверджується, що силовики могли використовувати речовину, відому під назвою «каміт», яку Франція застосовувала проти Німеччини під час Першої світової війни.

"Ми ухвалили рішення розпочати правовий спір проти BBC та інших брехливих ЗМІ в міжнародних судах", - йдеться в заяві. 

Партія також заявила, що використає "усі можливі юридичні інструменти, щоб так звані ЗМІ, які поширюють брехню, понесли відповідальність за брудні, неправдиві звинувачення".

Наприкінці листопада у Тбілісі пройшла масштабна демонстрація, приурочена до річниці антизахідного розвороту влади та початку торішніх масових протестів.

Раніше ми повідомляли, що Трамп звинуватив NYT у брехні через матеріал про його старіння.

 

ГрузіясудBBC

Останні матеріали

Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Політика
Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 07:20
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється