ПОЛІТИКА

У США стартував судовий процес проти Ніколаса Мадуро

05 січня 2026, 20:44
Ніколас Мадуро. Фото: lumsanews.it
Прокуратура стверджує, що Мадуро був причетний до міжнародного наркоторгівельного угруповання ще з початку 2000-х років.

У Нью-Йорку відбулося перше судове засідання у справі президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес, яких обвинувачують у наркотероризмі та змові проти США.

Як повідомляє Reuters із зали суду, подружжя не визнало себе винним за всіма чотирма пунктами обвинувачення, серед яких — змова з метою імпорту кокаїну до США, участь у наркотероризмі, а також незаконне зберігання кулеметів та іншої зброї.

Прокуратура стверджує, що Мадуро був причетний до міжнародного наркоторгівельного угруповання ще з початку 2000-х років, коли працював у Національних зборах Венесуели. Перші офіційні звинувачення проти нього у США були висунуті у 2020 році.

Адвокат Мадуро назвав його затримання "викраденням військовими" та заявив, що наразі його клієнт не клопотатиме про звільнення під заставу. Захисник Силії Флорес повідомив, що вона зазнала тілесних ушкоджень під час затримання, зокрема має сильні синці на ребрах, і попросив суд дозволити проведення медичного обстеження.

Наступне судове засідання призначене на 17 березня.

Арешт Мадуро стався на тлі масштабної військової операції США проти Венесуели. У ніч на 3 січня американські сили завдали ударів по низці військових і стратегічних об’єктів у Каракасі та інших регіонах країни. За даними The New York Times, внаслідок атак загинули щонайменше 40 людей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Мадуро та його дружину було затримано та доправлено до США, а Вашингтон готовий тимчасово керувати Венесуелою для забезпечення «безпечного переходу влади». У Венесуелі після цього запровадили надзвичайний стан, а Верховний суд країни призначив віцепрезидентку Делсі Родрігес тимчасовою очільницею держави.

