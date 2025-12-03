Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Будапешт готується оскаржити заборону ЄС на російські енергоносії

03 грудня 2025, 17:11
Будапешт готується оскаржити заборону ЄС на російські енергоносії
Фото: Getty Images
Адже там вважають рішення Брюсселя загрозою енергетичній безпеці країни

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт розпочав підготовку до оскарження у Суді Європейського Союзу рішення про заборону імпорту російської нафти та газу, щойно воно буде остаточно ухвалене.

Про це Сійярто заявив під час брифінгу в Брюсселі у середу.

Коментуючи попередню домовленість у ЄС про поступову відмову від російських енергоносіїв, міністр заявив, що Брюссель перебуває на "завершальній фазі прийняття рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку Угорщини".

"Угорщина має бути захищена від цього політично мотивованого рішення, тому щойно воно буде остаточно проголосоване в Брюсселі, ми негайно оскаржимо його в Суді ЄС", - сказав Сійярто.

Він додав, що Угорщина вже розпочала необхідну юридичну підготовку для оскарження цього рішення. Міністр наголосив, що заборона суперечить Договору про ЄС, який визначає енергетичну політику як виключну компетенцію держав-членів.

Сійярто також назвав рішення фактично санкційним заходом "під маскою торговельної політики", що дозволяє Брюсселю обійти вимогу одностайності для ухвалення санкцій.

Міністр додав, що Угорщина координуватиме свої дії з Словаччиною у межах цієї правової процедури.

Також раніше у Будапешті заявили про "поразку" України на фронті.

 

