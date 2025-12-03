Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина заявила про "поразку" України на фронті

03 грудня 2025, 10:05
Угорщина заявила про
Фото: Getty Images
За словами угорського міністра, мир можна досягти лише дипломатичними засобами.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький заявив, що Україна "програла" війну у військовому сенсі.

Про це повідомляє Telex.

За словами чиновника, "доки в сусідстві триває відкрита війна, ймовірність навмисної або випадкової ескалації є високою, а це також ставить під загрозу угорський народ".
 
Угорський міністр заявив, що мир можна досягти лише дипломатичними засобами. Водночас він переконаний, що мирні ініціативи США начебто підриваються лідерами Європейського Союзу, "роблячи все, щоб війна тривала".
 
Салай-Бобровницький стверджує, що українська армія укомплектована на 40%, а російська – на 70%, тому "з військової точки зору Україна програла цю війну".
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

