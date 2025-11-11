Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Військовий літак Туреччини розбився на кордоні Грузії та Азербайджану

11 листопада 2025, 18:07
Wikipedia
Офіційну інформацію про кількість загиблих поки що не оприлюднили.

На кордоні між Грузією та Азербайджаном зазнав катастрофи військовий вантажний літак C-130 "Геркулес" ВПС Туреччини.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини у вівторок, 11 листопада.

"Наш військовий вантажний літак C-130, який вилетів з Азербайджану, щоб прибути до нашої країни, розбився на грузино-азербайджанському кордоні. Пошуково-рятувальні роботи розпочато в координації з владою Азербайджану і Грузії", — йдеться в заяві Міноборони.

За даними видання "Ехо Кавказу", літак зник з радарів за кілька хвилин після входу в повітряний простір Грузії, не подавши сигналу тривоги. Аварія сталася в Сігнаґському муніципалітеті, приблизно за 5 кілометрів від державного кордону з Азербайджаном.

За фактом катастрофи у Грузії розпочали слідство за статтею про порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що підтримує звʼязок зі своїм грузинським колегою Ґелою Ґеладзе, який особисто вирушив на місце події.

Турецьке видання Habertürk із посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини уточнило, що на борту літака було 20 військовослужбовців.

Президенти Туреччини та Азербайджану Реджеп Таїп Ердоган та Ільхам Алієв висловили співчуття родинам загиблих.

