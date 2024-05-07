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ПОЛІТИКА

Євродепутати закликають призупинити статус кандидата Грузії через закон про "іноагентів"

07 травня 2024, 15:29
Євродепутати закликають призупинити статус кандидата Грузії через закон про
Джерело: pixabay
Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" нещодавно почала обговорювати в парламенті законопроєкт про "іноземних агентів".

Понад 30 депутатів Європарламенту підписали лист до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля із закликом призупинити статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС.

Лист опублікований на сайті Civil.ge — проєкту Асоціації ООН в Грузії.

Євродепутати зазначили, що недемократична поведінка грузинської влади, зокрема її агресивність у проштовхуванні закону про «іноагентів», придушенні мирних демонстрантів і застосуванні сили проти них, перейшла межу.

"Така поведінка ще більше посилила напруженість і поляризацію в грузинській політиці та суспільстві, що суперечить девʼятьом крокам, які грузинський уряд зобовʼязався виконати, коли країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, і більше не може бути проігнороване Європейським Союзом. Ми закликаємо вас зайняти тверду позицію і вжити наступних заходів, які б стали чітким сигналом для грузинської влади", — йдеться в листі.

Підписанти листа закликають:

  • призупинити статус кандидата Грузії без будь-якого подальшого прогресу в процесі вступу;
  • переглянути фінансування ЄС державного бюджету Грузії та урядових програм;
  • негайно провести проміжну оцінку прогресу Грузії у виконанні девʼятьох кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії.

Серед авторів листа Пятрас Ауштрявічюс (Литва), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина), Гі Вергофстадт (Бельгія), Сандра Калнієте (Латвія) та ще 27 євродепутатів.

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" нещодавно почала обговорювати в парламенті законопроєкт про "іноземних агентів". Законопроєкт передбачає вплив влади на компанії, які отримують іноземне фінансування, що суперечить демократичним принципам.

Подібний законопроєкт уже було ухвалено в росії.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт про іноземних агентів. Після цього в Тбілісі почалися масові протести, і сили безпеки спробували розігнати демонстрантів.

Нагадаємо,США попередили Грузію про те, що вона ставить під загрозу відносини з НАТО і ЄС законом про "іноагентів", який викликав масові протести в країні.

ГрузіяЄвродепутатиіноагенти

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